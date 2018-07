X

Op der 15. Etapp vu Millau op Carcassonne war et nees eng Echappé déi et bis op d'Arrivée gepackt hat. Och um Sonndeg wollten d'Ekippen sech net voll verausgaben an haten keen Intérêt d'Coureuren un der Spëtzt nees anzefänken.Mee un der Spëtzt war et awer eng spannend Course nodeems ëmmer nees Coureuren probéiert haten fort ze fueren. Kuerzzäiteg hat et net schlecht fir de Rafael Majka ausgesinn, deen sech am Col Pic de Nore ofgesat hat mee konnt an der Descente an um flaachen awer net resistéieren.Esou waren et schlussendlech 8 Coureuren déi zesummen aus enger Echappé eraus ëm d'Victoire gefuer sinn.Schlussendlech ass et de Magnus Cort Nielsen deen sech am Sprint géint den Jon Izaguirre an Bauke Mollema duerchsetze kann.Mat engem Retard vun 13 Minutten an 10 Sekonnen ass de Peloton mat de Favoritten a mamiwwert d'Arrivée gefuer.Am General bleift alles beim alen an de Bob Jungels bleift weiderhin 12. am General.

Presentatioun vun der Etapp

Vum éischte Meter un, war de Parcours hiwweleg, dobäi komme mam Col de Sié an dem Pic de Nore zwee Bierger vun der zweeter respektiv éischter Kategorie derbäi, wou een net muss een ausgewisene Grimpeur sinn, fir driwwer ze kommen.De Pic de Nore, eng 40 Kilometer virun der Arrivée gëtt och gären als klenge Brudder vum Mont Ventoux bezeechent.De Sommet vum Pic de Nore läit op 1.205 Meter an ass eng gutt 40 Kilometer virun der Arrivée. Wann d'Echappée et bis op dee Sommet packt, da gëtt et schwéier si zeréck ze kréien. Well bis op der wäisse Stréch geet et da just nach Biergof.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 116 km

⛰ Côte de Sié (cat. 2) ⛰@L_Calmejane gets 5 points on top of the second climb of the day. Pauwels grabs 3. ⚪🔴

Cinq points pour @L_Calmejane en haut du Col de Sié. 3 points pour Pauwels. ⚪🔴@CarrefourFrance#TDF2018 pic.twitter.com/8tJ6JCkCuL — Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2018

🏁 - 102 km@L_Calmejane caught back by the chasing group.@L_Calmejane repris par ses poursuivants.#TDF2018 pic.twitter.com/JcRGT4LxRM — Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2018

🏁 - 41 km

⛰ Pic de Nore (cat. 1) ⛰

Former KOM winner @majkaformal gets full points on top of Pic de Nore ⚪🔴

L'ancien vainqueur du maillot à pois @majkaformal fait le plein en haut du Pic de Nore. ⚪🔴@CarrefourFrance#TDF2018 pic.twitter.com/op8ufQ0oFo — Le Tour de France (@LeTour) 22. Juli 2018

🏁 - 15 km@majkaformal has been caught. 8 riders for the win now. 🔚

Rafal Majka vient d'être repris. 8 coureurs pour la gagne désormais. 🔚#TDF2018 pic.twitter.com/8fXHiRz23H — Le Tour de France (@LeTour) 22. Juli 2018

Am Ufank vun der Etapp ass et direkt Bierg aus gaangen a vill Coureuren hu probéiert an d'Echappé ze kommen. Dowéinst war den Tempo och immens héich a schonn direkt am Ufank vun der Etapp si vill Coureuren aus dem Peloton zeréck gefall. Ënner anerem den Arnaud Démare konnt net méi mathalen a misst kucken dat en an der Karenzzäit fält.Um éischte Bierg vum Dag vun der 3. Kategorie konnt sech de Julien Alaphillippe 2 Punkte virum Dani Martinez secheren.Dono konnt sech dann awer e klenge Grupp mam Adam Yates, Warren Barguil a Gregor Mühlberger e bëssen ofsetzen mee de Peloton wollt Si net zéie loossen an de Virsprong war ni méi grouss wéi 20 Sekonnen. Sou gouf dës Grupp vun 3 Coureuren och nees séier agefaangen.No 50 km konnt sech dann awer definitiv eng grouss Echappé ofsetzen. An dëser Echappé waren ënner anerem de Greg van Avermaet, Lilian Calmejane, Rafael Majka, Bauke Mollema, Domenico Pozzovivo a Peter Sagan vertrueden.De Lilian Calmejane hat awer aner Pläng, ass aus dem Spëtzegrupp fortgefuer an hat sech eleng op de Wee gemaach. De Virsprong op de Peloton ass bis op 7 Minutten ugewuess an op d'Verfolger konnt de Fransous sech bësse méi wéi 1 Minutt eraus fueren. Doniewt hat och den Arnaud Démare, no engem groussen Effort, nees den Uschloss un de Peloton fonnt.De Coureur vun Direct Energie konnt sech dann och déi 5 Punkten um Col de Sié sécheren an de Serge Pauwels ass als zweeten iwwert de Col gefuer.De Calmejane hat awer selwer gemierkt dat et elleng net vill Sënn hätt an hat sech no 74 km nees vun de Verfollger afänke gelooss.An de Kilometeren dono konnt d'Echappé säi Virsprong weider ausbauen a 75 Kilometer virun der Arrivée waren et méi wéi 9 Minutten. An der grousser Grupp waren se sech awer net ganz eens an et gouf ëmmer nees Attacken fir sech ofsetzen.70 km virun der Arrivée waren et dann de Fabien Grellier an de Julien Bernard déi sech ofsetze konnten.Am Zwëschesprint ass de Julien Bernard als éischten virum Fabien Grellier iwwert d'Linn gefuer. De Peter Sagan konnt sech als drëtten erëm weider Punkte sécheren. De grénge Maillot ass him dann och eigentlech net méi ze huelen.Déi zwee Coureuren un der Spëtzt konnten hire Virsprong nach weider ausbauen a sinn mat engem Virsprong vun 2 Minutten an de Bierg vun der éischter Kategorie gaangen. De Peloton, an deem sech och de Bob Jungels opgehalen huet, hat iwwerdeems och haut keng Anstalte gewisen fir d'Echappé anzefänken.Am Col huet de Rafael Majka attackéiert an konnt sech alleng un d'Spëtzt setzen. Nodeems de Pol am General wäit no hanne gefall ass, wollt en haut dës Etapp gewannen. Als éischten ass en dann och iwwert de Pic de Nore gefuer. Hannendrun waren et de Bauke Mollema a Magnus Cort Nielsen déi sech op d'Juegd gemaach haten.Am Peloton dogéint huet den Daniel Martin attackéiert an huet probéiert nees Zäit op déi aner Coureuren gutt ze maachen a konnt sech bis zu 1 Minutt op de Peloton eraus fueren.Hannert dem Rafael Majka ass de Grupp ëm de Bauke Mollema an Magnus Cort Nielsen an der Descente awer nees ugewuess an de Pol gouf eng 15 km virun der Arrivée nees agefaangen.An och den Daniel Martin gouf an der Descente nees vum Peloton vun de Favoritten, wou och weiderhin de Bob Jungels sech opgehalen huet, agefaangen.No enger Acceleratioun waren et am Schluss just nach den Izaguirre, Cort Nielsen a Mollema déi ëm d'Victoire gekämpft hunn.Am Sprint war den Dän vun Astana awer kloer de stärksten a gewënnt virum Jon Izaguirre a Bauke Mollema.

Klassement vun der Etapp

General

