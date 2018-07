X

Op der 21. Etapp geet et um Sonndeg iwwer 116 Kilometer vu Houilles op Paräis.

Presentatioun vun der Etapp

Traditionell kënnt den Tour de France zu Paräis op de Champs-Elysées un. An traditionell ass déi leschten Etapp och ëmmer eng kuerz. An dat ass dëst Joer net anescht. 116 Kilometer stinn um Programm tëscht Houilles a Paräis.D'Halschent vun der Streck ass een Defilé wou d'Glas Schampes net däerf feelen. Wann et awer bis an d'Stroosse vu Paräis geet, da gëtt nees richteg Course gefuer.8 Tier vun allkéiers 7 Kilometer gi ronderëm d'Champs-Elysées gefuer.D'Sprinter loossen sech dës Chance net huelen, fir hire Numm an de Palmarès anzeschreiwen.Den Depart ass um 16.15 Auer an d'Arrivée géint 19 Auer.

Situatioun am General

Virun der leschter Etapp huet de Brit Geraint Thomas am General e Virsprong vun 1 Minutt an 51 Sekonnen op den Hollänner Tom Dumoulin an 2 Minutten an 2 Minutten a 24 Sekonnen op säi Co-Equipier Chris Froome. De Bob Jungels ass den 11. op 16 Minutten an 32 Sekonnen.

Journal du Tour

Zu Paräis geet um Sonndeg den Tour de France op een Enn. Den Geraint Thomas ka sech wuel e Sonndeg den Owend op de Champs-Elysées um Podium als Gewënner feiere loossen. Begleet gëtt d'Cérémonie protocolaire wéi och déi lescht dräi Woche vum François Belay an dem Damien Martin. Si hunn dem Lynn Kayser verroden, wéi fir si dëse Moment ass.

