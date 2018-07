X

Op der 18. Etapp geet et haut iwwer 171 Kilometer vun Trie-Sur-Baïse op Pau. Eng Etapp, déi um Pabeier wuel éischt fir d'Sprinter geduecht ass, ma och eng Echappée kéint hei fir Opreegung suergen.

Presentatioun vun der Etapp

No den zwou éischten a virun der leschter Pyrenäen-Etapp steet haut nach eng Kéier eng flaach Etapp um Programm vum Tour de France. Déi 18. huet praktesch keng topographesch Schwieregkeeten um Menü stoen.

Situatioun am General

Am Maillot Jaune fiert weiderhin den Geraint Thomas. De Brit huet gutt Chancen dësen Tour de France ze gewannen. Am General huet hien elo eng Avance vu bal zwou Minutten op den Tom Dumoulin an zwou an eng hallef Minutten op de Christopher Froome. De Bob Jungels ass am General vun der 12. op déi 13 Plaz zeréck gefall an huet elo e Retard vu 14 Minutten an 20 Sekonnen.

Journal du Tour

Journal du Tour um Radio/Rich Simon a Lynn Kayser



De Bob Jungels verbréngt am Joer praktesch méi Zäit mat senge Koequipiere vu Quick-Step Floors, wéi mat senger Famill. Hie ka sech awer zu all Moment op seng Famill verloossen an och elo am Tour de France si si eng grouss Ënnerstëtzung fir de Bob Jungels. An der zweeter Woch vum Tour de France huet de Bob Jungels an den Alpe schwéier Momenter erlieft. Et ass net esou gaangen, wéi hie sech dat virgestallt hat an de Lëtzebuerger war richteg enttäuscht, nodeems en net konnt mat deene Beschten am General mathalen. An esou Momenter leit d'Famill natierlech mat, sou den Henri Jungels, dem Bob Jungels säi Papp.

De Romain Schneider ass och dobäi

Comme annoncé lors d'un communiqué du 16 juillet 2018, le ministre des Sports, Romain Schneider, sera présent à la 18e et 19e étape du Tour de France les 26 et 27 juillet 2018 dans les Pyrénées pour soutenir notre champion national Bob Jungels.

À cette occasion, Romain Schneider et le président de sportspress.lu, Petz Lahure, procéderont au dévoilement de la plaque commémorative en souvenir à notre compatriote Alphonse Steinès, nouvellement posée au sommet du col du Tourmalet, ce jeudi 26 juillet 2018 vers 16 h 15.

