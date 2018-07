X

Op der 20 Etapp geet et um Samschdeg an engem Zäitfueren iwwer 31 Kilometer vu Saint-Pée-sur-Nivelle op Espelette.

Presentatioun vun der Etapp

Um Samschdeg ass de Showdown am Tour de France. De Contre la Montre vu Saint-Pée-sur-Nivelle op Espelette. Hei dierften et nach Verännerungen am General ginn.Déi 31 Kilometer sinn extrem schwéier. An dat no enger ganz intensiver leschter Bierg-Etapp. Um Samschdeg dierften et nach eng Kéier Ecarte ginn. Iwwer déi ganz Streck geet et kaum ee Meter flaach. D'Steigunge si gëfteg an d'Descenten technesch. Eppes fir d'Spezialisten.3 Kilometer viru Schluss waart mam Col de Pinodieta nach eng 900 Meter laang Montée, déi eng duerchschnëttlech Pente vun 10,2 Prozent huet.Den Depart vum éischte Coureur ass um 12 Auer. De Bob Jungels gëtt um 16.09 Auer op d'Streck geschéckt an de Maillot Jaune geet um 16.29 Auer op den Depart.40 Minutte méi spéit wësse mir dann, wien déi 105. Editioun vun der Grande Boucle fir sech entscheet huet, well um Sonndeg ginn et keng Ännerunge méi am Generalklassement.

Situatioun am General

© Screenshot

Den Geraint Thomas huet weiderhin de Maillot Jaune op senge Schëlleren. De Brit huet e Virsprong vun 2 Minutten a 5 Sekonnen op den Tom Dumoulin an 2 Minutten a 24 Sekonnen op de Primoz Roglic. Den Titelverdeedeger Chris Froome ass de 4. op 2 Minutten a 37 Sekonnen. De Bob Jungels ass am General den 11. op 15 Minutten 54.

1910 ass den Tour de France fir déi éischte Kéier a senger Geschicht duerch d'Pyrenäe gaangen. Den Initiateur dovunner war de Lëtzebuerger Alphonse Steinès. Zu sengen Éiere gouf en Donneschdeg um Tourmalet eng Plack ubruecht. D'Lynn Kayser war bei de Feierlechkeete mat dobäi. Iwwerdeems den Tour de France 2018 d'Pyrenäe schonn erëm verlooss huet, kënnt de Rich Simon a senger Presentatioun vun den Etappen, dem Zil Paräis ëmmer méi no.

