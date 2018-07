X

Um Samschdeg ass déi 14. Etapp vum Tour de France 2018 gefuer ginn. Fréi an der Course goufen et eng Rei Bordüren, Schold dorunner war ee secken nordëstleche Wand, mat deem d'Coureuren ze kämpfen haten. Kuerz nom Start haten sech iwwer 30 Cyclisten aus dem Peloton ofgesat a sinn eng tëschenzäitlech Avance vun iwwer 14 Minutten erausgefuer. Aus dem 30-Mann-Grupp koumen ëmmer erëm Attacken. 10 km virun der Arrivée hat de Jasper Stuyven de Grupp vir ausernee gerappt a war eleng an d'Côte de la Croix Neuve gefuer, ma hannendrun konnten ëmmer erëm Leit nosetzen an de Belsch vir ënner Drock setzen. Déi richteg Attack sollt awer dem Spunier Omar Fraile vun der Formatioun Astana geléngen, hie kroopt sech déi 1. Plaz uewenaus zu Mende virum Julian Alaphilippe an dem Jasper Stuyven.Vum Bob Jungels leien nach keng Resultater vir.

Presentatioun vun der Etapp

Bei der 14. Etapp goung et um Samschdeg vu Saint-Paul-Trois-Châteaux op Mende. No enger roueger 13. Etapp um Freideg, haten 188 méi wallonéiert Kilometer op d'Coureure gewaart. Virun allem déi 2. Halschecht vun der Etapp hat et a sech, kuerz virun der Arrivée huet et nämlech gegollt, d'Côte de la Croix Neuve ze bewältegen - eng géi 3 km laang Montée mat enger Moyenne vun 10,2 %.Virun der Etapp gouf domat gerechent, datt de Parcours enger Echappée entgéintkomme kéint. Ma deen zolitte Wand wärend der ganzer Etapp hat et fir d'Cyclisten besonnesch schwiereg gemaach.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 175 km

At the front, a big group is flying away with @alafpolak, @OmarFraile and @DeGendtThomas among them. 💪

A l'avant, une échappée de costauds se détache avec notamment Alaphilippe, De Gendt et Omar Fraile. 💪#TDF2018 pic.twitter.com/uUGajAV2wX — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

🏁 - 97 km

💚 Besseges 💚

Full points for @petosagan once again 👌@Petosagan fait encore le plein au sprint inter du jour 👌#TDF2018 pic.twitter.com/fdAcj4t5C7 — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

🏁 - 53 km

The peloton lets the breakaway go : the stage win will be decided between the 31 riders in the lead. ⏱️

Le peloton ne semble pas concerné par l'échappée du jour : l'écart ne cesse d'augmenter ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/BsxN5YV8sM — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

🏁 - 25 km@Jasperstuyven gives it all. The Belgian is all alone in the lead with a 1'15 lead on the chasers. ⏱️

Jasper Stuyven donne tout à l'avant. Le Belge est seul avec 1'15 d'avance sur les poursuivants. ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/5FNlsfA3hO — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

Et war eng mouvementéiert Etapp, bei där ee virdrun net wosst, ob sech eppes am Generalklassement géif doen oder net. Den Depart war um 13:10 a kuerz drop war et well mat Attacke lassgaangen. De Wand sollt déi ganz Etapp iwwer eng grouss Roll spillen an de Cyclisten d'Liewe schwéier maachen. Am 1. gréissere Grupp, deen ausräisse konnt, ware Leit wéi Thomas de Gendt (Lotto Soudal), de beschte Grimpeur Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) an Omar Fraile (Astana) dra vertrueden.E bësse méi spéit hat sech ee weidere Grupp vun 20 Mann ewech gemaach - dorënner de Maillot Vert Peter Sagan (Bora Hans Grohe). Och mat am 20-Mann-Grupp waren déi Belsch Philippe Gilbert, Yves Lampaert (Quick-Step Floors), Greg van Avermaet (BMC) a Jasper Stuyven (Treck-Segafredo), déi um Belschen Nationalfeierdag mat vir bäi wollte fueren. Déi 2 Ausräisser-Gruppe sollte sech kuerz drop zesummeschléissen an een tëschenzäitleche Virsprong vun iwwer 14 Minutten op de Peloton erausfueren.106 km virun der Arrivée konnt sech de Julian Alaphilippe de Punkt fir de Biergpräis vun der 4. Kategorie an der Côte du Grand Châtaignier sécheren. A wéi erwaart, war een anere Mann an der Spëtzegrupp, nämlech de Peter Sagan zu Bessèges vir bäi a konnt sech déi 20 Punkte fir de Gréngen Trikot kropen. An engem Mini-Tëschesprint hat de Slowak géint den Thomas Boudat (Direct Energie) d'Nues vir. 418 Punkten huet de Sagan bis elo gesammlt an ass domat 248 Zieler virum 2. Alexander Kristoff (UEA).Ronn 59 km virun der Arrivée stoung fir d'Cyclisten den 2. Bierg vum Dag um Programm. Et war de Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), deen sech 3 km virum Sommet vum Col de la Croix de Berthel duerch de Stëbs gemaach hat. Soumat hat de spuenesche Champion dem Alaphilippe déi 5 Punkte fir de Grimpeursmaillot uewenaus ofgeholl. No dëser Montée waren et de Jasper Stuyven an den Tom Slagter (Dimension Data), déi vir un den Izagirre erufuere konnten. Déi 3 Leit un der Spëtzt hate 50 km virun der Schlusslinn ee Virsprong vun 13 Minutten a 45 Sekonnen.Als 3. Bierg hat de Col du Pont sans Eau op d'Coureure gewaart. Hei war de Stuyven als 1. driwwer gefuer, dat virum Izagirre a Slagter.Et war och an dëser Montée vun der 3. Kategorie, wou de gréissere Grupp virum Peloton ausernee gefuer war. Weiderhi gutt mat dobäi waren awer ëmmer nach Leit wéi den Alaphilippe, Gilbert, Sagan a Barguil. 30 km viru Mende hat et am Grupp vir richteg gekraacht. Vill Tempoverschäerfunge goufen et nämlech zu dësem Ament, well sech d'Cycliste virun der Schlussmontée d'Côte de la Croix Neuve erop gutt positionéiere wollten. Hannen am Peloton gouf et weiderhin éischter gemittlech rulle gelooss. De Stuvyen hat sech eleng vir un d'Spëtzt gesat an hat 28 km virun der Arrivée iwwer 17 Minutten Avance op de Peloton, an deem sech och de Bob Jungels opgehalen hat.Esou richteg ewech aus dem Grupp virum Peloton war schliisslech de Jasper Stuyven gefuer. De Belsch hat d'Heft an d'Hand geholl a wollt et 25 km virun der Arrivée wëssen. Säi Virsprong op d'Verfolger 7 km virun Enn louch bei ronn 2 Minutten. Et war also méiglech, datt de Belsch eleng virun den 18 Leit hannendrun op Mende erop kéint fueren.De Präis vum Combatif du Jour hat de Stuyven schonns virun der Schlussmontée an der Täsch. Et war och an där Montée, wou den Thomas de Gendt aus dem Verfolgergrupp eraus attackéiert hat an de Virsprong vum Stuyven schmëlze gedoen hat. Do hannendrun konnt de Fraile (Astana) konteren an den De Gendt stoe loossen. A weider Tempoverschäerfungen aus dem Grupp eraus hunn a Persoun vu Geschke, Alaphilippe a Martinez stattfonnt. 2 km viru Schluss konnt de Stuyven net méi duerhalen an et war de Fraile, deen eng Schëpp dropleeë konnt. Ma och den Alaphilippe huet resistéiert a wollt de Spuenier vir anhuelen. 1000 m virun der Arrivée war de Fraile definitiv ewech gefuer a konnt sech d'Etappe-Victoire sécheren.Debleift och no der 14. Etapp souverän am, hien huet an dëser Wäertung elo 418 an huet iwwer 200 Punkten Avance op den Alexander Kristoff.Debleift weider am, dat virum Warren Barguil.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter