Op der 15. Etapp geet et um Sonndeg iwwer 181,5 Kilometer vu Millau op Carcassonne.

Presentatioun vun der Etapp

Wann et eng Etapp gëtt wou d'Echappée eng gutt Chance huet et bis op d'Arrivée ze packen, dann déi vun e Sonndeg.Vum éischte Meter un, ass de Parcours hiwweleg, dobäi komme mam Col de Sié an dem Pic de Nore zwee Bierger vun der zweeter respektiv éischter Kategorie derbäi, wou een net muss een ausgewisene Grimpeur sinn. fir driwwer ze kommen.De Pic de Nore, eng 40 Kilometer virun der Arrivée gëtt och gären als klenge Brudder vum Mont Ventoux bezeechent.De Sommet vum Pic de Nore läit op 1.205 Meter an ass eng gutt 40 Kilometer virun der Arrivée. Wann d'Echappée et bis op dee Sommet packt, da gëtt et schwéier si zeréck ze kréien. Well bis op der wäisse Stréch geet et da just nach Biergof.Den Depart ass um 13.20 Auer zu Millau an d'Arrivée géint 17.45 Auer zu Carcassonne.

Situatioun am General

Journal du Tour

Journal vum Tour / Reportage Lynn Kayser



Eppes däerf am Tour de France net feelen an dat ass d’Caravane publicitaire. Och dëst Joer suergt si nees laanscht d’Stroosse fir Stëmmung a verdeelt Tonnen u Gadgeten. Wat alles ënnert d’Leit bruecht gëtt, weess d’Lynn Kayser.

