No enger Echappé quasi en solitaire vum franséische Fuerer Sylvain Chavanel gouf dëse ronn 15 km virun der Arrivée vum Peloton ageholl. Et huet ausgesinn, wéi wann d'Course sech am Massesprint géif entscheede, ma 2 km virum Schluss ass et zu enger ellener Masse-Chute komm an de Vainqueur huet sech aus enger méi klenger Grupp eraus entscheet. Et war de Peter Sagan am Weltermeeschter-Maillot, dee seng 1. Etapp vum Tour de France 2018 gewanne konnt. De Bob Jungels fiert an der nämmlechter Zäit wéi den 1. iwwert de Stréch.Neie Leader ass de Peter Sagan. Hien huet elo eng Avance vu 6 Sekonnen op de Gaviria an 10 Sekonnen op de Colbrelli. De Bob Jungels ass am General den 12.

Presentatioun vun der Etapp







Bei der zweeter Etapp vum Tour 2018 goung et an der Vendée vu Mouilleron-Saint-Germain iwwer 182,5 km op La Roche-sur-Yon. Déi éischt 60 km vun der Course stoung een hiwwelegen Terrain um Menü, ier weider 120 méi flaach Kilometer ze fuere bliwwe sinn.



Beim Kilometer 28 huet d’Côte de Pouzauges op d’Cycliste gewaart - e Bierg vun der 4. Kategorie. Duerno ass et flaach Direktioun La Roche-sur-Yon virugaangen, wou d’Sprinter beim Kilometer 132 allerdéngs nach d’Méiglechkeet haten, fir Punkte fir de grénge Maillot ze sammelen. Op de leschte Kilometer waren d’Ekippe vun de Sprinter gefrot, fir dës an eng gutt Situatioun fir de viraussiichtleche Schlusssprint ze bréngen. Mee opgepasst bei der Arrivée: dës goung iwwer 1 km mat 3-4 % Steigung erop.



Resumé vun der Etapp

Direkt nom offiziellen Depart konnt sech een Trio vum Rescht vum Peloton ofsetzen. De Sylvain Chavanel (Direct Energie), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) a Michael Gogl (Trek-Segafredo) konnte sech duerch d'Bascht maachen. Den Neiséilänner Dion Smith konnt sech un der Côte de Pouzauges behaapten a kroopt sech soumat d'Punkte fir de Bierg-Maillot. Et hat allerdéngs net laang gedauert an de Sylvain Chavanel war als eenzegen Ausräisser iwwereg, well déi aner 2 sech an d'Haaptfeld zeréckfale gelooss haten. Tëschenzäitleches hat de fréiere franséische Champion op senger am Ganzen 350. Tour-Etapp ee Virsprong vu ronn 5 Minutten op de Peloton.Den Ethiopier Tsgabu Grmay war um Kilometer 91 wéinst schwéierem Bauchwéi vum Vëlo geklommen an ass soumat den éischten Abandon vum Tour de France 2018.Déi 20 Punkte vum Tëschesprint goungen un den Ausräisser Sylvain Chavanel, ma well hien eleng vir ënnerwee war, goufen et hannendrun nach e puer Punkten ze verdeelen. Et war de Peter Sagan am Weltmeeschter-Maillot, dee sech 17 Punkte virum Maillot Jaune de Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) séchere konnt. De Gewënner vun der 1. Etapp gouf am Tëschesprint 3. a krut 15 Punkten zougeschriwwen.Ee weideren Abandon bei der 2. Etapp war de 4-molegen Etappe-Gewënner am Tour de France Luis Leon Sanchez vun der Formatioun Astana. No enger schwéierer Chute ronn 40 km virun der Schlusslinn ware seng Verletzungen esou uerg, datt hien definitiv vu sengem Vëlo huet misse klammen.17,5 km virun der Arrivée hat de Chavanel just nach ee Virsprong vu ronn 30 Sekonnen. De Fransous huet gekämpft a konnt sech nach d'Zäit-Bonifikatioun virum Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) an Geraint Thomas (Sky) sécheren, duerno huet hie sech vum Peloton afänke gelooss.Vun deem Ament un, hu sech d'Ekippe vun de Favoritten a Positioun bruecht an de Schlusssprint virbereet. Si wollten nämlech net dee selwechte Feeler maache wéi den Dag virdrun, wou et jo eng Rei Chutten a Cassuren zum Schluss vun der Etapp gouf. Et huet ausgesinn, wéi wann d'Course sech am Massesprint géif entscheede ma 2 km virum Schluss ass et zu enger ellener Chute komm an de Vainqueur sollt sech aus enger méi klenger Grupp eraus entscheeden. Et war de Peter Sagan am Weltermeeschter-Maillot, dee seng 1. Etapp vum Tour de France 2018 gewanne konnt. De Bob Jungels fiert als 14. an der nämmlechter Zäit iwwert de Stréch.Neie Leader ass deemno de Peter Sagan, deen och am Sprintklassement vir ass. De Maillot vum beschte Grimpeur dréit no der 2. Etapp den Dion Smith. De Fernando Gaviria verléiert zwar de giele Maillot, kann awer den Trikot vum beschte Jonken halen. De Prix de la Combativité ass nom Solo vum Sylvain Chavanel fir de Fransous. De Lëtzebuerger Bob Jungels ass elo am Generalklassment den 12.

Klassement vun der Etapp

General

