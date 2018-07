X

© twitter/LeTour

En Donneschdeg goung et iwwer 175,5 Kilometer vu Bourg-Saint-Maurice op d'Alpe d'Huez. Et konnt sech ee prominente Spëtzegrupp ofsetzen, wou ënnert anerem Valverde, Barguil, Majka, Zakarin, Nieve a Kruijswijk dra waren. Ronn 73 Kilometer virun der Arrivée huet de Steven Kruijswijk, dee virun der Etapp de 6. am General war, seng Begleeder stoegelooss an den Hollänner huet sech eleng op de Wee Richtung Alpe d'Huez gemaach. Den Hollänner ass mat 4 Minutten Avance an d'Schlussmontée gaangen, dat sollt allerdéngs esou just net duergoen, fir ze gewannen.Dehuet 10 Kilometer virun der Arrivée de Peloton fueregelooss an ass a sengem eegenen Tempo eropgefuer. Um Enn kënnt hien op déi 13. Plaz mat engem Retard vun 3 Minutten an 9 Sekonnen. Am General verbessert sech de Bob Jungels dann och elo op déi 13. Plaz. Hien huet ee Réckstand vun 9 Minutten an 9 Sekonnen.Knapp 7 Kilometer virun der Arrivée koum eng Attack vum Romain Bardet, dee sech och liicht ofsetze konnt. Eng Attack vum Froome huet awer dofir gesuergt, dass de Bardet an de Kruijswijk ageholl goufen an de Brit elo eleng un der Spëtzt war. Ma den Tom Dumoulin konnt d'Lach nees schléissen an d'Victoire sollt sech tëscht dem Dumoulin, dem Froome, dem Thomas, dem Landa an dem Bardet entscheeden. Am Sprint war den Geraint Thomas hei dee Stäerksten a séchert sech esou déi 2. Etappevictoire hannerteneen. Um Enn hat hien 2 Sekonnen Avance op den Tom Dumoulin an 3 Sekonnen op de Romain Bardet an de Chris Froome.Am General huet den Thomas elo 1 Minutt an 39 Sekonnen Avance op de Chris Froome an 1 Minutt a 50 Sekonnen op den Tom Dumoulin.

Presentatioun vun der Etapp

Et war villäicht och d'Kinneksetapp an dëser Grande Boucle an dat war eng ganz traditionell mat Collen, déi ee schonns iwwer Joerzéngten am Tour de France kennt. No ronn 53 Kilometer waren d'Coureuren um Col de la Madeleine, deen Hors Catégorie klasséiert ass. Duerno goung et no der Descente erop op de Lacets de Montvernier vun der 2. Kategorie.

Weider goung et mat der Montée erop op d'Croix de Fer, och nees Hors Catégorie an zum Schluss d'Montée op d'Alpe d'Huez erop. Ronn 14 Kilometer laang mat enger Moyenne vu bal 8 Prozent an 21 Kéieren. Natierlech och Hors Catégorie.

12 Joer sinn et hir, dass de Fränk Schleck säin Numm als bis elo eenzegen Lëtzebuerger konnt an de Palmarès vun der Alpe d'Huez aschreiwen.

Als éischt stoung de Col de la Madeleine (25,3 Kilometer à 6,2%) um Programm, deen Hors Catégorie klasséiert ass. Mam Lacets de Montvernier (3,4 Kilometer à 8,2%) stoung dunn nach ee kuerzen awer géie Bierg um Programm. Du war et um Col de la Croix de Fer (29 Kilometer à 5,2%), ee ganz laangen a schwéiere Bierg, deen och Hors Catégorie klasséiert ass. Zum Schluss hunn d'Coureuren dunn nach d'Alpe d'Huez (13,8 Kilometer à 8,1%) missen iwwerwannen, wou dann och uewen um Sommet d'Arrivée war. « ZréckWeider »

Resumé vun der Etapp

🏁 - 121 km

⛰️ Col de la Madeleine (HC) ⛰️@alafpolak is first on top! 20 more points! ⚪🔴

Alaphilippe passe en tête au sommet ! 20 points de plus ! ⚪🔴 #TDF2018 pic.twitter.com/0dYlJU8AEq — Le Tour de France (@LeTour) 19. Juli 2018

🏁 - 53 km

⛰️ Col de la Croix-de-Fer (HC) ⛰️

20 points for @s_kruijswijk on top. Will he hold on until the top of l'Alpe d'Huez? 🔥

20 points pour Kruijswijk au sommet. Tiendra-t-il jusqu'en haut de l'Alpe ? 🔥#TDF2018 pic.twitter.com/7fm9svu4EE — Le Tour de France (@LeTour) 19. Juli 2018

🏁 - 19 km

You have all been waiting for it for so long. Here it is. The mythical climb to l'@alpedhuez ! 🎉

Vous l'attendiez depuis si longtemps, là voilà enfin. La mythique ascension vers l'Alpe d'Huez ! 🎉#TDF2018 pic.twitter.com/sVIXY0MFrz — Le Tour de France (@LeTour) 19. Juli 2018

.@GeraintThomas86 is exhausted !

Le Maillot Jaune Geraint Thomas a tout donné!#TDF2018 pic.twitter.com/TN7mnSBMVc — Le Tour de France (@LeTour) 19. Juli 2018

Schonns ier d'Etapp ugaangen ass, war bewosst, dass ee ganz groussen Numm net méi un den Depart géing goen. De Rigoberto Uran ass nämlech net méi mat dobäi. An der Ufanksphas vun der Etapp sollt kee Coureur fortkommen, well den Tempo immens héich war, no 23 Minutten hate si schonns 23 Kilometer hannert sech bruecht.Du stoung awer de Col de la Madeleine um Programm, ee ganz laangen a géie Bierg. Hei koum dunn déi éischt erfollegräich Attack an dat vum Warren Barguil a vum Elie Gesbert. Dunn huet Movistar awer den Tempo erhéicht, fir de Fransous nees anzehuelen.Kuerz dono konnt sech awer nees ee grousse Spëtzegrupp ofsetzen, mat dobäi waren och ganz bekannt Nimm: Amador a Valverde (MOV), Kruijswijk a Gesink (TLJ), Latour (ALM), Zakarin (TKA), Nieve (MTS), Mühlberger, Pöstlberger a Majka (BOH), Alaphilippe (QST), Gaudu (FDJ), Hansen (AST), van Garderen (BMC), G. Izagirre (TBM), Edet, Perez an Navarro (COF), Pauwels (DDD), Calmejane a Sicard (TDE), Rolland a Martinez (EFD), Barguil, Gesbert, Moinard a Bouet (TFS), Ten Dam (SUN) a Minaard (WGG). Dee geféierlechste Mann am General war wuel de Steven Kruijswijk, dee virun der Etapp de 6. am General war, dat mat engem Retard vun 2 Minutten a 40 Sekonnen. Allerdéngs ware 5 weider Top-20-Coureuren dobäi.Uewen um Col de la Madeleine goung dunn nees de Kampf ëm de Biergtrikot lass an hei waren et déi dräi bescht klasséiert Coureuren, déi sech uewen och als éischt presentéiere konnten. De Julian Alaphilippe konnt sech hei nämlech virum Warren Barguil an dem Serge Pauwels duerchsetzen. De Spëtzegrupp hat hei eng Avance vu knapp iwwer 3 Minutten op de Peloton, esou dass de Kruijswijk virtuell am Giele Maillot war.No der kuerzer Descente stoung de Lacets de Montvernier um Programm, ee Bierg vun der 2. Kategorie an hei war de Pierre Rolland als Éischten uewen, dat nodeems hie sech an der Descente vum Col de la Madeleine ofsetze konnt. Nodeems den Alaphilippe hei nach weider dräi Punkte sammele konnt, huet hie sech zeréckfale gelooss.Ewéi et dunn an de Col de la Croix de Fer gaangen ass, krut de Rolland mam Kruijswijk a mam Valverde zwee Begleeder. Ewéi du weider Coureuren opschléisse konnten, war et de Steven Kruijswijk, dee sech eleng op de Wee gemaach huet an dem Hollänner seng Attack déi souz. Hie konnt sech séier eng Avance vun iwwer 1 Minutt op seng fréier Begleeder erausfueren an hat iwwer 6 Minutte Virsprong op de Peloton. De Pierre Roger Latour, de Mann am Wäisse Maillot war tëscht Peloton a Verfolger mat 4 Minutte Retard.Nodeems den Tour de France e Mëttwoch een Enn hat fir de Marcel Kittel, de Mark Renshaw an de Marc Cavendish, hunn en Donneschdeg zwee weider Sprinter opgehalen. Fir d'éischt huet den Dylan Groenewegen, deen d'Etappe 7 an 8 gewonnen huet, opginn a kuerz dono och nach den André Greipel an de Fernando Gaviria, deen och zwou Etappe schonns gewanne konnt.Den Hollänner un der Spëtzt hat ee ganz gudde Rhythmus drop, well seng Avance op d'Verfolger ass ëmmer méi grouss ginn, 60 Kilometer virun der Arrivée hat hie scho bal 3 Minutten Avance op seng fréier Begleeder.Iwwerdeems vill Leit vir am Grupp vun de Verfolger den Tempo vum Rafal Majka a Warren Barguil net méi matgoe konnten, huet hannen am Peloton de Bauke Mollema op een Neits misse lassloossen. Kuerz Zäit drop haten dunn och de Guillaume Martin an den Adam Yates Problemer, fir sech unzehalen.De Barguil an de Majka sinn ee gudden Tempo gefuer, kruten awer nach eemol Gesellschaft an zwar vum Mikel Nieve, dee schonns e Mëttwoch am Spëtzegrupp war an op de leschte Meter nach vun de Favoritten ageholl gouf.De Kruijswijk hat uewen um Sommet vum Col de la Croix de Fer 3 Minutten Avance op den Trio mam Barguil, Nieve a Majka an nach ëmmer 6 Minutten op de Peloton mat de Favoritten a mam Bob Jungels deen hei nach ëmmer dobäi war, obwuel de Grupp op 17 Coureure geschmolt war.Dono stounge knapp 30 Kilometer Descente um Programm an 10 Kilometer flaach ënnen am Dall, ier et d'Alpe d'Huez eropgaangen ass. Hei huet de Steven Kruijswijk ee groussen Deel vu sengem Virsprong agebéisst, well um Fouss vun der Alpe d'Huez hat den Hollänner just nach 4 Minutten Avance op de Peloton. Hei virdru konnten awer och nach de Majka, den Nieve an de Barguil ageholl ginn, esou dass kee méi tëscht dem Peloton an dem Kruijswijk gefuer ass.Direkt am Ufank vun der Alpe d'Huez hunn dunn de Majka, de Barguil, den Nieve a weider Coureure misse lassloossen. Esou och déi zwee jonk Fransouse Pierre-Roger Latour a Guillaume Martin. 12 Kilometer virun der Arrivée hat de Bob Jungels hannen um Wupp vum direkt zweemol ee Lach gelooss. Déi éischte Kéier konnt hien nees erufueren, ma déi zweete Kéier ass et dem Lëtzebuerger dunn definitiv ze séier gaangen.Kuerz nom Lëtzebuerger Champion huet dunn och den Daniel Martin d'Favoritte missen zéie loossen. Iwwerdeems hat de Kruijswijk un der Spëtzt 10 Kilometer virun der Arrivée nach 3 Minutten an 20 Sekonnen Avance. Am Peloton waren elo nëmmen nach 10 Coureuren, den Geraint Thomas, de Chris Froome, den Tom Dumoulin, de Vincenzo Nibali, de Primoz Roglic, de Mikel Landa, de Romain Bardet, den Nairo Quintana, de Jakob Fuglsang an den Egan Bernal.Du koum awer eng Etapp vum Vincenzo Nibali, deen am General virun der Etapp de 4. war. Den Italiener ass awer net wäit ewechkomm an ass nees séier ageholl ginn. Kuerz drop huet et dunn den Nairo Quintana probéiert, mee och de Kolumbianer ass net fortkomm. Och de Mikel Landa huet et probéiert, dat zesumme mam Romain Bardet. De Fransous huet de Landa dunn awer stoegelooss an huet et eleng probéiert.Iwwerdeems de Bardet sech e puer Sekonnen erausfuere konnt, ass et dem Nairo Quintana ze séier gaangen an de Kolumbianer ass zeréckgefall, genau ewéi de Fuglsang. 6 Kilometer virun der Arrivée hat de Mann un der Spëtz nëmmen nach annerhalleft Minutt op de Peloton.4,5 Kilometer virun der Arrivée war d'Aarbecht vum Egan Bernal du gemaach an dunn huet de Maillot Jaune héchstperséinlech fir den Tempo gesuergt. Hien huet eng Attack vum Chris Froome virbereet, dee mat senger Attack de Bardet an de Kruijswijk anhuele konnt a sech esou un d'Spëtzt vun der Course gesat huet. Hannendrun ass den Geraint Thomas um hënneschte Rad vum Tom Dumoulin gefuer, deen op een Neits eng ganz staark Figur ofginn huet an den Thomas an de Bardet nees un de Fromme erubruecht huet.2,5 Kilometer virun der Arrivée war et erëm de Romain Bardet, deen attackéiert huet, ma hien ass nees net fortkomm. Du koum d'Attack vum Tom Dumoulin an do konnt just den Geraint Thomas matgoen, de Froome an de Bardet hunn ee Lach misse loossen, konnten dës awer nees zoufueren. Op der Flame Rouge konnt dunn och de Mikel Landa nees erufueren an esou si si zu 5 op de leschte méi flaache Kilometer gaangen. An am Sprint konnt sech den Geraint Thomas d'Victoire sécheren.Nodeems mam Fernando Gaviria a mam Dylan Groenewegen den Zweeten an den Drëtten aus der Sprintwäertung opginn hunn, huet dedescho bal esou gutt wéi sécher. Hie bleift ganz souverän an dësem Maillot.Dekonnt sech en Donneschdeg weider 23 Punkte sécheren a bleift knapp am, dat virum Warren Barguil.Denkann iwwerdeems souverän säiverdeedegen. Hien huet elo 1 Minutt an 39 Sekonnen Avance op de Chris Froome an 1 Minutt a 50 Sekonnen op den Tom Dumoulin.Debelift och no der Etapp vun en Donneschdeg am, dat obwuel hien erëm Zäit verluer huet op den Egan Bernal.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter