E Freideg steet déi lescht Biergetapp an de Pyrenäen um Programm. Et geet iwwer 200,5 Kilometer vu Lourdes op Laruns.

Presentatioun vun der Etapp

E Freideg steet nach ee ganz saueren Dag an d'Haus. Déi leschte Pyrenäen Etapp. Déi huet et definitiv a sech. 3 mystesch Collen stinn nämlech e Freideg um Programm. Den Aspin, den Tourmalet an den Aubisque. Hei kann ee vum Plat de Résistance schwätzen. Dobäi kënnt nach, dass d'Etapp mat 200,5 Kilometer och nach relativ laang ass um Enn vum Tour.D'Arrivée ass awer net uewen op engem Sommet. Mee no der laanger Descente vu ronn 20 Kilometer vum Aubisque erof. An déi Descente ass keng einfach. Hei heescht et oppassen!

Situatioun am General

Den Geraint Thomas huet weiderhin de Maillot Jaune op senge Schëlleren. De Brit huet nach ëmmer eng Avance vu bal 2 Minutten op den Tom Dumoulin an zwou an eng hallef Minutten op säi Coequipier Chris Froome. De Bob Jungels ass am General den 13. op 14 Minutten 20.

Journal du Tour

Eng 2.000 Journaliste, Fotografen, Kameraleit a Produzenten aus iwwer 46 Natioune sinn am Tour de France akkretéiert. Och si mussen nieft hirer Aarbecht an dem stressegen Alldag während der Grande Boucle verfleegt ginn. Dofir ginn et e puer Kantinnen. D'Ekipp vun RTL ësst all Dag an der Kantin an der Zone Technique. Wat et do alles esou gëtt, verréit eis d'Lynn Kayser.Zanter 22 Joer ass de Philippe Gröler responsabel fir d'Iesse vu ville Journalisten an der Zone Technique. Dag fir Dag iessen eng 180 Leit bei him an der Kantin. Et ass wéi eng grouss Famill, sou de Philippe Gröler.

Aweiung vun der Plack fir den Alphonse Steinès um Tourmalet

60 ans après la victoire de Charly Gaul dans le Tour de France de 1958 et 90 ans après le 2e succès d'affilée dans la grande boucle de Nicolas Frantz en 1928, le Grand-Duché de Luxembourg est désormais immortalisé au sommet du géant des Pyrénées par la pose d'une plaque commémorative en souvenir à notre compatriote Alphonse Steinès, natif d'Ahn et grand rénovateur du Tour de France voici de cela 108 ans en 1910.

Premier journaliste sportif luxembourgeois et proche collaborateur d'Henri Desgrange, directeur du journal L'Auto et inventeur du Tour de France cycliste en 1903, Alphonse Steinès sut convaincre son directeur en 1910 de tenter le passage du Tour de France dans la haute montagne, en l'occurrence dans les Pyrénées.

Ainsi, le 21 juillet 1910, lors de la 10e étape menant de Luchon à Bayonne, les coureurs du Tour de France passèrent une première fois les cols pyrénéens de Peyresourde, d'Aspin, du Tourmalet et de l'Aubisque à l'initiative de notre compatriote Alphonse Steinès.

En fin d'après-midi de ce jeudi 26 juillet 2018, la veille du 58e passage du Tour de France par-dessus le Tourmalet, le ministre des Sports, Romain Schneider, et le président de l'Association luxembourgeoise de la presse sportive, Petz Lahure, entourés de Josée et Fabienne Gaul, respectivement l'épouse et la fille du vainqueur du Tour de 1958, ont officiellement dévoilé la plaque en souvenir d'Alphonse Steinès au sommet du plus célèbre col pyrénéen, lieu de pèlerinage de milliers de cyclotouristes chaque année.

«Cette plaque en hommage à notre compatriote Alphonse Steinès symbolise les liens particuliers entretenus depuis toujours entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Tour de France», s'est exclamé le ministre des Sports dans sa brève allocution au sommet du Tourmalet tout en remerciant Amaury Sport Organisation, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre d'avoir favorablement accompagné cette initiative.



De Romain Schneider ass och dobäi

Comme annoncé lors d'un communiqué du 16 juillet 2018, le ministre des Sports, Romain Schneider, sera présent à la 18e et 19e étape du Tour de France les 26 et 27 juillet 2018 dans les Pyrénées pour soutenir notre champion national Bob Jungels.

À cette occasion, Romain Schneider et le président de sportspress.lu, Petz Lahure, procéderont au dévoilement de la plaque commémorative en souvenir à notre compatriote Alphonse Steinès, nouvellement posée au sommet du col du Tourmalet, ce jeudi 26 juillet 2018 vers 16 h 15.

