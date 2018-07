X

Nom zweete Roudag e Méindeg, goung den Tour de France en Dënschdeg an d'Pyrenäen. Déi 16. Etapp goung iwwer 218 Kilometer vu Carcassonne op Bagnères-de-Luchon. E Protest vu Baueren huet den Tour 10 Minutte laang opgehalen, dono huet Sky den Tempo am Peloton laang esou héich gehalen, datt keng Echappée fort koum. Eng 47 Coureuren hunn et dunn awer gepackt, fir erauszefueren a sech ofzesetzen.Si sollten awer net zesumme bleiwen. Duerch eng Chute ass de Gilbert zeréckgefall a vill aner Coureuren hunn den Tempo net konnten matgoen. Um Fouss vum leschte Bierg, eng 20 Kilometer virun der Arrivée, haten déi 17 Coureuren aus der Echappée nach eng Avance vun 10 Minutten an 30 Sekonnen op de Peloton, an deem dean all déi aner Favoritten déi ganzen Zäit iwwer vertruede war. De Gewënner koum aus der Echappée.Den Teamkolleg vum Bob Jungels Julian Alaphilippe konnt sech d'Victoire huelen, dat nodeem de Yates, deen eleng un der Spëtzt war, an enger Kéier gerutscht a gefall war. De Lëtzebuerger koum mat engem Retard vun 8 Minutten an 52 Sekonnen iwwert d'Linn, zesumme mat all den anere Favoritten.

Presentatioun vun der Etapp

Col de Portet-D'Aspet (2. Kategorie / 5,4 Kilometer à 7,1%) a Col de Menté (1. Kategorie / 6,9 Kilometer à 8,1%). Col du Portillon (1. Kategorie / 8,3 Kilometer à 7,1%) De leschte Kilometer geet et gréisstendeels biergof. « ZréckWeider »

Et war déi längste Biergetapp vun dëser Grande-Boucle. Vum Profil hier war et net déi schwéiersten Etapp an de Pyrenäen. An awer. Virun allem déi leschte 70 Kilometer haten et a sech. Do goung et iwwer de Col de Portet-d'Aspet vun der 2. Kategorie, dem Col de Monté vun der 1. Kategorie a kuerz virun der Arrivée nach op de Col du Portillon, och hien ass 1. Kategorie klasséiert. Vun deem Sommet goung et 10 Kilometer biergof op d'Arrivée.

Resumé vun der Etapp

Den Geraint Thomas reift sech d'Aen no der Attack. © afp

© Screenshot

🏁 - 64 km@ArnaudDemare all alone 17' behind the breakaway, and there are still 3 climbs left... ⏱️

Arnaud Démare est seul, à 17' du groupe du tête, et il reste encore 3 cols... ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/GKuU3WHEOm — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

TDF: Uerg Chute an der Descente vum Philippe Gilbert (24.07.2018) Schrecksekonn op der 16. Etapp, wéi den Teamkolleeg vum Bob Jungels sech verbremst hat an iwwer eng Mauer de Rampli erofgeflunn ass.

🏁 - 32 km@Rudymolard, @RGUpdate & @solermarc93 in the lead.

Rudy Molard, Robert Geslink et Marc Soler se sont détachés à l'avant.#TDF2018 pic.twitter.com/z91j58jG8Q — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

🏁 - 12 km

Alaphilippe joins the first group, and @AdamYates7 goes solo now! 🔥

Alaphilippe rejoint le groupe de tête, et Adam Yates s'en va ! 🔥#TDF2018 pic.twitter.com/gTZQfCZ48Y — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

📺 Relive @alafpolak's second stage win in Bagnères-de-Luchon! 🏆🏆

📺 Revivez la deuxième victoire d'étape de Julian Alaphilippe à Bagnères-de-Luchon ! 🏆🏆#TDF2018 pic.twitter.com/UxfqbjCwIS — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

Eng batter Noriicht gouf et schonns virun der Etapp, do war et nämlech d'Nouvelle, dass de Serge Pauwels net méi un den Depart vun der 16. Etapp géing goen. De Belsch louch am Kampf ëm de Biergtrikot op der gudder 3. Plaz a war dacks mat an der Echappée dobäi, ee Coureur, dee sécherlech feele wäert.Ewéi d'Etapp dunn awer lassgaangen ass, war et ee risegen Duercherneen, well et wollten einfach ze vill Coureuren de Sprong an de Spëtzegrupp woen, esou dass d'Cycliste sech alleguerte mat hire villen Attacke géigesäiteg neutraliséiert hunn. Virun allem hunn ëmmer erëm de Barguil an de Alaphilippe probéiert de Sprong no vir ze packen, fir déi zwee geet et nämlech ëm de Maillot vum beschte Grimpeur. Et war dunn och de Barguil, dee beim éischte Bierg, der Côte de Fanjeaux vun der 4. Kategorie als Éischten iwwert de Sommet gefuer ass a sech 1 Punkt séchere konnt.No 29 Kilometer koum et dunn awer zu enger net esou schéiner Aktioun. Do waren et nämlech eng Partie Baueren, déi d'Strooss blockéiere wollten an esou d'Course ophale wollten. Allerdéngs ware Polizisten op der Plaz a si konnten d'Strooss zum Deel raumen, ier d'Coureure komm sinn, allerdéngs huet den Asaz vun Tréinegas dozou gefouert, dass d'Course fir ronn 10 Minutten huet missen neutraliséiert ginn. Vill Coureuren haten Tréinegas, wuel vun der Police, ofkritt an hunn net méi gutt gesinn.Nodeems d'Direktioun vum Tour sech ofgeschwat huet an d'Dokteren no de Coureure gekuckt haten, ass et nees weidergaangen, dat allerdéngs kompakt hannert dem Gefier vum Tour-Direkter an accompagnéiert vun der Gendarmerie.Ewéi d'Course dunn nees fräigi war, ass et nees komplett lassgaange mat den Attacken an do konnte sech 4 Leit ofsetzen, dat awer just fir kuerz Zäit, well de Majka (Bora-hansgrohe), de Küng (BMC), de Pellizotti (Bahrain Merida) an den Pasqualon (Wanty Group Gobert) konnten nees agefaange ginn.Dono waren et de Barguil (Fortuneo-Samsic), Impey (Mitchelton-Scott), Alaphilippe (Quick-Step Floors), Bernard (Trek-Segafredo), Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Politt (Katusha-Alpecin), Valgren (Astana) a Molard (Groupama-FDJ), déi sech ofgesat hunn, ma no der Côte de Pamiers, wou sech uewen um Sommet den Alaphilippe de Punkt séchere konnt, koum et op een Neits zum Zesummeschloss mam Peloton.Den Tempo war immens héich an d'Ekipp Sky huet all Spëtzegrupp zeréckgeholl, wou ee geféierleche Coureur mat dobäi war. Den héijen Tempo huet awer och seng Affer gefuerdert, esou hunn d'Sprinter ëm den Uschloss gekämpft an den Tim Declerq vun der Ekipp Quick-Step Floors huet missen opginn.Kuerz nodeem de Peloton déi 100 Kilometer hannert sech hat, konnt sech eng Grupp vu 27 Coureuren, ënnert hinnen de Barguil an den Alaphilippe oder Yates (Michelton-Scott) ofsetzen. Déi Grupp ass awer nach vill méi grouss ginn, esou datt sech no ronn 4 Kilometer eng 47 Leit un der Spëtzt erëmfonnt hunn. Mat opgeschloss hat och de Van Avermaet (BMC) deen an dësem Tour och schonn de Maillot Jaune hat an als 15. e Retard vun 18 Minutten an 22 Sekonnen hunn. Um Tëschesprint no 124 Kilometer hate si eng Avantage vu 5 Minutten a 55 Sekonnen op de Peloton. Déi Maximalpunkte fir de Sprint ware fir de Laporte (Cofidis).Virum Col de Portet-d'Aspet vun der 2. Kategorie huet de Gilbert (Quick-Step Floors) sech eleng ofgesat a konnt sech knapp 1 Minutt op déi grouss Echappée erausfueren. Op de Peloton hat hien zu deem Moment, eng 66 Kilometer virun der Arrivée, eng Avance vun iwwer 9 Minutten. Uewen um Col war den Team-Kolleg vum Bob Jungels dann och den éischten iwwert d'Kopp.An der Descente hat hien dunn eng méi uerg Chute, wéi hien ze séier war an d'Kéier net kritt huet. De Belsch ass dono iwwert eng Mauer gefall. D'Dokteren an d'Betreier hu kuerz no him gekuckt, hie konnt awer nees op de Vëlo klammen a weider fueren. Säin Ecart war domadder awer fort, well hien eréischt op de Vëlo konnt klammen, nodeem déi grouss Echappée laanscht war, hat hien e Réckstand vu 4 Minutten op si.An der Montée op de Col de Menté, Kategorie 1, hate sech e 3 Coureuren, Caruso (BMC), Gesink (Lotto NL) a Barguil (Fortuneo), aus der Echappée ofgesat, fir d'Punkten ënnert sech auszemaachen. Ma de Barguil konnt net mathalen, esou datt nach zwee Leit vir eleng waren, datt 6 Kilometer virun der Kopp mat enger Avance vu 15 Sekonnen op de Peloton. Knapp 5 an eng hallef Minutten dohannert de Gilbert an iwwert 10 Minutten dohannert de Peloton mat de Favoritten an dem Bob Jungels. An dëse Montée gouf de Gilbert dunn och vum Peloton agefaangen, zu deem Ament haten d'Leit un der Spëtzt nach 1 Kilometer bis op de Col an eng Avance vun eppes iwwer 11 Minutten op de Peloton an 9 Sekonnen op de Rescht vun der Echappée.Kuerz virun der Montée huet de Maillot à Points déi zwee Leit un der Spëtzt nach iwwerholl an den Alaphilippe konnt sech déi 10 Punkten op der Kopp sécheren. An der Descente sinn nach 4 Leit weider dobäigefuer, esou datt 7 Leit un der Spëtzt waren, dat virun enger Grupp vu 5 Leit an hannert hinnen de Rescht vun der Echappée. Déi Gruppe goufen an der Descenten an dono nach ëmmer e bësse méi duercherneegerësselt. Verschidde Coureuren, déi nach an der Echappée waren, sinn nach am Sommet vum Peloton agefaange ginn.Vill dozou bäigedroen huet och, datt, wann d'Spëtzt nees zesummekoum, ëmmer nees aner Coureuren hiert d'Gléck an der Flucht no Vir gesicht hunn. Doduerch war den Tempo fir déi 17 Coureuren un der Spëtzt, déi eng 30 Kilometer virun der Arrivée eng 12 Minutten Avance op de Peloton Maillot Jaune haten, dertëscht war nach eng Grupp vu 6 Leit. Eng 25 Kilometer virun der Arrivée ass den Tour du fir eng kuerz Zäit op spueneschem Terrain gefuer. Nom Col de Portillon, éischt Kategorie, ass een dann nees zeréck um franséischem Buedem, éier een dann déi lescht Kilometer op d'Arrivée fiert.20 Kilometer virun der Arrivée an um Fouss vum leschte Bierg hat d'Echappée eng Avance vun 10 Minutten an 30 Sekonnen. An der Montée gouf et am Spëtzegrupp ëmmer nees Attacken, esou datt och verschidde Coureuren hu misste lassloossen. Eng gutt Attack koum vum Yates eng 3 Kilometer virum Sommet an 13 virun der Arrivée. Hie konnt déi aner 6 Coureuren, déi nach mat him un der Spëtzt waren, stoe loossen a sech eng Avance erausfueren. Virum Sommet konnt den Alaphilippe nach Meter op de Yates guttmaachen, krut hien awer net méi virun der Kopp erëm, hien hat um Sommet 20 Sekonne Réckstand op de Yates a ronn 10 Avance op déi lescht 5 Coureuren aus der Echappée.D'Strooss war net ganz dréchen, esou datt de Yates gefall ass an den Alaphilippe konnt hien iwwerhuelen a sech e puer Meter Avance erausfueren. De Yates huet den Tempo net méi 100 Prozenteg duerchgezunn a gouf nach vun anere Coureuren aus der Echappée agefaangen. Doduerch war keng Konkurrenz méi un der Spëtzt fir den aktuell beschte Grimpeur, deen domadder sech eng zweet Victoire am Tour de France konnt sécheren.An der Montée, respektiv der Descente ass och de grousse Peloton auserneegebrach. Grad Sky hat nach vill Coureuren am éischte Grupp dobäi, dorënner och hir Leader, ma donieft waren awer och all déi aner Favoritten, dorënner de Bob Jungels, hei mat dobäi. Si koume mat engem Retard vun 8 Minutten an 52 Sekonnen iwwert d'Linn. De Bob Jungels gouf als 35. gewäert.Debleift souverän amvum beschte Sprinter an dierft dëse Maillot och um Enn fir déi 6. Kéier gewannen. Alles, wat den dräifache Weltmeeschter dofir maache muss, ass zu Paräis ukommen, well reng Mathematesch ka kee Coureur him méi de Maillot ofhuelen.Nodeem devill Punkten op dëser Etapp konnt huelen, bleift och hie weider am. De Maillot vumbleift op de Schëllere vum Pierre Roger Latour, deen eng Avance vun 2 Minutten an 29 Sekonnen op de Guillaume Martin huet.ass elo Bahrain-Merida, déi virun der Etapp nach iwwer 7 Minutte Retard op Movistar haten an elo eng knapp Minutte Avance op si hunn, dat, wëll Bahrain-Merida 3 Coureuren an der Echappée hat.

Klassement vun der Etapp

General

