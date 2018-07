X

Op der 13. Etapp goung et e Freideg iwwer 169,5 Kilometer vu Bourg d'Oisans op Valence. Direkt nom Depart hate sech 4 Coureuren ofgesat. Den Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), den Tom Scully (EF), de Michael Schär (BMC) an den Dimitri Claeys (Cofidis) haten eng maximal Avance vu knapp iwwer 3 Minutten. Um Enn war just nach de Michael Schär iwwereg, mee och als Solist sollt hien et net packen. Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou sech de Weltmeeschter Peter Sagan duerchsetze konnt.Defiert an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner als 31. iwwer d'Ligne d'Arrivée. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 12. op 9 Minutten an 9 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

No den dräi schwéieren Etappen an den Alpen stoung e Freideg nees méi eng flaach Etapp um Programm. Zwar stoungen zwee Bierger um Programm, allerdéngs nëmme vun der 3., respektiv 4. Kategorie.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 70 km@GroupamaFDJ Still leading the peloton. Goods legs for @ArnaudDemare? 🦵 @GroupamaFDJ contrôle toujours l'écart en tête de peloton. De bonnes jambes pour @ArnaudDemare? 🦵#TDF2018 pic.twitter.com/jKmRY8ES2J — Le Tour de France (@LeTour) 20. Juli 2018

Bei Kilometer 27,8 huet de Sylvain Chavanel dunn ee risegt Konschtstéck fäerdegbruecht. De Fransous huet do nämlech 60.000 Kilometer beim Tour de France hannert sech bruecht. Fir hien ass et déi 361. Etapp beim Tour de France an domat huet hien nëmmen nach 4 Etappe manner ewéi de Joop Zoetemelk, deen tëscht 1970 an 1986 365 Etappe gefuer ass. Deemools waren d'Etappen awer nach méi laang, esou dass de Zoetemelk op 62.855 Kilometer kënnt. Fir dëse Rekord ze knacken, misst de Chavanel nach eng 19. Kéier un den Depart vum Tour de France goen, allerdéngs huet de Fransous betount, dass dës Editioun seng lescht wier.152 Coureure sinn dunn un den Depart vun der 13. Etapp gaangen, dat sinn der esou mann op enger 13. Etapp, ewéi zanter dem Joer 2000 net méi. Direkt nom Depart koumen d'Attacken aus dem Peloton. Den Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) an den Tom Scully (EF) konnte sech ofsetzen, allerdéngs goufe si verfollegt vum Michael Schär (BMC) a vum Dimitri Claeys (Cofidis). Si konnten dunn och no vir opschléissen, esou dass 4 Leit un der Spëtzt waren. Si haten dunn no 29 Kilometer eng Avance vun 3 Minutten an 20 Sekonnen. Dëst war deen éischte Spëtzegrupp bei dëser Editioun vum Tour de France, wou kee Fransous an der Echappé mat dobäi ass.Hir Avance sollt awer net méi méi grouss ginn, well am Peloton hunn d'United Arabian Emirates, Groupama-FDJ a Bora-hansgrohe den Tempo erhéicht. Dës Ekippen hunn nämlech nach Sprinter an hire Reien. UAE huet den Alexander Kristoff, Froupama-FDJ huet den Arnaud Demare a Bora-hansgrohe huet de Peter Sagan.Knapp 60 Kilometer virun der Arrivée ass d'Avance vum Spëtzequartett dunn eng éischte Kéier ënnert 1 Minutt gefall. Dunn huet de Peloton awer nees e bëssen erausgeholl, esou fréi wollt een de Spëtzegrupp nach net anhuelen an esou ass de Virsprong nees e bësse geklommen, esou hate si 40 Kilometer virun der Arrivée nees eng Avance vun 1 Minutt an 20 Sekonnen.Bleift nach ze notéieren, dass vun den 22 Ekippen nëmmen nach 9 Ekippe komplett sinn, Lotto-Soudal sinn esouguer nëmmen nach zu 4 ënnerwee.25 Kilometer virun der Arrivée huet den Thomas de Gendt sech dunn zeréckfale gelooss, esou dass nëmmen nach een Trio un der Spëtzt war, ma d'Avance war op 30 Sekonne geschrumpft. De Michael Schär wollt awer nach net opginn an huet nach eemol attackéiert a war dunn och op sech eleng gestallt. De Schär konnt seng Avance nach eemol liicht ausbauen, ma op Dauer konnt hien den Tempo net halen an esou gouf hie 5,6 Kilometer virun der Arrivée ageholl.Et koum also zum Massesprint an do war et de Peter Sagan, dee sech duerchsetze konnt virum Alexander Kristoff an dem Arnaud Demare.Debleift ganz souverän am, hien huet an dëser Wäertung iwwer 200 Punkten Avance op den Alexander Kristoff.Debleift weider am, dat virum Warren Barguil.Denkann iwwerdeems säiverdeedegen. Hien huet 1 Minutt an 39 Sekonnen Avance op de Chris Froome an 1 Minutt a 50 Sekonnen op den Tom Dumoulin.Debleift och no der Etapp vun e Freideg amvum beschte Jonken.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter