X

Fréi hat de Bob Jungels sech an d'Echappée gemaach, fir haut Zäit am General gutt ze maachen. Ma u senger Säit den Alaphilippe, dee sech um Col d'Aspin de Punkten-Trikot konnt sécheren. Fir de Grénge Maillot Peter Sagan ass et dogéint net gutt gaangen, hien huet fréi misste lassloossen. Laang war de Lëtzebuerger am Spëtzegrupp dobäi an am Grupp Maillot Jaune huet ee Coureur nom anere misste lassloossen. Eréischt an der leschter Montée gouf de Bob agefaangen, konnt awer mam Grupp Maillot Jaune weider matgoen. Vill Favoritte waren awer zu deem Ament net méi mat dobäi, esou datt de Lëtzebuerger d'Chance hat, fir am General e puer Plaze gutt ze maachen. Och wann de Lëtzebuerger net mam Grupp Maillot Jaune, déi d'Echappée konnt afänken, iwwert d'Arrivée konnt fueren, huet de Lëtzebuerger Zäit op seng direkt Konkurrente gutt gemaach. D'Etapp war fir de Roglic.

Presentatioun vun der Etapp

E Freideg steet nach ee ganz saueren Dag an d'Haus. Déi leschte Pyrenäen Etapp. Déi huet et definitiv a sech. 3 mystesch Collen stinn nämlech e Freideg um Programm. Den Aspin, den Tourmalet an den Aubisque. Hei kann ee vum Plat de Résistance schwätzen. Dobäi kënnt nach, dass d'Etapp mat 200,5 Kilometer och nach relativ laang ass um Enn vum Tour.D'Arrivée ass awer net uewen op engem Sommet. Mee no der laanger Descente vu ronn 20 Kilometer vum Aubisque erof. An déi Descente ass keng einfach. Hei heescht et oppassen!

Resumé vun der Etapp

🏁 - 124 km@petosagan giving it all! 💪

Peter Sagan donne tout, que c'est dur ! 💪#TDF2018 pic.twitter.com/DhuxkxeQNo — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

🏁 - 103 km

Gap slowly decreasing in the Tourmalet. 3'42 now. ⏱️

L'écart diminue doucement dans le Tourmalet. 3'42 désormais. ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/6KSGIzpoPt — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

🏁 - 92 km

🏔 Col du Tourmalet (HC) 🏔@alafpolak has already won the jersey, but a little panache never hurts: he's first on top of the mythical Tourmalet! 👏

Il a déjà gagné le maillot, mais il rajoute le panache : @alafpolak passe le Tourmalet en tête ! 👏#TDF2018 pic.twitter.com/7pzBNflRIf — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

🏁 - 48 km

Finished for @alafpolak as well, who won't win a third stage on Le Tour.

C'est terminé pour Alaphilippe également, qui n'ira pas chercher une troisième étape sur ce Tour.#TDF2018 pic.twitter.com/o3RwnOAZ3c — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

🏁 - 28 km

Full suspense on top of Soulor. Not much left to climb to the top of the Aubisque! ⛰️

Suspense total au sommet du Soulor. Plus que quelques kilomètres avant le sommet de l'Aubisque ! ⛰️#TDF2018 pic.twitter.com/eAj7pauCEI — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

🏁 - 7.5 km

ROGLIC HAS CREATED A GAP! 😱

ROGLIC A FAIT LE TROU ! 😱#TDF2018 pic.twitter.com/5HvqD9Y2jV — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

📺 Relive the final kilometer of Stage 19 and @rogla's superb win! 🇸🇮 🏆

📺 Revivez le dernier km de la 19e étape et la superbe victoire de Primoz Roglic ! 🇸🇮 🏆#TDF2018 pic.twitter.com/tQ2669cFBq — Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018

Net mam éischte Sprong, mä an enger vun de Konterattacken dono huet de Lëtzebuerger Champion de Sprong an d'Echappée probéiert. Mat u senger Säit de Yates (MTS) an de Kangert (AST). Si sollten de Sprong da bei de Spëtzegrupp hikréien an zu 6 hu si probéiert, dem Peloton Zäit ofzehuelen. Ëmmer nees gouf et nei Konterattacken vu Coureuren, déi nach an d'Echappée wollte kommen. Och e Platten, deen de Bob Jungels (QST) an der Ufanksphase hat, huet hien net zeréckgehäit. No 58 Kilometer hat d'Konterattack et gepackt, fir bei de Spëtzegrupp opzeschléissen, esou datt dunn 18 Coureuren un der Spëtzt waren. An der éischter Schwieregkeet vum Dag, dem Col d'Aspin, hunn awer 6 Coureure misste lassloossen.Dee Bierg huet et och dem Maillot Vert net einfach gemaach. De Peter Sagan (BOH) huet Sekonn op Sekonn op de Peloton verluer, obwuel 3 vu senge Teamkollegen hie wollten iwwert de Bierg zéien. De Spëtzegrupp dogéint ass iwwert de Col gefuer an do konnt sech den Alaphilippe (QST) déi maximal Punkte sécheren. Domadder huet och den Teamkollege vum Bob Jungels dësen Trikot sécher op senge Schëlleren, sollt hien et bis op Paräis packen. An der Descente dunn hunn hien an de Jungels matenee geschafft, fir den Ecart op de Peloton auszebauen. Esou datt si um Enn vun der Descente an um Fouss vum Tourmalet eng Avance vu bal 4 an enger hallwer Minutt haten.Am Bierg dogéint huet d'Echappée Zäit verluer, datt och, well et am Peloton zu weideren Attacke koum. Och ass d'Echappée méi kleng ginn, fréi hunn 2 Leit lassgelooss, ma eng 98 Kilometer virun der Arrivée huet och de Bob Jungels den Tempo vun der Spëtzt net méi konnte matgoen an ass e bëssen zeréckgefall. Ma hien ass a sengem eegene Rhythmus de Bierg eropgefuer an gouf doduerch och ni wierklech distanzéiert a konnt nach virun der Kopp vum Tourmalet bei d'Tête de la Course bäifueren. 2 Minutten a 54 Sekonnen no der Grupp Bob Jungels ass dann och de Grupp Maillot Jaune iwwert d'Kopp gefuer.No der Descente vum Tourmalet, eng 65 Kilometer virun der Arrivée, louch d'Grupp ronderëm de Bob Jungels eppes ëm déi 3 Minutten virum Grupp Maillot Jaune. Dertëscht gouf et nach eng Grupp mat 5 Leit, ënner anerem mat Landa (MOV) a Bardet (ALM), déi eng 20 Sekonne Réckstand haten. de Peter Sagan dogéint war wäit zeréckgefall an hat bal 20 Minutte Réckstand op de'Spëtzeleit. Nach virun der nächster Montée, dem Col des Bordères, sinn déi zwou Gruppen zesumme komm, esou datt elo 11 Coureuren un der Spëtzt vun dësem Tour waren. 50 Kilometer virun er Arrivée hate si eng Avance vu knapp 3 Minutten, mat deene si dann och den nächste Col attackéiert hunn. Fréi an deem Bierg hu Barguil (FST) an Alaphilippe de Spëtzegrupp missten zéie loossen. E Bléck ganz no hannen, do war de Grupp ronderëm de Peter Sagan vill méi grouss ginn. 18 Leit hat de Maillot Vert u senger Säit, dat mat 9 Minutte Retard op d'Tête de la Course.Mat eppes méi ewéi annerhallef Minutt Avance op de Grupp Maillot Jaune ass de Grupp ronderëm de Lëtzebuerger Champion iwwert de Col des Bordères gefuer. No enger kuerzer Descente geet et direkt de Col d'Ausbisque erop, also eng Montée vu 16,5 Kilometer, Hors Catégorie. Zu deem Ament louch hire Virsprong bei enger Minutt a 46 Sekonnen. Zu Attacke koum et souwuel am éischte Grupp, wéi och am Grupp vun de Favoritten. Vir haten et Landa (Mov) a Bardet (ALM) probéiert, de Majka (BOH) konnt nosetzen. Am Spëtzegrupp hat et de Kruijskiwjk (TLJ) probéiert a sech séier 15 Sekonnen erausgefuer. Kuerz no him huet dann och den 2. am General Dumoulin (SUN) attackéiert. Vill konnten net méi matzéien, ma doduerch ass de Grupp nach eng Kéier méi kleng ginn.Et gouf weider a weider attackéiert an de Grupp Maillot Jaune gouf méi kleng a méi kleng. D'Attack vum Roglic (TLJ) huet dunn de Froome (SKY) distanzéiert an esou si Roglic, Dumoulin an Thomas (SKY) op d'Juegd op de Spëtzegrupp gaangen. Eng 30 Kilometer virun der Arrivée hu si de Lëtzebuerger dunn ageholl, dat mat engem Retard vun 30 Sekonnen op d'Spëtzt an enger Avance vun 35 Sekonnen op de Grupp Froome. Bal 3 Minutte Retard hat de Grupp ronderëm de Quintana (MOV). No enger kuerzer Descente ass et nees biergop gaangen an do konnt de Grupp vum Froome nees op de Grupp Maillot Jaune opschléissen.1,5 Kilometer virum Sommet an 21 Kilometer virun der Arrivée huet de Roglic nees attackéiert an doduerch den Tempo am Grupp Maillot Jaune forcéiert. Doduerch huet de Bob Jungels och misste lassloossen. Un der Spëtzt war just nach de Majka ënnerwee. Mat enger klenger Avance ass de Majka dann och iwwert de Sommet gefuer, dat virum Grupp Maillot Jaune, deen nach e puer Sekonnen op de Chris Froome hat. E puer Sekonnen dohannert dann och de Bob Jungels. Op si huet eng Descente vu bal 20 Kilometer gewaart. De Roglic huet richteg Tempo am biergof gefuer a konnt esou de Majka nach afänken. Eng 5 Kilometer viru Schluss hat de Roglic ronn 10 Sekonnen op de Grupp Maillot Jaune, iwwer 5 Minutten op de Quintana an eng hallef Stonn op de Grupp Maillot Vert. De Bob Jungels war e puer Sekonnen hannert dem Maillot Jaune, ma genau Zäite konnte vum Lëtzebuerger, deen duerch d'Wiessele vum Vëlo keen Transponder méi dobäi hat.Kee konnt dem Roglic an der Descente de Bass halen, esou datt de Slowen mat 17 Sekonnen Avance op déi aner Favoritten iwwert d'Linn fiert. De Bob Jungels huet e Retard vun enger Minutt a 47 Sekonnen op de Gewënner. De Quintana hat e Retard vu Minutten an 9 Sekonnen op de Vainqueur.De Peter Sagan huet zwar vill Zäit op dëser Etapp verluer, säiass him awer net méi ze huelen. Och deass elo sécher beim Julian Alaphilippe, wann dësen zu Paräis ukënnt. De Pierre Latour konnt dann och debehalen.

Klassement vun der Etapp

General

Den Tour de France op Twitter