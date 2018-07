X

Interview mam Bob Jungels no der 5. Etapp (11.07.2018) De Bob Jungels schwätzt iwwer d'Etapp a wéi se verlaf ass.

Peter Sagan wënnt zu Quimper, van Avermaet bleift Leader (11.07.2018) E Mëttwoch konnt de Peter Sagan sech d'Victoire op der 5. Etapp vum Tour de France sécheren. De Greg van Avermaet bleift de Leader am General.

Direkt nom Start vun der Etapp konnt sech ee Spëtzegrupp vu 7 Leit ofsetzen. Dëse Grupp ass awer ëmmer méi auserneegefall, esou dass zum Schluss nëmmen nach den Tom Skujins an de Lilian Calmejane iwwereg waren, ma och si zwee sollten et net bis op d'Arrivée packen. Si goufen nämlech 12 Kilometer virun der Arrivée ageholl.An der Schlussphas ass et dunn immens nervös ginn, well natierlech vill Ekippen ëm d'Victoire matfuere wollten. Um Enn konnt sech de grousse Favorit, deduerchsetzen an esou wënnt hien déi 5. Etapp virum Sonny Colbrelli an dem Philippe Gilbert. Am General bleift de Greg van Avermaet un der Spëtzt.Dekënnt als 38. an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner un. Am General läit de Lëtzebuerger elo op Plaz 6 mat engem Retard vun 9 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp



E Mëttwoch goung et op der 5. Etapp iwwer 204,5 Kilometer vu Lorient op Quimper.

1⃣4⃣ years ago // Il y a 1⃣4⃣ ans

The Viking @ThorHushovd grabs the win in Quimper ahead of Kim Kirchen and Erik Zabel 🇳🇴🏆

Le Viking @ThorHushovd s'impose au sprint à Quimper devant Kirchen et Zabel 🇳🇴🏆#TDF2018 pic.twitter.com/GHd9sKC1Lo — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2018

An déi Etapp hat et a sech. Obwuel de Peloton nach ëmmer an der Bretagne ënnerwee war, huet d'Etapp awer éischter engem Ardenne-Klassiker geglach. Ofgesinn vun den éischte 60 Kilometer, déi flaach waren, war de Rescht vum Parcours wallonnéiert. Op de leschte ronn 100 Kilometer stounge 5 méi oder manner laang Koppen um Programm. Eng 110 Kilometer goung et op dëser Etapp erop an erof.D'Arrivée zu Quimper kennt de Kim Kirchen iwwregens gutt. Bei der leschter Arrivée zu Quimper am Joer 2004, och op engem 11 Juli, gouf hien den 2. hannert dem norwegesche Champion Thor Hushovd.

Resumé vun der Etapp

If he retains his green jersey tonight, @petosagan will beet Erik Zabel's record of 89 days wearing green on Le Tour ! 💚

S'il parvient à garder son maillot ce soir, @petosagan battra le record d'Erik Zabel de 89 jours en vert sur le Tour ! 💚@WeLoveCyclingFR #TDF2018 pic.twitter.com/qphuALMPzk — Le Tour de France (@LeTour) 11. Juli 2018

De Greg van Avermaet um RTL-Mikro (11.07.2018) De Belsch konnt säi Maillot Jaune op der 5. Etapp verdeedegen.

Schonns virum Start gouf et schlecht Noriichten, well den Tiesj Benoot, de Kapitän vun der Ekipp Lotto Soudal konnt e Mëttwoch net méi un den Depart goen, dat nodeems hien en Dënschdeg gefall war. Och net un den Depart goung de Michael Matthews, de Gewënner vum grénge Maillot vum leschten Tour de France ass nämlech krank. Dat waren och zwee Coureuren, déi dës Etapp hätte gewanne kënnen.Ewéi d'Coureuren du just ënnerwee waren, koum et direkt zu der éischter Chute. De Robert Kiserlovski vun der Ekipp Katusha-Alpecin louch um Buedem an huet d'Course opginn. Iwwerdeems konnte sech un der Spëtzt 7 Coureuren duerch d'Bascht maachen, dat waren den Elie Gesbert (Fortuneo-Samsic), de Julien Vermote (Dimension Data), de Jasper De Buyst (Lotto-Soudal), de Lilian Calmejane an de Sylvain Chavanel (Direct Energie), den Tom Skujins (Trek-Segafredo) an den Nicolas Edet (Cofidis). No knapp 30 Kilometer hat de Spëtzegrupp schonns eng Avance vun 3 Minutten an 20 Sekonnen.An der Côte de Kaliforn huet dunn de Sylvain Chavanel attackéiert an esou huet hie seng Begleeder stoegelooss an huet sech eleng op de Wee gemaach. Och iwwer d'Côte de Trimen ass hien als Éischten iwwer de Sommet gefuer an esou hat hie schonn emol fiktiv de Biergtrikot op senge Schëlleren.Den Elie Gesbert ass während der Etapp gefall an huet sech dunn zeréckfale gelooss bis an de Peloton. De Chavanel hat also elo nëmmen nach 5 Poursuivanten, déi 35 Sekonne Retard haten. De Peloton war 80 Kilometer virun der Arrivée nach 3 an hallef Minutt hannert dem Leader.Fir de Sylvain Chavanel, deen un der Spëtzt gefuer ass, war et e Mëttwoch schonns déi 353. Etapp beim Tour de France. Esou vill huet der och den George Hincapie op sengem Kont, dee vun 1996 bis 2012 beim Tour de France dobäi war. Et gëtt nëmmen ee Coureur, dee méi Etappen huet an dat ass de Joop Zoetemelk, deen tëscht 1970 an 1986 365 Etappe gefuer ass. Domat kéint de Chavanel an dësem Tour de France also nach de Rekord briechen.Wéi am Peloton dunn d'Ekipp Bora-hansgrohe den Tempo gemaach huet, hu vill Sprinter misse lassloossen, dorënner de Mark Cavendish, de Marcel Kittel an den Dylan Groenewegen.An der Côte de la Roche du Feu hunn de Calmejane, de Skujins an den Edet de Vermote an den de Buyst ofgehaangen. Nodeems de Chavanel sech dunn och do uewen um Sommet als Éischte presentéiere konnt, huet hie sech zeréckfale gelooss bei de Calmejane, den Edet an de Skujins, esou dass elo erëm 4 Coureuren un der Spëtzt waren an déi hate 60 Kilometer virun der Arrivée eng Avance vun 3 Minutten op de Peloton.D'Avance ass dunn awer ganz séier erofgaangen a 46 Kilometer virun der Arrivée war et just nach 1 an hallef Mintt. Dat huet de Spëtzeleit guer net gefall an esou hunn de Skujins an de Calmejane den Tempo nach eemol erhéicht an esou hu si sech zu 2 dovugemaach. De Skujins huet dunn och nach de Calmejane stoegelooss an ass als éischten iwwert de Sommet vun der Côte de Menez Querlerc'h gefuer. Nom Sommet konnten de Calmejane an den Edet awer nees opschléissen.De Skujins war dunn och den 1. uewen um Sommet vun der Côte de la montagne de Locronan a ka sech domat de Biergtrikot sécheren. 20 Kilometer virun der Arrivée waren nëmmen nach de Skujins an de Calmejane un der Spëtzt an de Spëtzenduo hat nach knapps 1 Minutt Avance. 12 Kilometer virun der Arrivée goufe si zwee dunn och ageholl.Bësse méi ewéi 10 Kilometer virun der Arrivée huet sech dunn den nächste Coureur vun Direct Energie ofgesat, dat war de Rein Taaramäe. 5,5 Kilometer virun der Arrivée konnt de Coureur aus Estland awer och nees ageholl ginn.An der Schlussphas ass et dunn immens nervös ginn, well natierlech vill Ekippen ëm d'Victoire matfuere wollten. Um Enn konnt sech de grousse Favorit, de Peter Sagan duerchsetzen an esou wënnt hien déi 5. Etapp virum Sonny Colbrelli.Debleift domat ee weideren Dag ama brécht domat dem Erik Zabel säi Rekord, deen tëscht 1996 an 2007 ganzer 89 Deeg am Grénge Maillot gefuer ass. De Slowak konnt de Maillot schonns 5 mol gewannen, den Zabel 6 mol.Dehält d'Spëtzepositioun am, dat virum Tejay van Garderen an dem Philippe Gilbert. De Bob Jungels ass hei de 6. op 9 Sekonnen.Denkonnt e Mëttwoch 4 Punkte sammelen am Kampf ëm dea konnt sech domat un d'Spëtzt vun dësem Klassement setzen. Hien ass och den éischte lettesche Coureur, deem dat geléngt.Dekonnt iwwerdeems devum beschte Jonke verdeedegen. Hei huet hien eng Avance vun iwwer 1 Minutt op de Bernal.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter