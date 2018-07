X

No dësem Tour huet d'Kinnekräich elo ganzer 6 Gesamt-Victoiren am Tour de France kéinte fir sech verbuchen, déi alleguerten zanter 2012. Do war et de Bradley Wiggins, déi d'Tour fir sech entscheede konnt. Dono 2013, 2015, 2016 an 2017 war et de Chris Froome an elo 2018 den Geraint Thomas.Fir Lëtzebuerg ass déi éischt Victoire am Joer 1909 ze verbuchen, wéi de François Faber sech d'Grande-Boucle geséchert huet. Du war et 1927 an 1928 den Nicolas Frantz an 1958 den Charly Gaul. Leschte Victoire fir de Grand-Duché gouf et iwwregens 2010, wéi den Andy Schleck den Tour um gréngen Dësch, zum Leed vum Alberto Contador, gewonnen huet. De François Faber war iwwregens den éischten Net-Fransous, dee sech am Tour de France konnt duerchsetzen.Mat 6 Victoire läit Groussbritannien awer just op der 5. Plaz. Virun hinne steet nach Italien (10), Spuenien (12), d'Belsch (18) a Frankräich (36). Op Plaz 6 kënnt de Lëtzebuerg, virun den USA (3), Holland a Schwäiz (2), esou wéi Däitschland, Australien, Dänemark an Irland (1).Bleift bei den USA z'erwänen, datt déi 7 Titele vum Lance Armstrong (tëscht 1999 an 2005) alleguerte gestrach goufen, ma keen anere Coureur als Gewënner festgeluecht gouf. E weideren Titel huet de Floyd Landis, och Amerikaner, 2006 missten un den Oscar Pereiro ofginn.Wéinst dem éischten an zweete Weltkrich huet den Tour iwwregens vun 1915 bis 1918 a vun 1940 bis 1946 Paus gemaach.