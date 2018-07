X

De Bob Jungels am RTL-Interview (13.07.2018) De Lëtzebuerger Champion koum e Freideg op déi 32. Plaz a läit am General nach ëmmer op der 6. Plaz.

Et war eng komesch Etapp, wou direkt dräi Coureuren noeneen et eleng probéiert hunn, ma 1 Mann géint 169 Mann am Peloton, dat schéngt dach wuel eng aussiichtslos Situatioun ze sinn an esou war et och. Um Enn koum et dunn eben, wéi erwaart, zu engem Massesprint, wou sech den Dylan Groenewegen vun der Formatioun LottoNL-Jumbo duerchsetze konnt, dat virum Fernando Gaviria an dem Peter Sagan. De Bob Jungels koum an der nämmlechter Zäit op déi 32. Plaz.Am General bleift de Greg van Avermaet och weider de Leader am General. Deläit hei nach ëmmer op der gudder 6. Plaz, dat mat engem Retard vun 21 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

Um Freideg stoung mat 231 Kilometer déi längsten Etapp an dëser Grand Boucle um Programm. Aus dem Oste vum Hexagone goung et vu Fougères Richtung Zentrum op Chartres.

Resumé vun der Etapp

D'Coureure ware knapps 3 Kilometer ënnerwee, ewéi den Thomas Degand attackéiert huet. De Coureur vun der Ekipp Wanty ass aus dem Peloton erausgefuer, ma et wollt kee mat him fueren. No 7 Kilometer hat hie schonns eng Minutt Avance, huet dunn awer op de Peloton gewaart, well hien net eleng fuere wollt.Ewéi den Degand ageholl gouf, hunn dunn 10 aner Coureuren attackéiert. Dat war awer ee geféierleche Gtupp, well hei waren den Oliver Naesen an den Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), den Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), den Arthur Vichot (Groupama-FDJ), de Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), den Yves Lampaert (Quick Step), de Michael Gogl (Trek-Segafredo), de Julien Vermote (Dimension Data), den Edward Theuns (Sunweb) an de Simon Gerrans (BMC) dobäi. Virun allem d'Ekipp LottoNL-Jumbo wollt dëse Grupp net fuere loossen an esou konnte si kuerz drop nees agefaange ginn.No 35 Kilometer huet du mam Yoann Offredo ee weidere Coureur vun der Ekipp Wanty attackéiert. Ma och mat himm wollt kee matfueren, esou huet de Fransous sech eleng op de Wee gemaach. 160 Kilometer virun der Arrivée hat hien eng Avance vun 8 Minutten an 30 Sekonnen, déi bis heihinner gréissten Avance an dësem Tour de France.Dono huet de Peloton dunn awer lues a lues Tempo opgeholl an esou ass d'Avance vum Offredo erofgaangen. AG2R-La Mondiale, Quick-Step Floors, Movistar, Lotto-Soudal an Trek-Segafredo hunn dunn 100 Kilometer virun der Arrivée den Tempo nach eemol ugezunn an duerch de Wand ass de Peloton an dräi gespléckt ginn. Si konnten awer nees beienee kommen, allerdéngs huet den héijen Tempo dozou gefouert, dass den Offredo 90 Kilometer virun der Arrivée ageholl gouf.6 Kilometer méi spéit huet de Laurent Pichon attackéiert an och de Coureur vu Fortuneo-Samsic war op sech eleng gestallt. 76 Kilometer virun der Arrivée hat hien 2 Minutten Avance op de Peloton.Bei Kilometer 168 stoung dunn nach een Tëschesprint um Programm. Hei huet de Laurent Pichon sech de Maximum vun 20 Punkte geséchert. Hannendrun am Peloton goung iwwerdeems de Kampf ëm de Grénge Maillot virun. Hei huet sech de Fernando Gaviria virum Peter Sagan duerchgesat, woumat de Kolumbianer also 2 Punkten op de Slowak ophuele konnt.38 Kilometer virun der Arrivée ass de Pichon dunn nees vum Peloton ageholl ginn. De Peloton huet et du relativ lues ugoe gelooss, esou dass bis op d'Arrivée net vill geschitt ass an et koum wéi erwaart zu engem Massesprint an hei konnt sech den Dylan Groenewegen duerchsetzen, dat virum Fernando Gaviria an dem Peter Sagan.Denaus Lettland bleift weiderhin am, dat mat 6 Punkten. Dehuet och nach no dëser Etapp deop senge Schëlleren. Dekonnt iwwerdeems och säivum beschte Jonke verdeedegen an debleift Leader am

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter