Op der leschter Etapp ass et wéi gewinnt zum Sprint komm an do konnt sech den Alexander Kristoff virum John Degenkolb an Arnaud Démare duerchsetzen. De Bob Jungels kënnt hei op déi 61. Plaz.Am Generalklassement huet sech natierlech näischt méi geännert a soumat gewënnt den Geraint Thomas déi 105. Editioun vum Tour de France virum Tom Dumoulin a Christopher Froome.De Bob Jungels gëtt schlussendlech staarken 11. am Generalklassement a verpasst domadder nëmme knapps d'Top 10. Mee de Lëtzebuerger kann awer duerchaus zefridde mat senger Leeschtung sinn.De grénge Maillot gëtt gewonnen vum Peter Sagan mat 477 Punkten. De Biergmaillot gëtt vum Teamkolleg vum Bob Jungels, dem Julien Alaphillippe, gewonnen. Beschte Jonken gëtt de Pierre Latour vun AG2R La Mondiale.

Presentatioun vun der Etapp

Traditionell kënnt den Tour de France zu Paräis op de Champs-Elysées un. An traditionell ass déi leschten Etapp och ëmmer eng kuerz. An dat war dëst Joer net anescht. 116 Kilometer stoungen um Programm tëscht Houilles a Paräis.D'Halschent vun der Streck war een Defilé wou d'Glas Schampes net huet däerfe feelen. Wou et awer bis an d'Stroosse vu Paräis goung, do gouf dann och nees richteg Course gefuer.8 Tier vun allkéiers 7 Kilometer goufe ronderëm d'Champs-Elysées gefuer.

Resumé vun der Etapp

Wéi gewinnt ännert sech op der leschter Etapp am Generalklassement näischt méi, falls keen sech duerch eng Chute méi schwéier blesséiert.Wéi gewinnt hunn den Geraint Thomas an d'ganz Ekipp vu Sky sech dann och direkt am Ufank vun der Etapp wéi gewinnt e Glas Champes gegënnt an op d'Victoire vum Tour de France ugestouss.An den éischte Kilometeren ass et dann och, wéi een et vun de leschte Joere kennt, ganz gemittlech ugaangen an d'Coureuren hu sech am Peloton e bëssen ënnerhalen.Och no 36 gefuerene km war den Tempo net héich an et hat och nach kee probéiert ze attackéieren. Och op der leschter Etapp war et Sky déi d'Tempo am Peloton bestëmmt hunn.A senger leschter Course vum Tour de France a vielläicht souguer vu senger Karriär war et de Sylvain Chavanel deen déi éischt Attack 60 km virun der Arrivée lancéiert huet an e puer Sekonnen virum Peloton fuere konnt.Dono huet sech de Sylvain Chavanel awer nees zeréck fale gelooss an et waren dunn mam Politt, Dillier, Schär, Van Keirsbulck, Phinney a Gaudin 6 Coureuren déi un der Spëtzt gefuer sinn. Et ass hinnen awer schwéier gefall de Virsprong richteg auszebauen. 5 Ronnen viru Schluss war et e Virsprong vun 32 Sekonnen.Mat engem groussen Effort konnten se de Virsprong weider ausbauen an 28 km virun der Arrivée louch de Virsprong bei 45 Sekonnen.D'Coureuren aus der Echappé hunn all hir Reserve mobiliséiert fir virum Peloton ze resistéieren mee de Virsprong ass ëmmer weider erof gaangen, sou dat 10 km virun der Arrivée déi 6 Coureuren just nach eng Avance vun 10 Sekonnen haten a soumat sollt et keng Victoire fir e Coureur aus enger Echappé ginn.Am Sprint konnt sech schlussendlëch de Norweger Alexander Kristoff virum John Degenkolb an Arnaud Démare duerchsetzen.

Klassement vun der Etapp

General

