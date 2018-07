X

Op der 10. Etapp goung et en Dënschdeg iwwer 158,5 Kilometer vun Annecy op Le Grand Bornand an dat war déi éischt Alpen-Etapp an dësem Tour de France. E groussen Deel vun der Etapp gouf vun engem grousse Spëtzegrupp kontrolléiert, deen no an no ëmmer méi kleng ginn ass.Déi éischt Biergetapp huet direkt vill Spannung mat sech bruecht, de Peter Sagan huet weider Punkten an der Sprintwäertung gesammelt an de Kampf ëm de Maillot vum beschte Grimpeur huet esou richteg ugefaangen. Am Col de Romme huet de Julian Alaphilippe sech dunn aus dem Spëtzegrupp eraus eleng op de Wee gemaach.Am Col de la Colombière konnt den Alaphilippe seng Avance weider vergréisseren, iwwerdeems deaus dem Peloton zeréckgefall ass. Um Enn gëtt hien de 26 op 4 Minutten a 14 Sekonnen a verléiert esou 51 Sekonnen op de Peloton mat de Favoritten. Am General ass hien elo de 5. op 3 Minutten an 20 Sekonnen.Um Enn konnt den Alaphilippe sech net nëmmen d'Etappevictoire sécheren, mee och nach de Maillot vum beschte Grimpeur. De Greg van Avermaet, deen och an der Echappé war, ka seng Avance am General ausbauen a fiert och e Mëttwoch am Giele Maillot. Hei huet hien 2 Minutten an 22 Sekonnen Avance op den Geraint Thomas.

Presentatioun vun der Etapp

D'Montée du plateau des Glières ass mat 6 Kilometer keen immens laange Bierg, ma en ass am Duerchschnëtt 11,2% géi. An der Schlussphas kënnt de Col de Romme (8,8 Kilometer mat 8,9% Steigung) an de Col de la Colombière (7,5 Kilometer mat 8,5% Steigung). « ZréckWeider »

No der terribel schwéiere Pawees-Etapp e Sonndeg an dem Roudag e Méindeg goung et en Dënschdeg fir 3 Deeg an d'Alpen. Déi éischt vun deenen 3 Etappen ass sécherlech net déi Schwéierst, geschenkt kruten d'Coureuren awer och näischt. Lass goung et mam Col de la Croix de Fry vun der 1. Kategorie, duerno stoung d'Montée vum Plateau de Glières um Programm, déi ass Hors Catégorie klasséiert an da goung et iwwer de Col de Romme op de Col de la Colombière erop. Allebéid vun der éischter Kategorie.Uewe vum Sommet goung et dann déi lescht 14 Kilometer erof op d'Arrivée zu Le Grand Bornand, do wou de Fränk Schleck sech 2009 géint den Alberto Contador a säi Brudder Andy konnt duerchsetzen.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 129 km

No surprise for the intermediate sprint : full house for @petosagan! 💚

Pas de surprise pour sprint inter : @petosagan fait le plein ! 💚@WeLoveCyclingFR#TDF2018 pic.twitter.com/58ZZC2XDRC — Le Tour de France (@LeTour) 17. Juli 2018

And Molard goes for the sprint! 🏔🚴‍♂️💨

Molard au sprint au sommet de La Croix Fry ! 🏔🚴‍♂️💨#TDF2018 pic.twitter.com/eHZjEvhP8u — Le Tour de France (@LeTour) 17. Juli 2018

🏁 - 89 km

🏔 Montée du Plateau des Glières (HC) @alafpolak is the first to cross the line on the first HC KOM of this Tour 2018! 🔴⚪

Julian Alaphilippe passe en premier au sommet du premier col HC de ce Tour 2018 ! 🔴⚪#TDF2018 pic.twitter.com/YIanoCyP24 — Le Tour de France (@LeTour) 17. Juli 2018

🏁 - 88 km@alafpolak goes solo on the gravel road leading to the Col des Glières. 💨

Alaphilippe continue seul sur la route non-asphaltée qui mène en haut du Col des Glières. 💨#TDF2018 pic.twitter.com/3Oisfl6Cbs — Le Tour de France (@LeTour) 17. Juli 2018

Nach ier d'Etapp richteg lassgaangen ass, waren de Mikel Landa, de Fernando Gaviria an de Ion Izagirre an eng Chute verwéckelt, ma si konnten alleguerte weiderfueren. No nëmme 5,5 Kilometer koum dunn déi éischt richteg Attack aus dem Peloton an do war et de Julian Alaphilippe, dee mam Florian Vachon erausgefuer ass. Et war eng ganz nervös Ufanksphas, well och de Maillot Jaune wollt an d'Spëtzegrupp. Iwwerdeems huet sech de Peloton an zwee gedeelt an do waren et den Adam Yates, de Rigoberto Uran an den Ilnur Zakarin, déi am zweete Peloton waren.Dunn nom éischte kategoriséierte Bierg hat sech ee Spëtzegrupp vun 21 forméiert, wou nawell e puer ganz bekannt Nimm mat dra waren, esou zum Beispill de Mann am Maillot Jaune, de Greg van Avermaet, awer och de Grénge Maillot, de Peter Sagan, dee sech wuel weider Punkten an der Sprintwäertung séchere wollt. Si goufe begleet vum Tony Gallopin (AG2R), Elie Gesbert an Amaël Moinard (Cofidis), Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Jack Bauer an Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Julian Alaphilippe a Philippe Gilbert (Quick Step), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Serge Pauwels an Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), David Gaudu, Rudy Molard an Arthur Vichot (Groupama-FDJ), Robert Gesink (LottoNL-Jumbo), Lilian Calmejane a Rein Taaramäe (Direct Energie), Guillaume Martin an Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert).Beim Tëschesprint huet de Peter Sagan sech dunn och déi 20 Punkte geséchert a baut seng Avance domat weider aus. De Slowak mécht ee weidere grousse Schratt, fir de Grénge Maillot eng 6. Kéier ze gewannen.Déi 21 Coureuren un der Spëtzt si mat 2 an hallef Minutte Virsprong an de Col de la Croix-Fry gaangen. Hei ass de Spëtzegrupp och auserneegefall an de Rudy Molard huet 3 Kilometer virum Sommet attackéiert. Deen eenzegen, dee mat him matgoe konnt, war de Rein Taaramäe. Uewen um Sommet konnt sech de Molard als Éischte presentéieren a konnt sech domat 10 Punkten an der Biergwäertung sécheren.An der Descente konnten de Philippe Gilbert, de Serge Pauwels, den Amaël Moinard, den David Gaudu, de Lukas Pöstlberger an de Greg van Avermaet nees opschléissen. Hir féier Begleeder hate knapp 50 Sekonne Retard. De Peloton, ugefouert vun der Ekipp Sky, hat ee Réckstand vu knapp 4 Minutten.An der Montée du Plateau des Glières huet FDJ am Spëtzegrupp Tempo gemaach, ma kuerz virum Sommet ass de Grupp nees méi grouss ginn, esou dass nees 13 Coureuren un der Spëtzt waren. Uewen huet op een Neits de Rudy Molard attackéiert, fir sech weider Punkten am Kampf ëm de Biergtrikot ze sécheren. Hien hat awer net mat Géigewier gerechent an am Sprint de biergop huet hie sech dem Julian Alaphilippe misse geschloe ginn.Nom Sommet ass et 1,8 Kilometer laang iwwert eng Schotterstrooss gaangen. Et ass déi éischte Kéier zanter 1987, dass den Tour de France iwwer eng net asphaltéiert Strooss féiert. Deemools waren et 300 Meter vum Col du Coq.Dass den Alaphilippe sech hei als Éischten uewe presentéiert, war net verwonnerlech, hien huet d'Steigung nämlech gutt kannt, am Joer 2013 huet hien nämlech op där Plaz eng Etapp vum Tour de l'Avenir gewonnen.De Peloton ass 6 an hallef Minutt méi spéit iwwer de Sommet vun der Montée du Plateau des Glières gefuer, dat iwwerdeems de Julian Alaphilippe eleng ënnerwee war. Op der Schotterstrooss hat de Chris Froome dun een Defekt, de Brit huet de Wee zeréck an de Peloton awer ouni gréisser Problem hikritt.An der Descente sollt de Spëtzegrupp nach eemol méi grouss ginn, esou dass 18 Coureuren un der Spëtzt waren, dat mat 8 Minutten Avance 70 Kilometer virun der Arrivée.Mat knapp 6 Minutte si si dunn an de Col de Romme gaangen, wou de Spëtzegrupp dunn nees komplett auserneegefall ass a wou lauter kleng Gruppen entstane sinn. Ganz vir huet de Rein Taaramäe et op eege Fauscht probéiert. Iwwerdeems huet de Warren Barguil aus dem Peloton eraus attackéiert. De Barguil, deen d'lescht Joer de Biergtrikot an zwou Etappe gewanne konnt, ass awer net wierklech fortkomm an huet et no e puer Kilometer dunn och nees opginn an huet sech an de Peloton zeréckfale gelooss.Aus dem Grupp vun der Verfolger hunn den David Gaudu an de Julian Alaphilippe sech dunn ofgesat an hu probéiert, no vir bei de Rein Taaramäe ze kommen. Den Alaphilippe huet de Gaudu du stoegelooss a konnt zum Taaramäe opschléissen. Am Peloton huet dunn de Sören Krag Andersen, de Mann am Wäisse Maillot, misse lassloossen.Kuerz virum Sommet huet den Alaphilippe dunn attackéiert a konnt als Éischten um Sommet 10 weider Punkte sammelen. An der Descente konnt hien den Taaramäe du komplett ofhänken.Wéi de Peloton dunn an de Col de la Colombière eragefuer ass, huet de Warren Barguil säin Effort wuel bereit, well de Fransous konnt den Tempo vum Peloton net méi matgoen.De Bob Jungels war elo ganz hannen um Wupp vum Peloton an huet ëm den Uschloss gekämpft., genau ewéi de Rigoberto Uran an den Ilnur Zakarin. Knapp 16 Kilometer virun der Arrivée huet de Rigoberto Uran du lassgelooss. Kuerz drop war et dem Bob Jungels dunn och ee Stéck ze séier gaangen an esou ass de Lëtzebuerger Champion zeréckgefall.Dono huet den Daniel Martin eng Attack lancéiert an doropshin ass de Grupp nach méi kleng ginn. Ënnert anerem sinn do och den Zakarin, de Mollema, de Pozzovivo an de Majka zeréckgefall. An der Descente konnt de Bob Jungels nees zu dësem Grupp opschléissen.Um Enn gouf den Alaphilippe net méi ageholl a gewënnt en solitaire déi 10. Etapp vum Tour de France. Um Enn hat hien 1 Minutt a 34 Sekonnen Avance op den Izagirre an 1 Minutt a 40 Sekonnen op den Taaramäe. 4 Sekonne méi spéit koum de Maillot Jaune op d'Arrivée. De Grupp mat de Favoritten hat ee Retard vun 3 Minutten an 23 Sekonnen.Dekonnt en Dënschdeg säinach eemol verdeedegen, dat nodeems hien de ganzen Dag an der Echappé war. Hien huet 2 Minutten an 22 Sekonnen Avance op den Geraint Thomas an 3 Minutten an 10 Sekonnen op den Alejandro Valverde.Deass den neie Leader an der Biergwäertung. Hie konnt en Dënschdeg déi 3 lescht Biergwäertunge gewannen a wäert e Mëttwoch amun den Depart goen.Debleift weiderhi souverän am, hien hat de Sprong an d'Echappée gewot a konnt esou seng Avance weider ausbauen.Deass den neie Mann amvum beschte Jonken. De Fransous huet 1 Minutt a 54 Sekonnen Avance op säi Landsmann Guillaume Martin.

Klassement vun der Etapp

General

