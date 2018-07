X

Presentatioun vun der Etapp

Just eng kleng Kopp vun der véierter Kategorie war de Coureuren op dëser Etapp am Wee. Sollt de Pleton der Echappé net ze vill Virsprong zougestoen, wier dës Etapp ideal fir d'Sprinter.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 97 km

🏁 10 KM 🏁

E schlechten Depart gouf et fir de Marcus Burghart (BOA), deen nach an der neutraler Zon gefall ass. Hie konnt zwar mat starten, mä de Start huet e puer Minutte Verspéidung gehat. Ma direkt no dësem Start huet sech eng Grupp vu 4 Leit, passend zu der Halleffinall bei der Football WM dësen Dënschdeg den Owend mat 2 Belsch an 2 Fransousen, Cousin (TDE), Perez a Claeys (COF) a Van Keirsbulck (WGG) ofgesat a séier hire Virsprong ausgebaut. Schonn No 10 Kilometer hate si eng Avance vu 5 Minutten.No 40 Kilometer war d'Avance esouguer op bis zu 7 Minutten an 30 Sekonne geklommen, wou et sech dann och fir déi nächst Kilometer stabiliséiere konnt, deen dono awer lues a lues erofgaangen ass. Nach 90 Kilometer virun der Arrivée, also nodeem si der schonn eng 106 hannert sech haten, war d'Avance op eppes klenges méi wéi 3 Minutte gefall. Am Peloton waren et d'Ekippe vun de Sprinter, Quick-Step, FDJ a Lotto-Soudal, déi den Tempo bestëmmt hunn.Eng laang Zäit louch den Ecart tëscht der Echappé an dem Peloton bei ëm déi 2 Minutten an 30 Sekonnen. Ma eng 20 Kilometer virun der Arrivée gouf den Tempo am Peloton ugezunn. Et wollt een d'Echappé net ze fréi afänken, fir net anere Coureuren d'Méiglechkeet ze ginn, nach auszebéchsen, ënner anerem d'Ekipp vum Bob Jungels huet fir den Tempo am Peloton gesuergt.8 Kilometer virun der Arrivée louch d'Avance bei genau enger Minutt an ass dono eng éischte Kéier zanter dem Depart op ënnert 1 Minutt gefall. Am Peloton war et Gréisstendeels Quick-Step, déi den Tempo gemaach hunn. An der Echappé selwer hu sech d'Coureuren net méi esou gutt verstanen, well jiddereen do no sech wollt kucken. Eng 5 Kilometer virun der Arrivée ass wäit vir am Peloton eng Chutte passéiert, ma de Bob Jungles war awer gutt dolaanscht komm. Dëse Tëschefall huet den Tempo am Peloton awer net méi lues gemaach, d'Sprinter wollten d'Etapp gewannen.3 Kilometer virun der Arrivée waren déi 4 Leit un der Spëtzt nach knapp 20 Sekonne virum éischten Deel vum Peloton. 1 Kilometer viru Schluss war d'Echappé eriwwer an de Sprint gouf ugezunn. Mat Gaviria (Quick Step), Sagan (Bora) a Greipel (Lotto) waren direkt dräi Coureure ganz knapp noeneen iwwert d'Linn gefuer. Duerchsetze konnt sech awer de Fernando Gaviria, virum Peter Sagan am dem André Greipel. Dëst ass déi zweete Victoire bei dësem Tour fir de Kolumbianer. De Lëtzebuerger Champion koum als 25. iwwert d'Linn gefuer.Kee Changement gouf et beim Leader vum Tour, de giele Maillot bleift weider beim Greg van Avermaet, Zäitgläich mam Tejay van Garderen (béid BMC). De Peter Sagan (BORA) huet weider de grénge Maillot op senge Schëlleren, mat 143 Punkten an enger Avance vu 4 Punkten op de Fernando Gaviria (Quick Step). Wat de Biergtrickot ugeet, do goufe bis elo 3 Punkte verdeelt, een un den Dion Smith (Wanty), een un de Kevin Ledanois (Fortuneo) an ee fir den Anthony Perez (Cofidis). Beschte Jonken ass den Soren Andersen (Sunweb), aktuell 8. am Generalklassement, deen iwwer 1 Minutt Avance op den Egan Gomez (Sky) huet.

Klassement vun der Etapp

General

