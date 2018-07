X

Nom zweete Roudag gëscht, geet den Tour de France haut an d'Pyrenäen. Déi 16. Etapp féiert iwwer 218 Kilometer vu Carcassonne op Bagnères-de-Luchon.

Presentatioun vun der Etapp

Col de Portet-D'Aspet (2. Kategorie / 5,4 Kilometer à 7,1%) a Col de Menté (1. Kategorie / 6,9 Kilometer à 8,1%). Col du Portillon (1. Kategorie / 8,3 Kilometer à 7,1%) De leschte Kilometer geet et gréisstendeels biergof. « ZréckWeider »

Et ass di längste Biergetapp vun dëser Grande-Boucle. Dat ass och déi zweetlängsten, déi an dësem Tour de France gefuer gëtt. Vum Profil hier ass et net déi schwéiersten Etapp an de Pyrenäen. An awer. Virun allem déi leschte 70 Kilometer hunn et a sech. Do geet et iwwer de Col de Porte-d'Aspet vun der 2. Kategorie, dem Col de Monté vun der 1. Kategorie a kuerz virun der Arrivée nach op de Col du Portillon, och hien ass 1. Kategorie klasséiert. Vun deem Sommet geet et 10 Kilometer biergof op d'Arrivée.Et kéint haut eng Course an der Course ginn. Engersäits fir d'Etappe-Victoire aus enger Echappée eraus sichen ze goen an anersäits de Kampf ëm de Maillot Jaune.

Situatioun am General

Am Maillot Jaune geet och haut nees den Geraint Thomas un den Depart. De Bob Jungels ass am General aktuell den 12. op 9 Minutten an 53 Sekonnen. De Lëtzebuerger huet awer nach ëmmer eng Top 10 Placéierung als Zil. Dat sot de Bob Jungels e Méindeg am RTL-Interview, wou hien op déi lescht 15 Etappe vun dësem Tour zeréck an op déi lescht Woch vun der Course no vir gekuckt huet. Hien ass net ganz zefridde mat sengem aktuellen Tour, sou wéi e bis elo gelaf ass, besonnesch d'Alpen hunn et dem Bob Jungels schwéier gemaach. Hien hätt sech selwer ze vill Drock gemaach, sou de Bob Jungels, deen zouginn huet um Enn e moralesche Knacks gehat ze hunn. Dëse wier awer elo iwwerwonnen an de Profi vu Quick-Step ass prett, déi lescht Woch vum Tour de France unzegoen.

Journal du Tour

Journal du Tour um Radio/Rich Simon a Lynn Kayser



An 190 Länner ass den Tour de France op der Tëlee ze gesinn. Iwwer 90 Chaînen iwwerdroen d'Grande Boucle, wouvunner der 60 live mat dobäi sinn. Wéi genau d'Produktioun vun de Biller funktionéiert, huet d'Lynn Kayser beim Jerôme Bailly vun der A.S.O nogefrot.Den Tour de France zielt zu de gréisste Sportsevenementer op der Welt. Millioune vu Leit suivéieren Dag fir Dag déi 21 Etappen op der Tëlee oder am Internet. 6.300 Stonne ginn dëst Joer vum Tour de France während den 3 Woche produzéiert. Wie fir déi Biller responsabel ass, huet eis de Jerôme Bailly vun der A.S.O verroden.

Den Tour de France op Twitter