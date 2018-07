X

Vill Chutte goufen et um Sonndeg bei der 9. Etapp vum Tour de France. D'Cyclisten hate virun allem virun de Pawee-Ofschnëtter Respekt, ma schonns ronn 140 km virun der Arrivée huet de Richie Porte vun der Formatioun BMC missen opginn. Den Neiséilänner war op riichter Stréck gefall.D'Course gouf, no enger Attack vun Avermaet, Lampaert a Degenkolb 17 km virun der Arrivée, tëscht deenen 3 Coureuren entscheet. Um Enn war den John Degenkolb dee Séiersten. Zweete gouf de Greg Van Avermaet, dee weiderhin de Maillot Jaune wäert droen an Drëtte gouf den Yves Lampaert.De Bob Jungels konnt am Grupp vun de Verfolger op eng gutt 7. Plaz fueren. De Lëtzebuerger Champion ass elo am General de 4.

Presentatioun vun der Etapp



Op der 9. Etapp ass et e Sonndeg iwwer 156,5 Kilometer vun Arras Citadelle op Roubaix gaangen. 13 Pawee-Secteure mat am Ganzen 21 Kilometer stoungen um Programm. Dat war net näischt. Reen war kee programméiert, dat huet et awer net onbedéngt méi einfach gemaach, well d'Coureuren hate mat Stëpps ze kämpfen.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 64 km

In the first peloton / dans le premier peloton :

Bardet, Froome, Quintana, Sagan, Van Avermaet, Lampaert.



⏱ 2' behind the breakaway#TDF2018 pic.twitter.com/BQ3JIMbvE1 — Le Tour de France (@LeTour) July 15, 2018

Froome has crashed with a teammate ! 💥

Froome est tombé avec un coéquipier ! 💥#TDF2018 pic.twitter.com/gRTPjcofNw — Le Tour de France (@LeTour) July 15, 2018

Bei der 9. Etapp vum Tour de France 2018 si Chutten ugekënnegt ginn a schonns e puer Kilometer nom offizielle Start vun der Course huet et deen éischte Matfavorit op de General - de Richie Porte (BMC Racing-Team) - erwëscht. No enger Chute huet de Neiséilänner definitiv vum Vëlo misse klammen.No dësem Schock konnt 135 km virum der Schlusslinn e Grupp vun 10 Leit, dorënner den Thomas de Gendt (Lotto Soudal) an den Damien Gaudin (Direct Energie), sech ofsetzen an eng tëschenzäitlech Avance vu ronn 4 Minutten erausfueren. Déi chaotesch Etapp war mat engem Platte fir de Romain Bardet (AG2R) direkt am 1. Pawee-Secteur weidergaangen. De Fransous war iwwer 1 Minutt hannert de Peloton gefall, konnt awer mat der Hëllef vu senge Coequipieren erëm bäifueren.Déi 20 Punkte beim Tëschesprint sinn un den Thomas De Gendt gaangen. Hannert him war et de Jérôme Cousin (Direct Energie), dee sech déi 17 Punkte fir déi 2. Plaz geséchert huet. Den Nicolas Edet (Cofidis) war den 3. am Tëschesprint zu Wasnes-au-Bac, deen domat 15 Punkte krut.Ronn 65 km virun der Arrivée sollt et op de Paweeën awer richteg rabbelen. No enger Rei vu weideren Chutten am Peloton hat d'Formatioun Sky a Persoun vum Luke Rowe acceleréiert, wouduerch eng gréisser Cassure entstane war. Am Ganzen 30 Cycliste waren zu dësem Ament am éischte Peloton vertrueden an hate weider op den Tempo gedréckt. De Lëtzebuerger Champion Bob Jungels war deen Ament e Stéck méi wäit hanne placéiert, konnt awer 60 km virun der Schlusslinn erëm un de Peloton erufueren.50 km waren nach ze fueren, wéi de Maillot Jaune Greg Van Avermaet (BMC) sec ugezunn hat. D'Formatioun Sky, de Peter Sagan (Bora) an de Jakob Fuglsang (Astana) konnten awer mathalen a waren dem Belsch nogefuer. Quasi zäitgläich hat de Fransous Romain Bardet erëm Päsch mat engem Platten, an de Van Garderen (BMC) a Colbrelli (Bahrain-Merida) ware gecrasht. Och de Christopher Froome (SKY) sollt net verschount bleiwen. De Brit war ronn 45 km virun der Arrivée mam viischte Pneu ewechgerutscht a gefall, ma e konnt awer erëm bäifueren.Dem Bob Jungels säi Coequipier Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) hat 35 km virun der Arrivée attackéiert, krut awer aus dem Pawee-Secteur eraus ee Platten an hat misse stoe bleiwen. Doropshin war de Peter Sagan no vir gefuer an hat op den Tempo gedréckt. Do hannendru konnt de Lëtzebuerger Champion den Uschloss awer halen.Et waren nach 33 km ze fueren, wéi vir just nach 2 Coureuren un der Spëtzt waren an hannen am Peloton eng weider schwéier Chute geschitt war, dat wéi de Mikel Landa (Movistar) op riichter Stréck gefall war. Nëmmen 3 km drop war och dem Gilbert de viischte Pneu ewechgerutscht an de Belsch louch am Rampli, e sollt awer weiderfueren.Ronn 20 km virum Schluss hate sech d'Favoritten op de Schlussakt virbereet. Ëmmer erëm goufen et divers Acceleratiounen, ma et war bis zu deem Ament awer keen esou richteg ewechkomm. Zu Wannehain waren d'Bonifkatiounssekonne verdeelt ginn, déi sech virop de Van Avermaet gekroopt hat. De Belsch hat aus dem Peloton eraus relancéiert, him nogefuer waren den John Degenkolb (Trek-Segafredo) an den Yves Lampaert (Etixx) - si konnten sech doropshi 17 km virun der Arrivée zu Dräi un d'Spëtzt setzen.2 km waren nach ze fueren, wéi d'Dräiergrupp vir nach eng Avance vu 50 Sekonnen op de Peloton hat. Iwwerdeems konnt de Bob Jungels an e Grupp vu Verfolger sprangen. Vir gouf d'Course tëscht dem Degenkolb, Lampaert a Van Avermaet entscheet. Den Däitschen sollt déi stäerkste Been an der Schlussphas hunn, sou datt hie sech virun den 2 Belsch duerch konnt setzen.De Greg Van Avermaet behält no der 9. Etapp de giele Maillot an och de Peter Sagan ka säi Maillot vum beschte Sprinter verdeedegen. De beschte Grimpeur ass den Toms Skujins (Trek Segafredo) an den Dän Sören Kragh Andersen (Sunweb) bleift weiderhin am Trikot vum beschte Jonken. De Bob Jungels kënnt no dëser schwéierer Etapp am General op déi staark 4. Plaz an huet elo ee Retard vu 50 Sekonnen.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter