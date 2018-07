X

De Christopher Froome gewënnt d'Zäitfueren op der 20. Etapp vu Saint-Pée-sur Nivelle op Espelette. Säin Team-Kolleg Geraint Thomas kann iwwerdeems säi Giele Maillot verdeedegen an ass soumat de Gewënner vun der 105. Grand Boucle.Och um Samschdeg bei der zweetleschter Etapp vum Tour 2018 war deop en Neits eng super Etapp gefuer. Bei der 2. Tëschenzäit louch de Lëtzebuerg esouguer vir, ma fir déi 1. Plaz bis zum Schluss sollt et awer net duergoen. Seng Zäit um 31 km laangen a wallonnéierte Circuit war um Enn bei 41 Minutten a 44 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

Um Samschdeg war de Showdown am Tour de France, dat mam Contre la montre vu Saint-Pée-sur-Nivelle op Espelette.Déi 31 Kilometer waren extrem schwéier. An dat no enger ganz intensiver leschter Bierg-Etapp. Um Samschdeg gouf et nach eng Kéier Ecarten. Iwwer déi ganz Streck goung et kaum ee Meter flaach. D'Steigunge ware gëfteg an d'Descenten technesch. Eppes fir d'Spezialisten.3 Kilometer viru Schluss huet mam Col de Pinodieta nach eng 900 Meter laang Montée, déi eng duerchschnëttlech Pente vun 10,2 Prozent huet op d'Coureure gewaart.

Resumé vun der Etapp

Through the clouds ☁️☁️

A travers les nuages ☁️☁️#TDF2018 pic.twitter.com/jzSzi2qwXS — Le Tour de France (@LeTour) July 28, 2018

🏁 M. Kwiatkowski // 41'42"39 ⏱️

That was close, but @kwiato takes the crown back from Soren Kragh Andersen! 🔥@kwiato remet les pendules à l'heure et s'empare à son tour du meilleur temps ! 🔥#TDF2018 pic.twitter.com/X0UYjAvO7f — Le Tour de France (@LeTour) July 28, 2018

11th overall, @BobJungels has started the 31km individual time trial in the French Basque Country. Go, Bob!#TDF2018 pic.twitter.com/HAQhr4G2zv — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) July 28, 2018

Virun allem am Ufank vun der zweetleschter Etapp vun der 105. Editioun vum Tour de France haten d'Cycliste mat naasse Stroossen ze kämpfen - just lues ass den Asphalt am Baskeland gedréchent, well ëmmer nees Schaueren erofkoumen.No enger qualvoller 19. Etapp um Freideg fir de Peter Sagan (Bora Hans Grohe), deen no enger schwéierer Chute voll bandagéiert un den Depart goung, huet et fir de Slowen gegollt iwwer d'Zillinn ze fueren a soumat säi Grénge Maillot um Sonndeg bei der leschter Etapp op d'Champs-Elysées ze kréien. Seng Zäit haut no den 31km loung beiNodeems ronn d'Halschecht vun de Coureuren un den Depart goungen, war et de Marc Soler (Movistar) an de Michael Hepburn (Mitchelton-Scott), déi zäitgläich ukomm waren an eng 1. richteg gutt Zäit op de wallonnéierte Parcours gesat haten - fir déi 31km hunn si 42 Minutten an 12 Sekonne gebraucht. Ma et war de Sky-Profi Michal Kwiatkowski, deen dëse Chrono gekontert hat. De Pol ass 1 Sekonn méi séier zu Espelette iwwert d'Linn gefuer, wéi den tëschenzäitlech Éischte Sören Kragh Anderson - och den Dän war ee ganz gudde Contre la montre gefuer.Um 16:09 war et dunn esou wäit: de Lëtzebuerger Champion Bob Jungels war un den Depart gaangen. Um Freideg hat de 25-Järegen eng exzellent Etapp an de Pyrenäen hannert sech bruecht a war sech no deem Effort net sécher, wéi seng Been bei der zweetleschter Etapp dréie wäerten. Ma de Lëtzebuerger ass jo ee Spezialist am Contre la montre a wollt bei der 20. Etapp e weidere Coup landen.Spannend war d'Etapp awer och, well net gewosst war, ob de Christpher Froome (Sky) seng Plaz um Podium géif zeréck gewannen. De Brit ass jo och bekannt dofir am Eenzelzäitfuere gutt Leeschtungen ze bréngen, ma de Primoz Roglic hat et um Freideg jo fäerdegbruecht, op déi 3. Plaz no vir ze réckelen. De Roglic hat awer wuel um Freideg vill Käre gelooss an ass haut wuel net säi beschte Contre la montre gefuer.Fiischt Stroosse sollte wärend der ganzer Etapp eng Roll spillen. Et huet also geheescht, sech net vun den naasse Stroossen iwwerraschen ze loossen. Dat wousst och de Bob Jungels (Quick-Step Floors), dee bei der 2. Tëschenzäit op Kilometer 22 méi séier ënnerwee war, wéi de Michal Kwiatkowski. Et war awer den Ilnur Zakarin (Katuscha), deen dem Jungels seng Tëschebeschtzäit toppe sollt. Ier de Froome, Roglic, Dumoulin an Thomas zu Espelette iwwer d'Zillinn gefuer sinn, war de Bob Jungels zu deem Ament mat 41 Minutten a 44 Sekonnen den 3.Nodeems de Gros vun de Cyclisten eragelaf war, gouf sech ëm d'Podiumsplaze gestridden. De Maillot Jaune Geraint Thomas schéngt erëm e gudden Dag erwëscht ze hunn, well de walisesche Coureur bei den zwou Tëschenzäiten d'Nues vir hat.Et war de Gewënner vum Tour de France 2017 Christopher Froome, deen am leschten Drëttel vun der Etapp nach eng Kéier richteg relancéiere konnt an eng nei Beschtzäit zu Espelette realiséiere hat. Mat engem Chrono vu 40 Minutten an 50 Sekonne war de Brit ganz no un der Victoire vum Eenzelzäitfueren.De Mann am Maillot Jaune wollt am leschten Deel vun der Course keng Risikoe méi agoen, esou datt hien net weider op den Tempo gedréckt hat. De Giele Maillot war dem Geraint Thomas jo sécher, well weder den Tom Dumoulin nach de Primoz Roglic Zäit konnte guttmaachen.Defier souverän mamvum beschte Sprinter op Präis an och dem Bob Jungels säin Team-Kollegka muer bei der Schlussetapp mamopfueren. Och devum beschte Jonke sollt no der 20. Etapp d'Schëllere vumnet méi verloossen.

