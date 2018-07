De Weltmeeschter Peter Sagan geet no senger Victoire e Sonndeg am Maillot Jaune un den Depart.

Op der 3. Etapp geet et haut an engem Ekippenzäitfueren iwwer 35,5 Kilometer vun Cholet op Cholet.

Presentatioun vun der Etapp



E Méindeg geet et vu Cholet zeréck op Cholet. De Contre la Montre par équipe steet um Programm. Et ass wuel déi schwéiersten Disziplin, déi et am Stroossecyclissem gëtt.

Virun allem fir déi Ekippen, déi ee Klassementsfuerer an hire Reien hunn, heescht et vum éischte Meter bis dee Leschten 100 Prozent a méi ze ginn. D'Coureure fueren de Méindeg de Moien d'Streck of an mëttes virum Depart gëtt sech eng gutt Stonn op dem Rouleau waarm gefuer.

Fir dee Coureur, dee kee gudden Dag huet, kënnen déi 35,5 Kilometer zu enger Tortur ginn. Wie fréi vu sengen Ekippiere lachéiert gëtt, muss kucken, dass hien am Delai era kënnt.

Wien ee Frënd vum Positionnement um Vëlo an der Aerodynamik ass, dee kënnt de Mëtten virun der Tëlee op seng Käschten.

Den éischten Depart ass um 15.10 Auer an déi leschten Ekipp geet um 16.55 op den Depart. Fir déi 35,5 Kilometer brauchen déi bescht Ekippe ronn 40 Minutten.

Nodeems den Fernando Gaviria e Sonndeg zum Schluss gefall war an och doduerch säi Maillot Jaune verluer hat, ass d'Motivatioun nach méi héich, sou de Bob Jungels.

De Bob Jungels geet mat Quick Step um 16:50 Auer un den Depart vun dësem Ekippenzäitfueren.

Situatioun am General

Nach kann een net vill soen, wat d'Generalklassement am Tour de France ugeet. E Méindeg kéint sech dat awer änneren. Aktuell fiert de Peter Sagan am Maillot Jaune, ma dat ass net dat eenzegt Klassement, wou hien a Féierung läit. Och am Punkteklassement läit hie vir, den Alexander Kristoff dréit den Trikot awer stellvertriedend fir hien, well de Slowak jo am Giele Maillot fuere wäert. De Biergtrikot ass op de Schëllere vum Neiséilänner Dion Smith. De Wäisse Maillot vum beschte Jonken huet de Kolumbianer Fernando Gaviria vun der Ekipp Quick-Step Floors.

Journal du Tour

De Journal du Tour um Radio mam Rich Simon a Gilles Tricca



Bis elo war déi 105. Editioun vum Tour de France e risegen Erfolleg, wat d'Unzuel vun de Spectateuren ugeet. Iwwerall war et schwaarz vu Leit. Dat gëllt och fir den Depart, wou ëmmer e groussen Undrang ass. Eng vun den Attraktiounen do ass de Village du Tour. Wat et do alles gëtt huet de Gilles Tricca gekuckt. Duerno verréit de Rich Simon eis wéi déi 3. Etapp verlafe kann.

