E Mëttwoch geet et am Tour de France op der zweeter Alpen-Etapp vun Albertville op La Rosière. D'Coureure mussen 108 an en hallwe Kilometer fueren, ier d'Arrivée uewen aus op 1.855 Meter waart.

Presentatioun vun der Etapp

Mat der Montée de Bisanne (12,4 Kilometer mat 8,2% Steigung) steet direkt een Hors Catégorie Bierg um Programm. Mam Col du Pré (12,6 Kilometer mat 7.7%) ass et ee weideren Hors Catégorie Bierg an direkt hannendru Cormet de Roseland (2. Kategorie, 5,7 Kilometer mat 7,7%). Um Enn komme si uewen um Sommet un zu La Rosière. Ee Bierg vun der 1. Kategorie. En ass 17,6 Kilometer laang mat 5,8% Steigung. « ZréckWeider »

Mat der Montée de Bisanne an dem Col du Pré stinn op den éischte 57 Kilometer 2 Bierger um Programm, déi Hors Catégorie klasséiert sinn. Duerno nach de Cormet de Roselend.Zum Schluss nach d'Montée vun der éischter Kategorie erop op d'Arrivée zu La Rosière.

Situatioun am General

Journal du Tour

Journal du Tour um Radio/Rich Simon a Lynn Kayser



Um Bord vum Tour de France gesäit een ëmmer nees bekannte Gesiichter aus der internationaler Sportswelt. Dëst Joer war den NBA-Spiller Tony Parker fir e puer Stonnen op Besuch. Wéi d'Lynn Kayser festgestallt huet, huet et dem Fransous richteg gutt gefall.

De Basketspiller Tony Parker, ass an der Belsch gebuer an ass duerno a Frankräich opgewuess. An der Grande Nation huet hien dann och seng éischt Schrëtt am Basket gemaach an huet fir déi franséisch Nationalekipp gespillt. Esou huet hien dann och den Tour de France kenne geléiert.2001 huet et de Basketspiller dunn an d'NBA gezunn. Hei huet hien ënnert anerem 4 Mol den Titel gewonnen a 17 Joer fir d'San Antonio Spurs gespillt. Esou hu sech dann och nei Méiglechkeeten erginn, fir den Tour de France vun enger anere Säit kennen ze léieren.Dëst Joer war hien elo ganz no drun un der Grande Boucle. Den Tony Parker huet nämlech d'Ekipp Katusha getraff an dovunner profitéiert fir ënnert anerem mam Marcel Kittel, dem Nils Politt an dem Ilnur Zakarin e puer Kilometer um Vëlo ze dréinen. Eng impressionnant Erfarung.Och wann et dem Basketprofi bei der Grand Boucle gutt gefall huet, de Fransous wäert och an Zukunft um Ball bleiwen an net op den Drotiesel wiesselen.

