Tour de France: Virum Groussen Depart (06.07.2018) Ee klengen Hibléck op den Tour de France 2018.

Géint 11.10 Auer war de Grand Depart, wou déi 176 Coureure sech op déi éischt Kilometer vun den 3.351 Richtung Paräis gemaach hunn. Fannt all d'Eenzelheeten zum Tour de France an eisem Dossier.

Presentatioun vun der Etapp

Et ass eng flaach Etapp, ma och eng, wou een oppasse muss, virun allem op de Wand, well do kënnen, wéi mir dacks an der Vergaangenheet gesinn hunn, grouss Lächer entstoen. D'Ekippe vun de Sprinter wäerten et wuel voll a ganz drop uleeën, dass et um Enn vun dëser 1. Etapp zu engem Massesprint kënnt, esou dass hire Sprinter sech de Giele Maillot séchere kann. Och de leschte Kilometer ass praktesch komplett flaach.Bei Kilometer 173 steet dann och déi éischt Biergwäertung vum Tour de France 2018 um Programm. Et ass dat d'Côte de Vix, ee Bierg vun der 4. Kategorie, deen iwwer 700 Meter am Duerchschnëtt 4,2% géi ass. Hei entscheet sech dann och, wien als 1. Coureur an dësem Tour de Maillot vum beschte Grimpeur undoen dierf.

Favoritte vum Dag

Op der éischter Etapp vum Tour de France 2018 dierft et um Enn wuel zu engem Massesprint kommen, esou dass de Gewënner vun der 1. Etapp wuel ee vun de grousse Sprinter wäert sinn. Deemno kommen nawell eng Partie Coureuren a Fro. Esou zum Beispill den däitsche, deen d'lescht Joer 5 Etappe beim Tour de France gewanne konnt. Och wann et zanter sengem Wiessel vu Quick-Step Floors bei Katusha net esou gutt leeft, esou ass de Kittel awer net ze ënnerschätzen an huet sécherlech Chancen op d'Victoire.Ee weidere grousse Favorit ass den Hollännervun der Ekipp Team LottoNL-Jumbo. De jonke Sprinter huet sech an de leschte Joren zu engem vun de weltbeschte Sprinter entwéckelt a konnt dat lescht Joer déi prestigiéis lescht Etapp op de Champs-Elysées zu Paräis gewannen.Déi grouss Hoffnung fir d'Fransousen, wann et ëm Sprint-Victoirë geet, ass den. Den U23-Weltmeeschter vun 2011 wäert wuel och bei villen Etappen ëm d'Victoire matsprinten.Och nach ëmmer dobäi ass de, deen nach ëmmer op der Juegd ass nom Eddy Merckx sengem Rekord. De Cavendish konnt zanter 2008 ganzer 30 Etappe beim Tour de France gewannen. Dem 33 Joer alen Englänner feelen awer nach 4 Victoiren, fir mam Eddy Merckx gläich ze zéien.Och gutt Chancë ka sech deausrechnen. De jonke Kolumbianer schéngt ëmmer méi zu engem neie Star ze ginn. Et ass säin éischten Tour de France, ma net säin éischte groussen Tour, well den 23 Joer jonke Coureur vu Quick-Step Floors ass déi lescht Saison schonns de Giro d'Italia gefuer an huet hei mat 4 Victoiren op sech opmierksam gemaach.De Gewënner vum grénge Maillot vum leschte Joer duerf ee bei enger Sprint-Etapp ni vergiessen. Devun der Ekipp Sunweb rechent sech sécherlech och gutt Chancen op eng Victoire aus.Zu gudder Lescht dierf een ni devergiessen. De Slowak kann u sech bal all Etapp gewannen, ausser et geet wierklech ganz héich an d'Bierger. Esou ass de Peter Sagan och bei Sprint-Etappen ee ganz geféierleche Mann. Och wëll den dräifache Weltmeeschter sech sécherlech déi éischt Punkten am Kampf ëm de grénge Maillot sécheren. De Sagan konnt d'Punktwäertung beim Tour de France jo 5 Joer hannertenee gewannen, dat vun 2012 bis 2016.

