© Screenshot

Um éischten Dag vum Tour de France 2018 ass d'Decisioun wéi erwaart am Massesprint gefall. De Fernando Gaviria huet sech um Enn d'Victoire geséchert a kritt domadder de Giele Mailot. Op Plazen zwee an dräi sinn de Peter Sagan an de Marcel Kittel gefuer. De Bob Jungels huet sech als 15. klasséiert.De Chris Froome, de Richie Porte an den Adam Yates hunn 51 Sekonne verluer, si goufen op de leschte Kilometer an enger nervöser Finall ofgehaangen.Am General huet de Gaviria als Leader e Virsprong vu 4 Sekonnen op de Sagan an der 6 op de Kittel.

Presentatioun vun der Etapp

Op der éischter Etapp hunn 201 flaach Kilometeren op d'Coureure gewaart. Fir d'Leaderen aus den Ekippe war et wichteg opzepassen, fir net duerch méiglech Borduren oder Chuten onnéideg Zäit ze verléieren. Fir d'Sprinter goung et um Samschdeg ëm déi éischt Etappevictoire.Bei Kilometer 173 stoung dann och déi éischt Biergwäertung vum Tour de France 2018 um Programm. Et war dat d'Côte de Vix, ee Bierg vun der 4. Kategorie, deen iwwer 700 Meter am Duerchschnëtt 4,2% géi ass. Hei huet sech dann och decidéiert, wien als 1. Coureur an dësem Tour de Maillot vum beschte Grimpeur undoen dierf.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 29 km

🔴⚪ Côte de Vix (cat. 4)

1. @KevinLedanois 1 pt.

After Paris-Nice and le Dauphiné, Fortuneo-Samsic grabs another KOM jersey ! ⛰

Après @ParisNice et le @dauphine, @Fortuneo_Samsic s'empare d'un nouveau maillot à pois ! ⛰#TDF2018 pic.twitter.com/5Aq7GBaH1S — Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2018

Op der 1. Etapp vun der 105. Editioun vum Tour de France ass et iwwert 201 Kilometer vun Noirmoutier-en-l'île op Fontenay-le-Comte gaangen. Direkt nom Depart hu sech dräi Leit aus dem Peloton ofgesat. De Kevin Ledanois (Fortuneo-Samsic), de Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) an de Jérôme Cousin (Direct Energie) konnte sech séier e Virsprong erausfueren an hunn d'Echappée vum Dag forméiert.No 20 Kilometer haten déi 3 Leit un der Spëtzt eng Avance vu 4 Minutten. Duerno huet sech de Virsprong tëscht 3 a 4 Minutten agependelt, méi wäit fort, wollt de Peloton d'Spëtzeleit net fortfuere loossen.Op den éischten 100 Kilometer gouf eng Moyenne vu 44 km/h gefuer. D'Echappée hat deen Ament nach 2 Minutten an 30 Sekonnen op de Chris Froome a Co.Wat d'Arrivée méi no komm ass, wat de Réckstand vum Peloton och méi kleng ginn ass. D'Sprinterekippen hu lues awer sécherer den Tempo ëmmer weider ugezunn. 50 Kilometer virun der Arrivée haten déi dräi Mann un der Spëtzt nach e Virsprong vu ronn 1 Minutt.28 Kilometer virun der Arrivée stoung dunn déi eenzeg Schwieregkeet vum Dag um Programm. De Kevin Ledanois ass am Sprint als éischten iwwert d'Côte de Vix gefuer, huet sech d'Punkte geséchert a kritt domadder de Maillot vum beschte Biergfuerer.10 Kilometer virun der Arrivée gouf dunn dee leschte Coureur aus der Echappée vum Dag agefaangen. Den Tempo am Peloton war elo héich an duerch d'Nervositéit gouf et och Chutten. De Bob Jungels huet sech awer aus allem erausgehalen, well de Lëtzebuerger Champion war wäit vir placéiert. De Chris Froome war dat net. De Brit gouf mat anere Coureuren ofgehaangen.3 Kilometer virun der Arrivée hat dunn den Nairo Quintana e Platten, huet misse stoe bleiwen an ass aus dem Peloton zeréckgefall an och de Grupp vum Froome huet hie passéiert.Am Sprint huet sech um Enn de Fernando Gaviria d'Victoire geséchert. Op Plazen zwee an dräi sinn de Peter Sagan an de Marcel Kittel gefuer. De Bob Jungels huet sech als 15. klasséiert. De Chris Froome, de Richie Porte an den Adam Yates hunn 51 Sekonne verluer.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter