Am Tour de France war e Méindeg den éischte Roudag an dat no enger ganz schwéierer Etapp, déi e Sonndeg iwwer de Pawee gaangen ass.

Trotzdeem sinn d'Coureuren e Méindeg awer bësse gefuer. De Bob Jungels ass e gemittlechen Tour vun zwou Stonne gefuer. Wéi vill aner Coureuren ass och hien e Sonndeg gefall. Um Vëlo huet hien e Méindeg awer praktesch näischt vun de Blessure gespuert. Den éischte Roudag ass traditionell och ëmmer do, fir een éischte Bilan ze zéien. Beim Bob Jungels falen déi éischt 9 Etappen duerchaus positiv aus, dat mat zwou Etappe-Victoiren an dem Maillot Jaune fir seng Ekipp. Vun e Méindeg u geet awer eng nei Course un.

De Bob Jungels ënnersträicht, dass en Dënschdeg direkt eng ganz schwéier Etapp géing um Programm stoen. Et géing vill Coureure ginn, déi Zäit musse gutt maachen an et wieren der vill déi keng Zäit verléiere wëllen. Hie selwer misst kucken, wou hie sech situéiert, op alle Fall wëll hie probéieren, fir mat de Beschte matzefueren, esou nach de Lëtzebuerger Champion.

Vill Coureuren hunn no engem Roudag Problemer, fir nees de richtegen Trëtt ze fannen. Dat ass beim Bob Jungels normalerweis awer net de Fall an awer wëll de Lëtzebuerger sech net ze wäit aus dem Fënster leeën, dat obwuel hie sech e Méindeg gutt gespuert huet.

De Bob Jungels ass am General virun der éischter Alpen-Etapp de 4. mat 50 Sekonne Retard op de Maillot Jaune Greg van Avermaet. Dee Maillot ass den Ament nach net dat primäert Zil vum Lëtzebuerger Champion. De Bob Jungels wëll gréisstendeels seng Kraaft spueren, ma wann d'Geleeënheet sech géing ginn, fir dem Geraint Thomas 7 Sekonnen ofzehuelen, virausgesat de Philippe Gilbert an de Greg van Avermaet sinn net méi dobäi, da géing de Lëtzebuerger dat sécherlech probéieren.

Op der éischter Alpen-Etapp geet et en Dënschdeg iwwer 158,5 Kilometer vun Annecy op Le Grand Bornand.