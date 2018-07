Haut kéint et zu der wuel spannendster Etapp zanter laangem beim Tour de France kommen a villäicht fält och schonn eng kleng Virentscheedung am General.

Am Tour de France erwaart d'Coureuren haut eng extrem kuerz, dofir awer ëmsou méi schwéier Etappe mat engem ganz speziellen Depart. Et geet iwwer nëmme 65 Kilometer vu Bagnères-de-Luchon op de Col du Portet.

Presentatioun vun der Etapp

Montée de Peyragudes (1. Kategorie / 14,9 Kilometer à 6,7%) Col de Val Louron-Azet (1. Kategorie / 7,4 Kilometer à 6,7%) Col du Portet (Hors Catégorie / 16 Kilometer à 8,7%) « ZréckWeider »

Dräi schwéier Montéeën erwaarden d'Coureuren haut op der 17. Etappe. Direkt nom Depart geet et biergop. Mat der Montée de Peyragues an dem Col de Val Louron-Azet stinn haut zwee Bierger vun der éischter Kategorie um Programm. Zum Schluss mussen d'Coureuren de Col du Portet erop bis op Saint-Lary-Soulan, eng Montée Hors Catégorie, déi op 2.215 Meter Héicht läit. Domat ass den Daach vum Tour de France erreecht.Ma och den Depart huet et haut a sech. Déi Kéier stelle sech d'Coureuren ähnlech op, wéi bei der Formel 1 oder am Motorsport. De Maillot Jaune steet vir un der Spëtzt. Hannendru ginn d'Plazen zwee bis fënnef a Form vun engem Feil opgestallt. Dat selwecht gëllt fir d'Plaze 6 bis 10. Hannendru stinn zwou Reie vun allkéiers fënnef Coureuren, éier dann de Rescht vum Peloton a Gruppe vun 20 fortfueren.D'Organisateure vum Tour erwaarde sech duerch dëse Start direkt schonn op den éischte Meter eng Attack vun de Favoritten. Et duerf ee gespaant sinn, wéi d'Generalklassement no dëser Etapp den Owend ausgesäit.

Situatioun am General

Am Maillot Jaune geet haut nees den Geraint Thomas un den Depart. Hie steet haut beim Depart vir un der Spëtzt vum Peloton. Säin Teamkolleg Christopher Froome direkt hannendrun. De Bob Jungels ass am General nach ëmmer den 12. op 9 Minutten an 53 Sekonnen.

Journal du Tour

Journal du Tour um Radio/Rich Simon a Lynn Kayser



Fir dass d'Coureuren am Tour de France och kënnen hir Leeschtunge bréngen, musse se richteg a genuch iessen. Bei Quick-Step Floors, der Ekipp vum Bob Jungels, këmmert sech eng Ekipp aus 4 Käch ëm d'Iessen. Wéi dat genee ausgesäit, weess d'Lynn Kayser. Virun 10 Joer huet den Gino Lauresen mat senger Firma ugefaangen, fir d'Ekipp vu Qick-Step Floors ze kachen. Deemools gouf et fir all Coureur dat nämmlecht ze iessen, haut gesäit dat ganz anescht aus, sou den Gino Lauresen.

