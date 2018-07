X

Um Freideg steet mat 231 Kilometer déi längsten Etapp an dëser Grand Boucle um Programm. Aus dem Oste vum Hexagone geet et vu Fougères Richtung Zentrum op Chartres.

Presentatioun vun der Etapp

Et ass eng flaach 7. Etapp an dat bedeit am allgemengen, dass d'Sprinter sech e Freideg nees dierften an Evidenz setzen.Dat ass awer just Theorie. Praxis kéint eng aner sinn. Et geet nämlech duerch d'Plaines de Beauce. Wann et hei bléist, da si Bordure virprogramméiert. Et wier net fir d'éischt, dass ee vun de Favoritte fir de General an der éischter Woch duerch eng Bordure vill Zäit an domadder och den Tour de France verléiert.Wann de Wand awer net den Trouble Fête spillt, dann dierfte mir e Freideg nees d'Leit mat den décke Been op den éischte Platzen op der Arrivée gesinn.Den Depart ass um 12.05 Auer an d'Arrivée géint hallwer 17.30 Auer.

Situatioun am General

© Screenshot

Journal du Tour

Journal du Tour / Reportage Rich Simon a Gilles Tricca



Biller vum Tour de France kann een op de 5 Kontinenter gesinn. Fir dass dat awer klappt gehéiert eng enorm Logistik dozou. Do wou sech alles ofspillt fir dat duerch d'ganz Welt den Tour de France ka gekuckt a gelauschtert ginn, dat ass an der Zone Technique. Déi ass ëmmer nieft der Arrivée ofgeriicht. Vun do aus ginn och ons Sujete fir Télé a Radio montéiert. Wéi dat alles verleeft, huet de Gilles Tricca nogefrot.

Den Tour de France op Twitter