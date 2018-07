D'Annemiek van Vleuten konnt sech d'lescht Joer duerchsetzen. © twitter/LaCoursebyTDF

Et ass eng Eendagescourse bei den Dammen, wou 4 kategoriséiert Bierger um Programm stinn. Bei Kilometer 19 ass et de Col de Bluffy, ee Bierg vun der 4. Kategorie. Dono gëtt et da méi schwéier fir d'Cyclistinnen, well da kommen déi méi schwéier Bierger. Fir d'éischt d'Côte de Saint-Jean-de-Sixt vun der 2. Kategorie an dono sti mam Col de Romme a mam Col de la Colombière zwee Bierger vun der 1. Kategorie um Programm. Dës zwee Bierger dierfte fir eng Virentscheedung suergen, ier et da biergof Richtung Arrivée geet. Am Ganze fuere 78 Kilometer iwwer de Parcours vun den Hären.D'lescht Joer konnt sech d'Annemiek van Vleuten d'Victoire sécheren, dat mat 43 Sekonnen Avance op d'Elizabeth Deignan a mat 1 Minutt an 23 Sekonne Virsprong op d'Elisa Longo Borghini. D'van Vleuten dierft och dëst Joer déi ganz grouss Favoritin sinn, d'Hollännerin huet nämlech eréischt lescht Woch de Giro Rosa gewonnen an dat méi ewéi souverän. D'Cyclistin vu Mitchelton-Scott hat um Enn nämlech 4 Minutten an 12 Sekonnen Avance op d'Ashleigh Moolman aus Südafrika a scho méi wéi 6 Minutten op d'Amanda Spratt op der 3. Plaz. D'Christine Majerus dierft en Dënschdeg méi als Hëlleferin gebraucht ginn, dat fir d'Megan Guarnier an d'Anna van der Breggen. D'van der Breggen, d'Ashleigh Moolman, d'Katarzyna Niewiadoma an d'Lucinda Brand dierften och zu de Favoritinnen zielen.