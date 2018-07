Franséischen Nationalfeierdag am Tour de France, dat sinn ëmmer ëmkämpften Etappen, well all Fransous ee Wiertche matschwätze wëll.

Op der 8. Etapp geet et e Samschdeg um 14 juillet iwwer 181 flaach Kilometer vun Dreux op Amiens. Laang hat kee Fransous um franséischen Nationalfeierdag gewonnen, ma d'lescht Joer war et souwäit, de Warren Barguil huet fir eng franséisch Victoire um 14 juillet gesuergt. Elo ass d'Fro, ob dëst Joer ee Fransous dëst widderhuele kann.

Presentatioun vun der Etapp

Eigentlech, wann ee sech d'Etapp esou ukuckt, da misst et eigentlech eng Etapp gi fir d'Sprinter. De Fakt, dass franséischen Nationalfeierdag ass, dierft et de Sprinter awer schwéier maachen, well d'Fransouse wäert alles probéieren, fir dës Etapp ze gewannen. Wann et op ee Sprint erausleeft, ass den Arnaud Demare wuel mat dee stäerkste Fransous. Um Wee op Amiens stinn zwee kategoriséiert Bierger, et sinn dat der 2 vun der 4. Kategorie, dat awer an der 1. Hallschent vun der Etapp.

Situatioun am General

Journal du Tour

Journal du Tour um Radio/Rich Simon



Den Tour de France op Twitter