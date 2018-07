X

Et war ee ganz grousse Spëtzegrupp vun iwwer 30 Leit, deen d'Etapp iwwer ganz laang Zäit dominéiert huet. Virun allem d'Ekipp Fortuneo-Samsic huet dëser Etapp hire Stempel opgedréckt, dat fir hire Kapitän Warren Barguil. Fortuneo huet am Spëtzegrupp vill Tempo gemaach an ass esou och ënnert anerem de Julian Alaphilippe lassginn. Den Alejandro Valverde hat och fréi attackéiert, war och virtuell am giele Maillot, sollt et awer net packen, fir d'Favoritten hannert sech ze loossen. Um Enn huet de Mikel Nieve awer eng Attack lancéiert an do huet hien ënnert anerem och de Barguil stoegelooss an do konnt kee méi matfueren. Dehuet knapp 10 Kilometer virun der Arrivée d'Favoritte misse fuere loossen, et goung dem Lëtzebuerger Champion ee Strapp ze séier. De Lëtzebuerger ass elo am General de 15. op 5 Minutten a 50 Sekonnen.An der Schlussphas koumen dunn d'Attacke vun der Ekipp Sky. Denan de Chris Froome hunn Attackéiert a koume fort. Um Enn konnt den Thomas den Nieve nach anhuelen an de Brit gewënnt um Enn mat 20 Sekonnen Avance virum Tom Dumoulin an dem Chris Froome. Domat ass den Geraint Thomas och elo den neie Leader am General, dat mat 1 Minutt a 25 Sekonnen Avance op de Chris Froome. Den Tom Dumoulin ass elo den 3. op 1 Minutt a 44 Sekonnen.De Grupp mam Quintana, Bardet, Roglic an Nibali verléiert 59 Sekonnen op den neie Maillot Jaune.

Presentatioun vun der Etapp

Mat der Montée de Bisanne (12,4 Kilometer mat 8,2% Steigung) stoung direkt een Hors Catégorie Bierg um Programm. Mam Col du Pré (12,6 Kilometer mat 7.7%) war et ee weideren Hors Catégorie Bierg an direkt hannendru koum Cormet de Roseland (2. Kategorie, 5,7 Kilometer mat 7,7%). Um Enn stoung d'Schlussmontée zu La Rosière un. Ee Bierg vun der 1. Kategorie. En ass 17,6 Kilometer laang mat 5,8% Steigung. « ZréckWeider »

E Mëttwoch goung et am Tour de France op der zweeter Alpen-Etapp vun Albertville op La Rosière. D'Coureure hu missen 108 an en hallwe Kilometer fueren, ier d'Arrivée uewen aus op 1.855 Meter war. Mat der Montée de Bisanne an dem Col du Pré stoungen op den éischte 57 Kilometer 2 Bierger um Programm, déi Hors Catégorie klasséiert sinn. Duerno nach de Cormet de Roselend.Zum Schluss war et nach d'Montée vun der éischter Kategorie erop op d'Arrivée zu La Rosière.

Resumé vun der Etapp

101 Punkten Avance op de Fernando Gaviria hat de Peter Sagan virun der Etapp am Kampf ëm de Grénge Maillot. Dat war dem Weltmeeschter awer nach net genuch, well direkt zum Ufank vun der Etapp huet hie sech nees mat un d'Spëtzt gesat, well no 11,5 Kilometer stoung een Tëschesprint um Programm, wou et fir deen Éischten 20 Punkte gi sinn an déi konnt sech de Slowak och sécheren a konnt seng Avance also weider ausbauen.Mam Sagan zesummen hate sech den Dani Navarro (Cofidis), den Damiano Caruso (BMC), de Romain Sicard (Direct Energie) an de Warren Barguil (Fortuneo Samsic) duerch d'Bascht gemaach. Hannendru waren awer nach Coureuren, déi de Sprong no vir wollte packen. Do war et nämlech ee Grupp mat 21 Leit, wou ënnert anerem och de Julian Alaphilippe mat dobäi war, genau ewéi de Sören Kragh Andersen, deen en Dënschdeg de Wäisse Maillot huet missen ofginn.Nom Sprint goung et awer direkt an den éischte Bierg, an d'Montée de Bisanne an do ass dëse grousse Grupp a lauter kleng Gruppen zerfall. Un der Spëtzt konnt sech dunn awer ee staarke Grupp forméieren, dat mam Romain Sicard (Direct Energie), Julian Alaphilippe (Quick Step), Damiano Caruso (BMC), Tejay van Garderen (BMC), Warren Barguil (Fortuneo), Dani Navarro (Cofidis), Anthony Perez (Cofidis) a Pawel Poljanski (Bora-hansgrohe). Dës 8 Coureure goufe vu 36 Verfolger gejot. An dëser éischter Montée ass de Spëtzegrupp dunn nach weider ugewuess, esou dass 20 Coureure vir waren.Uewen um Sommet wollt de Warren Barguil sech dunn déi 20 Punkten an der Biergwäertung sécheren, ma de Julian Alaphilippe hat do aner Pläng a war einfach ze staark, esou dass hie seng Avance ausbaue konnt. Hei hat d'Echappé eng Avance vu bësse méi ewéi 6 Minutten.Den Tempo op de leschte Meter vun der Montée de Bisanne war esou héich, dass sech zesumme mam Alaphilippe zwee Coureuren ofsetze konnten, dat waren den Thomas de Gendt an de Warren Barguil, ma am Col du Pré koum et nees zum Zesummeschloss, also 30 Coureuren un der Spëtzt.Knapp 57 Kilometer virun der Arrivée huet de Greg van Avermaet, de Mann am Maillot Jaune misse lassloossen am Peloton an domat war bal sécher, dass de Belsch de Giele Maillot verléiere géing. Kuerz drop hunn och de Rigoberto Uran an de Bauke Mollema den Uschloss verluer, dat ënnert der Tempoaarbecht vun der Ekipp Movistar. Nëmme kuerz drop koum eng Attack vum Alejandro Valverde, deen d'Ekipp Sky domat gezwongen huet, ze reagéieren.Iwwerdeems huet am Spëtzegrupp d'Ekipp Fortuneo-Samsic den Tempo gemaach fir hire Leader, de Warren Barguil an dat huet 52,5 Kilometer virun der Arrivée seng Friichte gedroen, well de Julian Alaphilippe ass zeréckgefall an domat war de Wee fräi fir de Barguil, fir Punkten an der Biergwäertung gutt ze maachen. De Fransous hat dës Wäertung jo lescht Joer gewonnen.Iwwerdeems huet de Rafal Majka de Peloton missen zéieloossen, do wou Sky fir den Tempo gesuergt huet.Uewen um Col du Pré war et dunn och de Barguil, dee sech do de Maximum u Punkte geséchert huet. De Valverde, deen ënnerwee nach Hëllef vu sengem Teamkomerod Marc Soler krut, ass mat ronn 3 Minutten a 50 Sekonnen iwwert de Sommet gefuer. 1 Minutt an 10 Sekonne méi spéit dunn de Peloton ugefouert vu Sky.Du koum mam Cormet de Roselend méi ee kuerze Bierg um Program an hei huet Bahrain-Merida a Persoun vum Franco Pelizotti a Vincenzo Nibali den Tempo e bëssen ugezunn, fir de Retard op de Valverde ze verkierzen. Kuerz virum Sommet ass de Pelizotti dunn awer distanzéiert ginn. Am Spëtzegrupp ass de Barguil dunn nees als Éischten iwwer de wäisse Stréch gefuer, fir sech weider Punkten ze sécheren. De Valverde ass mat 2 Minutte Réckstand iwwer de Sommet gefuer, de Peloton eng Minutt méi spéit nach.Un der Spëtzt sinn de Barguil, den Nieve, de Valgren an de Caruso zesummen an déi lescht Montée gaangen erop a Richtung La Rosière.An der Descente huet den Tom Dumoulin sech mam Soren Kragh Andersen dunn ofgesat a si sinn zesumme mam Valverde a Soler an d'Schlussmontée gaangen. Kuerz drop waren den Tom Dumoulin an den Alejandro Valverde awer op sech eleng gestallt.Am Spëtzegrupp war de Michael Valgren dunn deen éischte Coureur, deen huet misse lassloossen. Allerdéngs konnten den Herrada an den Navarro vu Cofidis nach eemol opschléissen, genau an deem Moment koum awer d'Attack vum Mikel Nieve an déi souz, well kee konnt dem Spuenier vun der Ekipp Mitchelton-Scott hannendru fueren.10 Kilometer virun der Arrivée an deem méi géien Deel vun der Schlussmontée konnten de Bob Jungels, den Domenico Pozzovivo an den Adam Yates den Tempo vum Peloton net méi matgoen. Kuerz drop gouf de Valverde dunn och ageholl vum Peloton an deen Ament war et de Latour, de beschte Jonken, deem et ee Stéck ze séier gaangen ass. De Valverde soll säin Effort bereien, well och hie gouf ofgehaangen. Nämmlecht goung et dem Jakob Fuglsang, deen och distanzéiert gouf.Bësse méi wéi 5 Kilometer virun der Arrivée koum dunn d'Attack vum Geraint Thomas aus der Ekipp Sky. Den Thomas ass fortkomm an du koum och eng Attack vum Froome, ma hien ass de Quintana, de Roglic an de Bardet net lassginn. Iwwerdeems konnt den Thomas zum Dumoulin opschléissen.Du koum den Daniel Martin zeréck an huet direkt attackéiert an deen eenzegen, deen nogaangen ass, war de Chris Froome an do ass direkt een Ecart entstanen. De Froome konnt dunn de Martin stoeloossen, ma un den Thomas sollt hien net méi erukommen.Den Thomas sollt um Enn esouguer nach d'Etapp gewannen, dat virum Tom Dumoulin an dem Chris Froome an domat koann de Coureur vu Sky de Giele Maillot iwwerhuelen.Debleift ganz souverän ama konnt seng Avance op 121 Punkten ausbauen. Dëse Maillot setzt also ganz sécher op de Schëllere vum Slowak.Dekann iwwerdeems och d'Féierung an derbehaapten, och wa seng Avance net méi grad esou grouss ass.Amass denelo also den neie Leader, dat mat 1 Minutt a 25 Sekonnen Avance op de Chris Froome. Den Tom Dumoulin ass elo den 3. op 1 Minutt a 44 Sekonnen.

