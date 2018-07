De Fernando Gaviria geet am Giele Maillot un den Depart, dat no senger Victoire e Samschdeg am Massesprint.

De Gaviria bei der Victoire op der 1. Etapp. © pressphoto

Op der 2. Etapp geet et um Sonndeg iwwer 182,5 Kilometer vu Mouilleron Saint-Germain an d'Arrivée zu La Roche sur Yon. Eng weider Etapp fir d'Sprinter, ier e Méindeg een Ekippenzäitfueren iwwer 35,5 Kilometer waart.

Presentatioun vun der Etapp

Am Prinzip dierft déi zweeten Etapp um Sonndeg am Sprint ukommen. De Wand dierft nämlech keng gréisser Roll spillen. Dat heescht, dass d'Equipiere vun de Sprinter d'Course an deemno och d'Echappée Matinale dierfte kontrolléieren. Eng Bordür dierft och ausgeschloss sinn, well d'Etapp geet nämlech net laanscht d'Mier.Den Depart ass zu Mouilleron Saint-Germain an d'Arrivée zu La Roche sur Yon. Ofgesi vun enger klenger Kopp vun der 4 Kategorie ass de Parcours an der Bretagne komplett flaach. Vill Coureuren dierften d'Equippenzäitfuere vun e Méindeg schonns am Kapp hunn a sech op dëser zweeter Etapp esou gutt wéi méiglech verstoppen.185,5 Kilometer stinn um Menü. Den Depart ass um 13.10 an d'Arrivée géint 17.30 Auer.

Situatioun am General

Am General läit nom éischten Dag de Kolumbianer Fernando Gaviria un der Spëtzt, dat duerch seng Victoire am Massesprint. De Coureur vu Quick-Step Floors huet duerch Zäitbonifikatiounen e Virsprong vu 4 Sekonnen op de Peter Sagan an der 6 op de Marcel Kittel.De Bob Jungels ass um 1. Dag am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer an ass am General de 16. op 10 Sekonnen.Fir e puer Favoritte war den 1. Dag net esou gutt. De Chris Froome ass nämlech gefall an huet um Enn 51 Sekonne verluer. Hie läit am Klassement op der 91. Plaz op 1 Minutt an 1 Sekonn. Wéi de Froome hunn och de Richie Porte an den Adam Yates um Samschdeg 51 Sekonne verluer. Fir den Nairo Quintana war et nach méi ee schlechten Dag. 3,4 Kilometer virun der Arrivée hat hien en technesche Problem an huet um Enn 1 Minutt a 15 Sekonne verluer.

Journal du Tour

Journal du Tour 2. Etapp



Zanter e Samschdeg steet déi gréisste Vëloscourse op der Welt am Mëttelpunkt. Den Tour de France.Während 3 Wochen ass de ganzen Tross vun der Grande Boucle op de franséische Stroossen ënnerwee. All Dag hale mir fir iech net nëmmen d'Course am Aen, mee och alles ronderëm an dat am Journal du Tour. Um Sonndeg huet de Gilles Tricca sech d'Géigend emol ugekuckt.

