Direkt zum Ufank vun der Etapp hat sech ee Spëtzegrupp vu 5 Leit ofgesat, dorënner waren de Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic), den Damien Gaudin an de Fabien Grellier (Direct Energie), den Anthony Turgis (Cofidis) an den Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert). Si goufe knapp 16 Kilometer virun der Arrivée ageholl.An der Schlussmontée koum eng Attack vum Daniel Martin an déi souz, well hien huet um Enn d'Etapp gewonnen. Iwwerdeems bleift de Greg van Avermaet de Leader am General. Deverléiert als 21. 12 Sekonnen op de Gewënner. Am General ass de Lëtzebuerger elo de 6. op 18 Sekonnen.De Romain Bardet verléiert um Enn als 33. awer nëmmen 31 Sekonnen an den Tom Dumoulin verléiert 53 Sekonnen a kënnt um Enn op déi 46. Plaz.

Presentatioun vun der Etapp

Op der 6. Etapp goung et en Donneschdeg iwwer 181 Kilometer vu Brest op d'Mûr de Bretagne.Et war eréischt déi 3. Kéier, dass d'Grande Boucle op dëser Plaz eng Arrivée hat. 2011 hat sech de Cadel Evans duerchgesat an 2015, mat der Hëllef vum Ben Gastauer, den Alexis Vuillermoz.Dëst Joer gouf et awer eng Neierung. Op de leschte 16 Kilometer goung et nämlech 2 Mol déi 2 Kilometer laang Montée erop.

Resumé vun der Etapp

En Donneschdeg war den Depart zu Brest an op där Plaz ass de Chris Froome virun 10 Joer un den Depart vu sengem éischten Tour de France gaangen, deemools ass de Brit nach am Trikot vun der Ekipp Barloworld gefuer. An deem nämmlechte Joer sinn zwee weider spéider Tour-Gewënner eng éischte Kéier un den Depart gaangen, dat waren de Vincenzo Nibali an de Lëtzebuerger Andy Schleck. Iwwerdeems goung de Peter Sagan och fir déi 90. Kéier am Grénge Maillot un den Depart vun enger Etapp beim Tour de France, woumat hien de Rekord hält.Direkt zum Ufank vun der Etapp hu 5 Coureuren attackéiert. Aus dem Peloton koum keng grouss Reaktioun, esou dass de Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic), den Damien Gaudin an de Fabien Grellier (Direct Energie), den Anthony Turgis (Cofidis) an den Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) sech duerch d'Bascht maache konnten. Den Dion Smith hat jo eréischt um Mëttwoch de Biergtrikot verluer an hat et en Donneschdeg wuel drop ofgesinn, fir sech de Maillot vum Tom Skujins zeréckzehuelen.Op der Côte de Ploudiry, ee Bierg vun der 2. Kategorie konnt de Smith sech dunn uewen och virum Fabien Grellier als Éischte presentéieren a sech esou zwee Punkte guttschreiwen. No knapp 52 Kilometer hat de Spëtzegrupp eng Avance vu 6 Minutten an 20 Sekonnen.Um Roc'h Trévézel konnt de Smith dunn nach ee Punkt huelen am Kampf ëm de Biergtrikot, ma nach war dat net genuch, fir den Tom Skujins ze verdrängen.Quick-Step Floors huet dunn awer am Peloton uerdentlech den Tempo ugezunn, esou dass de Peloton an dräi gespléckt gouf. Ënnert anerem goufen de Quintana, den Dan Martin, de Jakob Fuglsang an de Primoz Roglic distanzéiert.Dës Tempoverschäerfung huet awer och dozou bäigedroen, dass d'Avance vum Spëtzegrupp drastesch geschmolt ass. Si haten 80 Kilometer virun der Arrivée nëmmen nach 2 Minutten Avance.LottoNL-Jumbo konnt d'Lach awer erëm zoumaachen an esou war de Peloton nees beieneen.Knapp 45 Kilometer virun der Arrivée huet den Damien Gaudin et dunn op eege Fauscht probéiert an hien huet seng Begleeder steogelooss. Hie konnt awer knapp 31 Kilometer virun der Arrivée nees ageholl ginn.Ronn 25 Kilometer virun der Arrivée koum et dunn zu enger Chute am Peloton, wou ënnert anerem och de Jakob Fuglsang gefall war.Ier et dunn déi éischte Kéier an d'Mûr de Bretagne eragaangen ass, huet de Grellier sech eleng op de Wee gemaach. An der schwéierer Montée selwer ass de Fransous dunn awer ageholl gi vum Peloton. Uewen um Sommet huet sech den Tom Skujins dunn 2 Punkte geséchert an esou bleift hie ganz sécher am Maillot vum beschte Grimpeur.Nom Sommet huet den Jack Bauer sech du vum Peloton geléist an ass eleng dovu gefuer. D'Mûr de Bretagne huet awer och dofir gesuergt, dass de Peloton staark deziméiert gouf.Ronn 5 Kilometer virun der Arrivée war et dunn eng ganz batter Situatioun fir den Tom Dumoulin, deen hat do nämlech ee Platten. 1 Kilometer méi spéit gouf den Jack Bauer dunn nees agefaange vum Peloton. Genau sou schlecht ass et dem Romain Bardet ergaangen, deen och ee Platten hat.An der Schlussmontée gouf den Tempo du ganz séier an 1,1 Kilometer virun der Arrivée koum déi éischt ganz staark Attack, dat vum Dan Martin, dee sech ofsetze konnt.Keen ass méi un de Martin erukomm an esou konnt hien dës Etapp gewannen, dat virum Pierre-Roger Latour an dem Alejandro Valverde. Leader ambleift de Belsch. Hien huet 3 Sekonnen Avance op den Geraint Thomas a 5 op den Tejay van Garderen.Denkonnt sech en Donneschdeg nach eemol zwee Punkte sécheren a bleift de Leader an derDehuet en Donneschdeg net gewonnen, hien huet sech mat der 8. Plaz missen zefridde ginn, ma debleift fest op de Schëllere vum Slowak.Deverléiert Zäit op der Bernal an de Latour, ma kann d'Féierung an dertrotzdeem verdeedegen.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter