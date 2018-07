Oder ass d'Schlussphas vun der Etapp ze schwéier fir de Mann am grénge Maillot? Och dierft et spannend ginn, wéi d'Favoritte sech schloen.

Op der 6. Etapp geet et haut iwwer 181 Kilometer vu Brest op d'Mûr de Bretagne. Eng Etapp, wou och gréisser Ecarten am General entstoe kënnen, well déi lescht 16 Kilometer ganz schwéier ginn.

Presentatioun vun der Etapp

Haut dierft et eng ganz spannend Finall ginn uewen op der Mûr de Bretagne. Et ass eréischt fir déi 3. Kéier, dass d'Grande Boucle op dëser Plaz eng Arrivée huet. 2011 huet sech de Cadel Evans duerchgesat an 2015, mat der Hëllef vum Ben Gastauer, den Alexis Vuillermoz.Dëst Joer gëtt et awer eng Neierung. Op de leschte 16 Kilometer geet et nämlech 2 Mol déi 2 Kilometer laang Montée erop. Dat versprécht Spektakel.Wann een eng Chance wëll hunn, sech haut duerchzesetzen, dann ass et wichteg, an der leschter 90 Grad Kéier um Fouss vun der Montée gutt placéiert ze sinn. Ass dat net de Fall, da brauch ee sech näischt auszerechnen.

Situatioun am General

Journal du Tour

