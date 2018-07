X

Mat grad emol 65 Kilometer, dofir awer zwou Montéeë vun der 1. Kategorie an enger Hors Catégorie stoungen um Programm. Vun Ufank un hat sech eng Echappée fonnt, wou och nees de Alaphilippe dobäi war, fir Punkten am Klassement fir de Biergfuerer ze wannen. An der leschter Montée huet hien awer misste lassloossen, ma och de Kangert, säi leschte Begleeder, huet et net gepackt.De Quintana war aus dem Peloton ausgebrauch an duerch Hëllef vum Valverde, deen an der Echappée war, konnt hie sech un d'Spëtzt vun der Course setzen. D'Victoire konnt hei sech domadder och sécheren an huet wichteg Sekonnen an esou och Plazen am Generalklassement gutt gemaach. D'Attack vum Quintana an dem Martin hat dozou gefouert, datt den Tempo am Grupp Maillot Jaune méi grouss gouf, esou datt de Bob Jungels huet misste lassloossen an doduerch och Minutte verluer huet.

Presentatioun vun der Etapp

GridStart

Dräi schwéier Montéeën erwaarden d'Coureuren haut op der 17. Etappe. Direkt nom Depart geet et biergop. Mat der Montée de Peyragues an dem Col de Val Louron-Azet stinn zwee Bierger vun der éischter Kategorie um Programm. Zum Schluss mussen d'Coureuren de Col du Portet erop bis op Saint-Lary-Soulan, eng Montée Hors Catégorie, déi op 2.215 Meter Héicht läit. Domat ass den Daach vum Tour de France erreecht.Ma och den Depart huet et a sech. Déi Kéier stelle sech d'Coureuren ähnlech op, wéi bei der Formel 1 oder am Motorsport. De Maillot Jaune steet vir un der Spëtzt. Hannendru ginn d'Plazen zwee bis fënnef a Form vun engem Feil opgestallt. Dat selwecht gëllt fir d'Plaze 6 bis 10. Hannendru stinn zwou Reie vun allkéiers fënnef Coureuren, éier dann de Rescht vum Peloton a Gruppe vun 20 fortfueren.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 49 km

Mechanical again for @NairoQuinCo! 🔧

Nouveau problème mécanique pour Nairo Quintana ! 🔧#TDF2018 pic.twitter.com/c2NNlCGdNV — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

🏁 - 16 km

Col de Portet, here we go! ✊

Et c'est parti pour le Col du Portet ! ✊#TDF2018 pic.twitter.com/LGxngk812N — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

🏁 - 13 km

ROGLIC ATTACKS ! ⚡

Froome in the wheel!

ROGLIC ATTAQUE! ⚡

Froome prend la roue !#TDF2018 pic.twitter.com/Ht4OiPQXNP — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

🏁 - 8 km@NairoQuinCo et @majkaformal are now alone in the lead! ✊

Nairo Quintana et Rafal Majka sont désormais seuls en tête ! ✊#TDF2018 pic.twitter.com/HcsBUSLoO1 — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

Déi speziell "Start-Sequenz" huet awer net dozou gefouert, datt direkt d'Favoritten, déi keng Cor-Equipiere bei sech haten, sech géigesäiteg attackéiert hunn. Et war de Kangert, deen eleng fortkoum, den Edet (CFO) konnt kuerz op hien opschléissen, konnt am Bierg awer den Tempo net matgoen an ass zeréckgefall. Hannert dem Kangert (AST) war nees de beschte Grimpeur mam Alaphilippe (QST), zesumme mam Herrade Lopez (COF) an Durasek (UAD).Esou koume si dann och iwwert d0Monté de Peyragudes, wou den Kangert eng 20 Sekonnen Avance op déi 3 hannert him hat. Dono, op 1 Minutt an 10 Sekonnen op de Leader koum e Gruppetto mat 6 Leit, déi nach 2 Minutten Avance op de Peloton mam Maillot Jaune haten. Um Sommet konnt de Kapitän vu Movistar Quintana nees an de Peloton opschléissen, e Problem mat engem Rad hat hien zeréckgehäit.Nach virum Tëschesprint konnten den Alaphilippe an den Durasek bei de Kangert bäifueren, esou datt elo dräi Leit un der Spëtzt waren. Den Herrada dogéint ass an de Grupp hannert hinnen zeréckgefall. Um Col de Val Louron-Azet, den 2. Bierg vum Dag, sinn déi maximal Punkte fir den Alaphilippe gewiescht, dee virum Kangert an e puer Sekonne virum Durasek iwwert d'Linn gefuer ass. Ronn 30 Sekonnen hannert hinne e klenge Gruppetto vu 4 Leit an eppes iwwer 2 Minutten nom Alaphilippe dann och de Grupp Maillot Jaune, wou och de Lëtzebuerger Bob Jungels (QST) dobäi war.Ronn 2 Minutten an 30 Sekonnen haten déi 2 Männer un der Spëtzt Avance, wéi si an de leschte Bierg gaange sinn. An der Descente konnte si dem Peloton nach e puer Sekonnen dropsetzen. Am Ufank vun dëser Descente war de Peter Sagan gefall. De Maillot Vert gouf kuerz behandelt, konnt awer weider fueren. Hein hat schonn e klenge Retard op de Grupp Maillot Jaune an nom Tëschfall hat hien op si knapp 3 an eng hallef Minutt.An der Montée huet den Alaphilippe, deen d'Etapp vu gëschter konnt gewannen, eriwwer. Hien huet de Kangert missten zéie loossen an ass zeréckgefall., dat eng 15 Kilometer virun der Arrivée. An där Kopp hunn dunn och am Peloton d'Klassementfuerer de Maillot Jaune attackéiert. Eng Attck vum Martin (UAD) gouf vum Quintana gekontert. de Kolumbianer konnt dorausser am meeschten Avantage zéien an ass bei de Yates (MTS) bäigefuer. Ma de Yates konnt laang mathalen an de Quintana war eleng ënnerwee. Am Grupp Maillot Jaune gouf weider attackéiert, esou datt de Bob Jungels eng 13,5 Kilometer virun der Arrivée huet misse lassloossen.De Roglic (TLJ) hat ugegraff am just de Froome (SKY) huet gekonntert. Hannert hinne war den et drëtten am General Dumoulin, dee probéiert huet, fir d'Lach zouzefueren, wat him no ronn engem Kilometer gelongen ass. An där Zäit konnt de Quintana bei säin Teamkollege Valverde opschleissen an zesumme mam Majka (BOH) hu si probéiert, fir Zäit gutt zemaachen. Si haten eng 10,5 Kilometer virun der Arrivée eng knapp Minutt Réckstand op de Kangart a 45 Sekonnen Avance op de Grupp Maillot Jaune. Tëscht hinne war nach den Daniel Martin, deen zesumme mam Quintan aus dem Peloton erausgefuer war.De Valverde konnt e bësse fir säi Kapitän schaffen an huet him gehollef, fir un d'Spëtzt vum der Course ze fueren, just de Majka konnt nach säin Tempo matgoen. 7 Kilometer vun der Arrivée hate si 1 Minutt Avance op de Grupp Maillot Jaune, tëscht hinne war nach ëmmer de Martin. De Peter Sagan hat zu deem Ament e Retard vun iwwer 11 Minutten, hie war grad an de Bierg eragefuer.Am Grupp vun de Favoritten gouf et ëmmer nees Attacken op de Maillot Jaune. Den Thomas an de Roglic (TLJ) konnten d'Attack vum Dumoulin matgoen, de Froome (SKY) an de Landa (MOV) awer net. Ma och déi dräi Leit un der Spëtzt hunn ëmmer nees attackéiert, dat awer nach iwwert 1 Minutt Retard op de Quintana, deen zu deem Moment just nach 1 Kilometer ze fueren huet. Si konnten net méi op de Quintana ophuelen, deen d'Etapp gewënnt. Dat 28 Sekonne virum Martin a 47 Sekonne virum Maillot Jaune. De Chris Froome kënnt mat engem Retard vun iwwer 95 Sekonnen op de Gewënner un. De Lëtzebuerger Bob Jungels ass mat engem Retard vu 5 Minutten an 10 Sekonnen als 17. iwwert d'Arrivée gefuer.Debleift weider op de Schëllere vum Peter Sagan, deen dësen Trikot net méi verléiere kann, wann hien et bis op Paräis packt.bleift aktuell Movistar an an der Lutte ëm dehuet den Julian Alaphilippe d'Nues vir. Mat 140 Punkten um Compte huet hien eng Avance vun 68 Punkten op de Warren Barguil. Den Trikot vumhuet de Pierre Roger LaTour, deen 6 an eng hallef Minutt Avance op de Guillaume Martin huet.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter