No 181 Kilometer gouf et op der 8. Etapp e Massesprint. De Bob Jungels ass am éischte Grupp iwwert d'Arrivée gefuer.

Op der 8. Etapp ass et e Samschdeg um 14 juillet iwwer 181 flaach Kilometer vun Dreux op Amiens gaangen. Um Enn konnt sech kee Fransous behaapten, ma et gouf eng weider Victoire fir den Dylan Groenewegen. Den Hollänner konnt sech am Massesprint virum André Greipel an dem Fernando Gaviria behaapten. De Bob Jungels ass an der nämmlechter Zäit als 36. iwwert d'Arrivée gefuer.Leader am General bleift de Greg van Avermaet. De Bob Jungels ass de 5. op 22 Sekonnen. Zäit verluer huet um Samschdeg den Daniel Martin. Hie war 18 Kilometer virun der Arrivée an eng Chute verwéckelt an huet 1 Minutt a 16 Sekonne verluer.

Presentatioun vun der Etapp

Op der 8. Etapp ass et e Samschdeg um 14 juillet iwwer 181 flaach Kilometer vun Dreux op Amiens gaangen. Et war eng weider Etapp fir d'Sprinter. Um Wee op Amiens stoungen zwee kategoriséiert Bierger um Programm, et waren dat der 2 vun der 4. Kategorie, dat awer an der 1. Hallschent vun der Etapp.

Resumé vun der Etapp

Grellier takes the point at the top of the côte de Feuquerolles (cat. 4). ⛰

Grellier prend le point au sommet de la côte de Feuquerolles (cat. 4). ⛰

⏱ 4'05"#TDF2018 pic.twitter.com/xHDCt8GsKH — Le Tour de France (@LeTour) July 14, 2018

🇧🇪 Belgian teams set the pace in the peloton... ⚽🤔

🇧🇪 Les équipes belges assurent la poursuite... ⚽🤔#TDF2018 pic.twitter.com/uy2YywwgcD — Le Tour de France (@LeTour) July 14, 2018

Groenewegen wins in Amiens, 2nd stage win in a row! 💪💪

Groenewegen s'impose à Amiens, 2e victoire d'affilée ! 💪💪#TDF2018 pic.twitter.com/3DxXoj7XOt — Le Tour de France (@LeTour) July 14, 2018

De Peloton ass déi 8. Etapp gemittlech ugaangen an et gouf déi éischt 22 vun den 181 Kilometer keng Attacken. Bei Kilometer 24 hu sech dunn 3 Leit aus dem Peloton ofgesat. De Laurens Ten Dam (Sunweb), de Fabien Grellier (Direct Energie) an de Marco Minnaard (Wanty-Gobert) waren an der Echappée vertrueden.Den Trio ass sech séier e Virsprong vun e puer Minutten erausgefuer. Bei der éischter Schwieregkeet vum Dag, bei Kilometer 35 hate si eng Avance vu ronn 5 Minutten. Kuerz drop huet sech den Ten Dam aus der Echappée erausfale gelooss a gouf nees vum Peloton agefaangen.Un der Spëtzt waren domadder um franséischen Nationalfeierdag nach just zwee Fransousen, de Grellier an de Minnaard. 109 Kilometer virun der Arrivée hat den Duo un der Spëtzt e Virsprong vun 4 Minutten an 13 Sekonnen.De Virsprong vum Grellier an dem Minnaard ass lues a lues méi kleng ginn. Am Peloton hunn d'Sprinter-Ekippen d'Féierungsaarbecht iwwerholl an den Tempo ass erop gaangen. Un der Féierungsaarbecht hu sech Jumbo NL - Lotto, Lotto Soudal a Quick-Step Floors bedeelegt.50 Kilometer virun der Arrivée loung den Ecart tëscht der Echappée an dem Peloton bei 2 Minutten an 9 Sekonnen.18 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Chute am Peloton. Mat dra verwéckelt waren ënnert anerem de Julian Alaphipp, de Christophe Laporte an och den Daniel Martin. De Bob Jungels war vir am Peloton placéiert, sou datt him näischt geschitt ass.6 Kilometer virun der Arrivée war et dunn eriwwer mat der Echappée vum Dag. Nom Minnaard (8km) gouf dunn och de Grellier agefaangen.De Philippe Gilbert huet et eng 3 Kilometer virun der Arrivée mat enger Attack probéiert, ma de Belsch gouf nees agefaangen. Um Enn gouf et e Massesprint, wou den Dylan Groenwegen sech d'Victoire geséchert huet. Den Hollänner konnt sech virum André Greipel an dem Fernando Gaviria behaapten. De Bob Jungels ass am éischte Grupp mat iwwert d'Arrivée gefuer.Den Daniel Martin huet um Enn iwwer 1 Minutt verluer.Leader am General bleift de Greg van Avermaet. De Bob Jungels ass de 5., dat mat engem Réckstand vun 22 Sekonnen. Am Grénge Maillot bleift de Peter Sagan, beschte Grimpeur ass den Toms Skujins an de Sören Kragh Andersen ass de beschte Jonken.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter