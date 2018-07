X

Op der 3. Etapp goung et e Méindeg an engem Ekippenzäitfueren iwwer 35,5 Kilometer vun Cholet op Cholet. Hei gouf et eng Victoire vun der Ekipp BMC. Ganz grouss Ofstänn gouf et awer net tëscht de groussen Ekippen. BMC hat um Enn 4 Sekonnen Avance op d'Ekipp Sky. De Bob Jungels a Quick-Step Floors kommen um Enn op déi 3. Plaz mat engem Retard vu 7 Sekonnen. Mitchelton-Scott huet op der 4. Plaz 9 Sekonne Retard a Sunweb hat als 4. och nëmmen 11 Sekonne Réckstand. Bora-hansgrohe huet iwwerdeems ee gutt Stéck méi Zäit verluer an domat verléiert och de Peter Sagan de Giele Maillot, deen elo op de Schëllere vumass. 2. ass den Tejay van Garderen an der nämmlechter Zäit. Den Geraint Thomas ass den 3. op 3 Sekonnen an eass am General elo de 5. op 7 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp



E Méindeg goung et vu Cholet zeréck op Cholet. De Contre la Montre par équipe stoung um Programm. Et ass wuel déi schwéiersten Disziplin, déi et am Stroossecyclissem gëtt.

Virun allem fir déi Ekippen, déi ee Klassementsfuerer an hire Reien hunn, huet et geheescht vum éischte Meter bis dee Leschten 100 Prozent a méi ze ginn.





Resumé vun der Etapp

Et ass direkt mat séieren Ekippe lassgaangen, well déi éischt zwou Ekippe ware Mitchelton-Scott a Sky. Bei derlouch nëmmen eng Sekonn tëscht den zwou Ekippen. Bei dëser Tëschenzäit hat och d'Ekipp BMC nëmmen eng Sekonn Retard op Mitchelton-Scott, Movistar hat 2 Sekonne Retard. D'Ekipp Sunweb, d'Weltmeeschter am Ekippenzäitfuere si mat 15 Sekonne Retard un der éischter Tëschenzäit passéiert. De Bob Jungels a Quick-Step sinn als zweetlescht Ekipp op d'Streck gaangen a bei der éischter Tëschenzäit hate si ee knapp Réckstand vun 3 Sekonnen. Kuerz dono hunn dunn allerdéngs de Fernando Gaviria an den Tim Declerq misse lassloossen, esou dass si nëmmen nach zu 6 ënnerwee waren. Nach virun der zweeter Tëschenzäit konnt de Maximiliano Richeze dunn och net méi den Tempo matgoen. Bora-hansgrohe mam Leader Peter Sagan sinn als lescht hei passéiert an haten 13 Sekonne Retard.Bei derkonnt dunn awer Sky d'Féierung iwwerhuelen, ma et war nach ëmmer knapp, well do hate si just 4 Sekonnen Avance op Mitchelton-Scott. Dky sollt awer net all ze laang un der Spëtzt bleiwen, well BMC ass 6 Sekonne méi séier gewiescht, ewéi d'Ekipp vum Chris Froome. Sunweb konnt iwwerdeems de Réckstand op 13 Sekonne verkierzen. Déi 5 Mann vu Quick-Step Floors, déi iwwereg bliwwe waren, haten no 26,5 Kilometer ee Réckstand vu 6 Sekonnen. Hei hat Bora-hansgrohe schonns 37 Sekonne verluer an de Peter Sagan huet seng Teamkomerode an der Côte de la Séguinière missen zéieloossen, woumat kloer war, dass hien de Maillot Jaune net verdeedege kéint.konnt Mitchelton-Scott eng gutt Zäit vun 38 Minutten a 55 Sekonnen hileeën, allerdéngs war Sky, déi direkt no hinnen op d'Arrivée koumen, 5 Sekonne méi séier. D'Ekipp BMC, déi bei der zweeter Tëschenzäit a Féierung louchen, konnten hiren Tempo halen an hu kuerz drop eng nei Beschtzäit gesat. Op der Arrivée hat d'Ekipp vum Kapitän Richie Porte 4 Sekonnen Avance op Sky an 9 op Mitchelton-Scott. Sunweb huet nach eemol alles ginn, ma si konnten de Réckstand net méi ganz miniméieren, esou dass si um Enn mat 11 Sekonne Retard iwwert de wäisse Stréch gefuer sinn. Quick-Step huet sech gutt gehalen a kënnt op déi drëtte Plaz mat 7 Sekonne Réckstand. Bora-hansgrohe verléiert um Enn awer ze vill Zäit an esou verléiert de Peter Sagan de Maillot Jaune un de Greg van Avermaet.De Peter Sagan dréit dann awer vun en Dënschdeg un de grénge Maillot vum beschte Sprinter. De Soren Kragh Andersen vun der Ekipp Sunweb iwwerhëlt d'Féierung am Klassement vun de jonke Coureuren, wou de Gaviria also de wäisse Maillot verléiert. Iwwerdeems bleift den Dion Smith am Biergtrikot a Quick-Step Floors bleift an der Ekippewäertung op Plaz 1.

Klassement vun der Etapp

General

