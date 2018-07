X

Op der 13. Etapp geet et haut iwwer 169,5 Kilometer vu Bour d'Oisans op Valence. No den dräi schwéiere Biergetappen emol nees méi eng flaach Etapp an awer soll ee sech net ze vill ausroue wëllen. Mam Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, Marcel Kittel, André Greipel a Marc Cavendish feele schonns vill Sprinter.

Presentatioun vun der Etapp

Den Tour de France verléisst haut no 3 Deeg d'Alpen an domadder och fir e puer Deeg d'Bierger.A priori wier dat heiten eng Etapp gewiescht, déi méi wéi sécher am Sprint ukomm wier. Eng Partie vu Sprinter sinn awer schonns net méi derbäi, esou dass och verschidden Ekippe keen Interêt drun hunn, fir sech un der Aarbecht am Peloton hannert der Echappé ze bedeelegen an dat kéint enger Echappé an d'Kaarten spillen.Dofir dierft een haut déi sougenannten Baroudeuren um Wierk gesinn.

Situatioun am General

Journal du Tour

Journal du Tour um Radio/Rich Simon a Lynn Kayser



Den Interessi um Tour de France ass weltwäit enorm. Fir datt d'Leit dann och informéiert kënne ginn, sinn dausende vu Journalisten, Kameraleit a Fotografen dobäi. Fir de Spectateuren d'Gefill ze ginn, mattendra vum Tour de France ze sinn, si Kameraleit a Fotografen och op Motorrieder ënnerwee.

D'Lynn Kayser stellt eis ee vun de Pilote vir. De Jean-Louis Belamy ass zanter 6 Joer een Deel vum Tour de France. De Fransous ass als Motorradsfuerer mat dobäi an huet ee vun den offizielle Fotografe vum Organisateur, der A.S.O mat op senger Maschinn sëtzen. An do ginn da während den Etappen eng Hellewull u Fotoe gemaach.

Den Tour de France op Twitter