Op der 10. Etapp geet et haut iwwer 158,5 Kilometer vun Annecy op Le Grand Bornand. Et ass eng Etapp, op déi d'Spezialisten fir d'Bierger gewaart hunn. Wien haut e schlechten Dag huet, kann am General vill Zäit verléieren, et gëllt als fir d'Spëtzeleit, fir drunzebleiwen an eventuell op de leschte Kilometer eng kleng Avance erauszefueren.

Presentatioun vun der Etapp

Situatioun am General

Journal du Tour

Journal du Tour / Reportage Rich Simon



Annecy

129 600 habitants, ville étape pour la 5ème fois, préfecture de la Haute-Savoie

- Si le Tour a longtemps boudé la ville -un demi-siècle entre la victoire de Rolf Graf en 1959 et celle d’Alberto Contador en 2009-, le Critérium du Dauphiné en a fait l’un de ses rendez-vous obligés, avec pas moins de 22 passages. Annecy est aussi la ville natale de Jeannie Longo.

- Le lac d’Annecy est un des lacs les plus propres du monde. Lac glaciaire datant de 18 000 ans, il s’est formé lors de la fonte des glaciers des Alpes.

Le Grand-Bornand

2202 habitants, ville étape pour la 7ème fois

- La station savoyarde faisait également partie du programme de la 100e édition. Rui Costa y avait signé la troisième victoire d’étape de sa carrière. Il succédait au palmarès à Fränk Schleck qui s’était imposé en 2009 devant Alberto Contador sous l’œil bienveillant de son frère Andy.

- En 2007, la victoire était revenue au jeune Allemand Linus Gerdemann, qui s’était emparé par la même occasion du Maillot Jaune pour une journée.

- Ancienne ferme restaurée construite en 1830, la maison du patrimoine est gérée par l’association du patrimoine bornandin. On peut y découvrir avec les guides du Patrimoine des Pays de Savoie, la vie d'un village de montagne.

