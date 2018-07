X

Direkt vum Start ewech huet sech eng Echappée vu 5 Leit fonnt, fir dës Etapp ze dominéieren. Am Peloton koum et kuerz virun der Hallschent zu enger Chute, an déi de Quintana an den Yates verwéckelt waren. Béid konnte weiderfueren a koumen zeréck an de Peloton, andeem och de Bob Jungels déi ganz Course iwwer ënnerwee war. D'Echappée sollt net duerchkommen an am Sprint konnt sech den Demare duerchsetzen, deem seng Ekipp FDJ vill a gutt fir hien an de leschte Kilometer geschafft huet. De Bob Jungels koum an der selwechter Zäit wéi de Vainqueur a wéi all déi aner Favoritten als 55. iwwert d'Linn gefuer.

Presentatioun vun der Etapp

No den zwou éischten a virun der leschter Pyrenäen-Etapp steet haut nach eng Kéier eng flaach Etapp um Programm vum Tour de France. Déi 18. huet praktesch keng topographesch Schwieregkeeten um Menü stoen.

Resumé vun der Etapp

Vum Start ewech hu sech 5 Coureuren ofgesat, ma et huet 25 Kilometer gedauert, bis de Peloton si zéie gelooss huet. Ma si koumen net wäit fort. Wéi den Ecart nees op ënner eng Minutt gefall ass, hunn 3 Coureuren, Gogl, Stuyven (béid TFS) a Vanmarcke (EF) probéiert, fir bei de Boudat (TDE), Hayman (MTS), Terpstra (QST), Durbridge (MTS) a Van Keirsbulck (WGG) bäikommen. Ma si huet de Peloton net zéie gelooss an nees agefaangen.Wéi de Peloton den Tempo ugezunn huet, koum et zu enger Chute vum Quintana (MOV). Nieft him sinn awer och nach Leit wéi de Yates (MTS) gefall. Fir béid Coureuren ass et awer weider gaangen. Dat war eng 95 Kilometer virun der Arrivée. Kuerz dono ass d'Echappé iwwert d'Sprintmarkéierung gefuer, datt mat enger Avance vun enger Minutt a 50 Sekonnen op de Peloton. Quintana a Yates koumen zeréck an de Peloton, ma de Kolumbianer huet misste vum Dokter behandelt ginn an och säi futtissen Trikot wiesselen.Dono war et e Kaz- a Maus-Spill tëscht dem Peloton an de Coureuren un der Spëtzt. Si konnten hir Avance nach bis op 2 Minutten ausbauen, dono ass de Peloton awer lues a lues nees méi no komm. Eng 50 Kilometer virun der Arrivée louch hire Virsprong nach bei enger Minutt a 15 Sekonnen. 10 Kilometer méi wäit war den Ecart op 45 Sekonnen erofgaangen, am Peloton schaffe mat Emirates, FDJ a Cofidis direkt dräi Ekippe géint d'Echappée. Dowéinst hunn déi 5 Leit un der Spëtzt nach eng Kéier op den Tempo gedréckt, fir eben hir Chance op eng Victoire nach eng Kéier z'erhéijen.An der Montée vum zweete Bierg, Kategorie 4, huet de Peloton dunn der Echappée weider Zäit ofgeholl an huet d'Leit viru sech och scho gesinn. Dat war de Moment fir eng Rei Coureuren, fir erauszesprangen an bei déi Leit un der Spëtzt bäizefueren. Ma dëst war just fir kuerz Zäit. 16,5 Kilometer war de Peloton nees zesummen. Dono huet FDJ fir den Tempo gesuergt, no hinnen d'Ekipp vum Peter Sagan vu Bora Hansgrohe. Et waren dann och déi 2 Ekippen, déi den Zuch zum Schluss ugefouert hunn. Et war dann och den Arnaud Demare vun FDJ, deen sech d'Etapp séchere konnt, dat och, well seng Ekipp gutt fir hie geschafft huet.Keng Verännerunge bei den Trickoten no dëser Etapp. De, de beschte. Déi

Klassement vun der Etapp

General

