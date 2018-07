D'Anna van der Breggen huet eng bal entscheedend Attack knapp 16 Kilometer virun der Arrivée gemaach, wou si d'Annemiek van Vleuten an d'Ashleigh Moolman am Col de la colombière stoegelooss huet. D'Annemiek van Vleuten ass an der Descente net méi erukommm ma op de leschten 2 flaache Kilometer huet si nach eemol alles ginn a konnt d'Van der Breggen op de leschte Meter nach iwwerhuelen, esou dass d'Giro Rosa-Gewënnerin hire Succès vum leschte Joer widderhuele konnt. D'kënnt um Enn op déi 23. Plaz mat engem Retard vu 7 Minutten a 7 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

Bei Kilometer 19 war et de Col de Bluffy, ee Bierg vun der 4. Kategorie. Dono gouf et da méi schwéier fir d'Cyclistinnen, well du koumen déi méi schwéier Bierger. Fir d'éischt war et d'Côte de Saint-Jean-de-Sixt vun der 2. Kategorie an dono stounge mam Col de Romme a mam Col de la Colombière zwee Bierger vun der 1. Kategorie um Programm. Dës zwee Bierger hu fir eng Virentscheedung gesuergt, ier et da biergof Richtung Arrivée goung. Am Ganze sinn d'Dammen 78 Kilometer iwwer de Parcours vun den Häre gefuer.

Resumé

Vun Ufank u gouf et vill Attacken aus dem Peloton eraus. Et war eng ganz onroueg Course, ma den Tempo am Peloton war och immens héich, esou dass laang Zäit kee wierklech grousst Lach entstanen ass. No e bësse méi ewéi 50 Kilometer konnt sech dunn awer ee Grupp vu 5 Cyclistinnen aus dem Peloton léisen, dat waren d'Lotta Lepistö, d'Leah Kirchmann, d'Leah Thomas, d'Eider Merino an d'Anna Christian.Knapp 60 Kilometer virun der Arrivée hate si eng Avance vun 1 Minutt an 10 Sekonnen op de Peloton. Kuerz drop huet dunn d'Anna Christian dunn awer misse lassloossen. Iwwerdeems konnten déi 4 Dammen un der Spëtzt hir Avance op 2 Minutten ausbauen.Am Col de Romme hunn d'Leah Kirchmann an d'Leah thomas sech dunn eleng op de Wee gemaach, ma hir Avance ass geschmolt. An dëser Montée ass de Peloton och komplett explodéiert an ass a vill kleng Gruppen zerfall. Aus dësem Peloton eraus koum och eng Attack vum Cecilie Uttrup Ludwig an déi souz.D'Ludwig konnt nämlech de Spëtzegrupp anhuelen an hat uewen um Sommet vum Col de Romme eng Avance vun 30 Sekonnen. An der Descente konnt si hir Avance op d'Favoritinnen ausbauen. An dëser Descente gouf et och eng Attack vum Lucinda Brand aus dem Peloton eraus an d'Hollännerin ass hannert dem Ludwig als zweet Cyclistin an de Col de la Colombière gaangen.D'Lucinda Brand ass awer net wierklech méi no komm a gouf dunn esouguer vun de grousse Favoritinnen, dem Annemiek van Vleuten, dem Anna van der Breggen an dem Ashleigh Moolman agefaangen an esouguer iwwerholl. Dësen Trio konnt du 16 Kilometer virun der Arrivée och nach d'Ludwig iwwerhuelen an dunn ass de Kampf ëm d'Victoire lancéiert ginn.Et koum nämlech direkt eng Attack vum Anna van der Breggen, d'Cyclistin vun der Ekipp Boels Dolmans huet den Tempo esou ugezunn, dass d'Ashleigh Moolman huet misse lassloossen. Nëmme kuerz drop konnt dunn och d'Annemiek van Vleuten den Tempo vun hirer Landsfra net méi matgoen.D'Van der Breggen ass dunn och als éischt Damm uewen iwwert de Sommet gefuer an huet sech an d'Descente Richtung Arrivée gemaach, dat mat enger ganz klenger Avance op d'Annemiek van Vleuten.Et war permanet eng ganz kleng Avance, déi d'Anna van der Breggen hat an op den allerleschte Meter ass hir d'Loft ausgaangen an d'Annemiek van Vleuten konnt d'Van der Breggen nach iwwerhuelen a sech esou d'Victoire sécheren. D'Ahleigh Moolman aus Südafrika huet de Podium komplettéiert.

