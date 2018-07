X

Bei der 14. Etapp geet et um Samschdeg vu Saint-Paul-Trois-Châteaux op Mende. No enger roueger 13. Etapp um Freideg, waarden 188 méi wallonéiert Kilometer op d'Coureuren. Virun allem déi 2. Halschecht vun der Etapp huet et a sech, kuerz virun der Arrivée gëllt et nämlech d'Côte de la Croix Neuve ze bewältegen - eng géi Montée mat enger Moyenne vun 10,2 %.

Presentatioun vun der Etapp

D'Ausleefer vum Massif Central stinn um Samschdeg fir d'Cyclisten um Menü. Konnt de Peloton sech um Freideg bei der 13. Etapp e bëssen erblosen, wäert et op den 188 km vu Saint-Paul-Trois-Châteaux op Mende awer méi schëtzeg zougoen. Et gëtt domat gerechent, datt et méiglecherweis den Dag vun enger Echappée kéint ginn an hannendru weider ëm de giele Maillot gekämpft gëtt. Virun allem déi 2. Halschecht vum Parcours ass usprochsvoll.Am Ganze gëllt et 4 Bierger ze bewältegen, dorënner de Col de la Croix de Berthel (2. Kat. / 9,1 km / 5,3 %) an zum Schluss d'Côte de la Croix Neuve (2. Kat. / 3 km / 10,2 %) - Montéeën, déi Thomas, Froome, Dumoulin, Bardet a Co. net ënnerschätze sollten.Et gëtt also eng spannend 14. Etapp, bei där et eventuell zu zwou Coursen an enger komme kéint. Déi eng kann ëm d'Victoire vun der Etapp goen a déi aner ëm de Giele Maillot. Nodeems de Romain Bardet (AG2R) oder och den Tom Dumoulin (Sunweb) de Leader Geraint Thomas (SKY) d'Alpe d'Huez erop well attackéiert haten, wäerten déi Cycliste mat de beschte Been an der leschter Montée op Mende erop e weidere Versuch starten, fir de Brit vum Troun ze stoussen.Datt demat enger Echappé fortfuere kéint, gëtt als éischter onwahrscheinlech ugesinn. De Lëtzebuerger Champion steet aktuell mat senger 12. Plaz am General wuel ze no un den Top 10, datt de Peloton hie fuere géif loossen.Verfollegt d'Etapp live op der Tëlee oder am Livestream vu 15:00 Auer un.

Situatioun am General

Journal du Tour

Den Tour de France op Twitter