E Samschdeg fänkt déi 105. Editioun vum Tour de France un. Iwwer 21. Etappen an iwwer 3.300 Kilometer geet et vun Noimoutier-en-île op Paräis. D’Zil vum Bob Jungels beim Tour de France ass d’Generalklassement. Op e geneet Klassement wollt sech de Leader vu Quick-Step Floors awer net festleeën.





De Coureur Julien Alaphilippe an de Sportdirekter Davide Bramati sinn och positiv gestëmmt, datt gutt Resultater an der Ekipp a vum Bob Jungels méiglech sinn.

De Bob Jungels geet mat enger homogener an immens staarker Ekipp un den Depart zu Noimoutier-en-île. De 4-fachen Etappegewënner am Giro Fernando Gaviria soll am Sprint am Beschte schonn den éischten Dag a Giel fueren. D’Klassiker-Spezialiste Philippe Gilbert a Julien Alaphilippe si Favoriten an de kuerze Koppen a mam Niki Terpstra steet och de Paris-Roubaix-Gewënner am Kader vun der Belscher Formatioun.

Quick-Step Floors huet dës Saison scho 47 Victoiren um Kont a steet beim Tour ënner Drock weider Succèsen erauszefueren.