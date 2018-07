X

Op der 9. Etapp geet et e Sonndeg iwwer 156,5 Kilometer vun Arras Citadelle op Roubaix.

Presentatioun vun der Etapp

Um Sonndeg geet et iwwer de Pawee. Um Pabeier versprécht dës Etapp spannend ze ginn. Där hate mir der awer schonns puer an dësem Tour de France an et ass näischt geschitt. Et kann ee just hoffen, dass dat um Sonndeg anescht ass.13 Pawee-Secteure mat am Ganzen 21 Kilometer stinn op den 156 Kilometer tëscht Arras a Roubaix um Programm. Dat ass net näischt.Wann et an de leschte Joren duerch den Nord Pas de Calais am Tour de France gaangen ass, da war et ëmmer esou, dass deen een oder anere Favorit op de Podium Zäit verluer huet. Sief et duerch eng Chute oder awer well hie mat dem Pawee net eenz ginn ass. Dat dierft och um Sonndeg nees esou sinn.Reen ass kee programméiert, dat mécht et awer net onbedéngt méi einfach. Well d'Coureuren hu mat Stepps ze kämpfen.De Depart ass um 13.10 Auer an d'Arrivée kuerz no 16 Auer.

Situatioun am General

Journal du Tour



Journal du Tour 9. Etapp



Um Tour de France ginn et wéi op de meeschten anere Courssen dacks Chutten. Och um Sonndeg kéint dat um Pawee de Fall sinn. Dann ass et gutt wann een Dokter-Team direkt op der Plaz ass. De Gilles Tricca huet sech mam medizinesche Staff ënnerhalen.

Den Tour de France op Twitter