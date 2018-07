X

Am Tour de France war dëse Méindeg den zweete Roudag. Dat war d'Geleeënheet fir mam Bob Jungels op déi zwou éischt Wochen zeréckzekucken an och op déi, déi elo nach kommen.





2. Roudag am TDF / Reportage Rich Simon



No de 15. éischten Etappe läit de Bob Jungels op der 12. Plaz am Klassement. Domadder ass hie just zwou Plazen hannert sengem erkläerten Zil, den Top 10, ewech. An awer ass de Lëtzebuerger Champion net ganz zefridden. D'Alpen-Etappe sinn net esou verlaf, wéi hie sech dat virgestallt hat. Hien huet sech selwer ze vill Drock gemaach. Den ze groussen Éiergäiz steet dem Lëtzebuerger heiansdo am Wee.





TDF: Interview Bob Jungels um 2. Roudag (23.07.2018) Um 2. Roudag huet de Bob Jungels driwwer geschwat, dat hien no den Alpen-Etappen e klenge moraleschen Down hat.

No de Alpen-Etappen hat de Bob Jungels ee moralesche Knacks. Deen ass awer elo net méi do. Et geet him elo vill besser, wéi nach virun e puer Deeg. Hien hat e klengen Down no den zwou Alpen-Etappen, déi richteg sauer waren. Dovun huet hie sech elo awer erholl.



FOTOGALERIE: Tour-Andréck vum Roland Miny op pressphoto.rtl.lu.

De Bob Jungels geet nach ëmmer dovunner aus, dass hien et an Top 10 ka packen. Am Maillot Jaune ass nach ëmmer den Geraint Thomas. De Bob Jungels gesäit hien och den Ament als d'Nummer 1.





Interview mam Bob Jungels (23.07.2018) Um 2. Roudag huet sech de Lëtzebuerger Champion de Froe vun de Journaliste gestallt.

Vun deem, wat ee bis elo gesinn huet, ass den Geraint Thomas de klore Favorit. Mä wéi een am Giro gesinn huet, kann hie nach alles passéieren, grad e Freideg op der Etapp.

En Dënschdeg ass déi éischte Pyrenäen Etapp. Mat der Arrivée zu Bagnères de Luchon.