Virun der Chambre du Conseil vun der Cour d'appel vum Stater Geriicht gëtt beroden an debattéiert, ob et an der SREL-Affär zu engem Prozess kënnt.

© RTL (Archiv)

De SREL-Skandal geet juristesch a eng éischt decisiv Phas. E Méindeg ass d’Chambre du Conseil vun der Cour d’appel zesummen an do gëtt beroden an debattéiert, ob et an der SREL-Affär zum Prozess géint dräi fréier Geheimdéngscht-Leit kënnt, also géint de fréiere Geheimdéngschtchef Marco Mille, säi chef d'opérations Frank Schneider a géint de Beamten André Kemmer.

An dat an der Haaptsaach wéinst illegalen Telefonsiwwerwaachungen am Joer 2007.

Frisbee Affär Deel 1 / Reportage Nico Graf



D'Chambre du Conseil aus éischter Instanz hat fir hiren Deel Enn Abrëll dëst Joer decidéiert, dass et zu engem Prozess sollt kommen. Reprochéiert gëtt dem vläicht futur Ugekloten, illegal den Elektronik-Spezialist Mariotto a seng Fra ofgelauschtert ze hunn. Alles Suitte vun der Bommeleeër-Affär, garnéiert mat der Oflauschterattack mat der Spionage-Auer op de Premier Jean-Claude Juncker, duerch säin eegene SREL-Chef, am Joer 2007.

An deene leschte 5 Joer ass relativ vill un dëser Saach geschafft ginn. D'Affär ass jo eréischt bekannt ginn, wéi mir op RTL am November 2012 mat engem Interview vum Jean-Claude Juncker d'Informatioun bruecht hunn, datt de Marco Mille säi Premier mat enger spezieller Auer opgeholl hat. Direkt duerno ass et bei der Police ganz séier gaangen.



Tëscht Enn November 2012 an Enn Dezember sinn all déi wichteg Acteuren an dëser Saach bei der Police defiléiert. Och d'Deputéiert François Bausch a Charel Goerens, als Membere vun der geheimer SREL-Commissioun. Op Niklosdag 2012 war et um Premier Juncker, fir bei d'Police ze goen .

Enn Februar 2013 huet dunn de Bommeleeër-Prozess ugefaangen mat all sengen Opreegungen. Eréischt no deem rifft de juge d'instruction Ernest Nilles an der SREL-Saach d'Zeien an d'Ugekloten an och, am Mee 2015, geet den, du fréieren, Premier Juncker bei den Untersuchungsriichter an duerno se erëm alleguer, dorënner och den Zeien a Geschiedegte Mariotto.

An hei emol e Rappel:

Frisbee Affär Deel 2 / Reportage Nico Graf



Am November 2005 sot den Zeien Eugène Beffort op eisen Antennen , hien hätt 1985 beim Bommen-Attentat um Findel e verdächtege Personnage gesinn, deen hien als Prënz Jean identifizéiert hätt. Hien huet dem Premier dat hei bei eis um Kierchbierg matgedeelt, an du war eng méi lass, de Premier Juncker an de Grand-Duc Henri hunn natierlech doriwwer geschwat.Op eemol ass d'Rumeur zirkuléiert, datt dat Gespréich enregistréiert gi wier. Den Elektronikfachmann Loris Mariotto sot sengem ale Frënd André Kemmer vum SREL, et géif vun deem Gespréich op héchstem Staatsniveau eng codéiert a kryptéiert CD ginn. De Premier gëtt informéiert, datt heescht de Marco Mille, de Frank Schneider an den André Kemmer vum SREL wëllen dem Jean-Claude Juncker matdeelen, datt et déi kryptéiert CD gëtt a wat eventuell drop wier.Mä de Premier ass deen Dag net a Form an d'Gespréich geet total schif. Vun do un huet de Marco Mille kee Vertraue méi a säi Chef. De SREL wëll déi kryptéiert CD awer onbedéngt hunn. „Frisbee“ gouf d'Operatioun intern genannt. Eréischt no villem Gedeessems kritt de SREL Enn Januar 2007 d'CD vum Mariotto a wëll onbedéngt erausfannen, wat drop ass. Dat klappt awer net. Den André Kemmer telefonéiert mat engem SREL-Test-Handy mat dem Mariotto an dat Gespréich gëtt, ouni déi néideg Autorisatioun, opgeholl. De Marco Mille geet 5 Deeg drop bei de Premier, arméiert mat enger Spionageauer an hëlt säi Gespréich mam Premier op. Wou et och drëms gaangen ass, datt et déi kryptéiert CD géif ginn an datt de SREL, fir d'Saach ze klären, de Loris Mariotto ouni déi néideg Autorisatiounen ofgelauschtert hätt. Datt de Marco Mille sengersäits de Premier enregistréiert hat, dat ass erauskomm an de Premier huet et am November 2012 op eisen Antenne confirméiert. Du war de Marco Mille awer scho bal 2 Joer laang bei SIEMENS.

Déi Opnam mat der Spionage-Auer kritt iwwregens juristesch keng Suitten. De Parquet wëll, datt déi dräi SREL-Leit virun d'chambre correctionelle kommen, an zwar, well si am SREL de Loris Mariotto illegal ofgelauschtert an enregistréiert hätten, déi eng Kéier 40 Minutte laang, wéi si erausfanne wollten, wat op der faméiser kryptéierter CD drop wier a wat de Fachmann doriwwer wéisst. An da wieren och 20 privat Telefonsgespréicher vum Loris Mariotto a senger Fra illegal opgezeechent ginn. An 3 Enregistrementer, Frisbeeën also, wieren aus dem SREL mat erausgeholl ginn, och dat illegal, mengt de Parquet.

An der Appel-Chamber vun der chambre du conseil gëtt iwwer dës Uklopunkte richteg plaidéiert, och vun der Defense. An et kann een dervun ausgoen, datt keen Ugeklote schëlleg wëll sinn, datt se d'Responsabilitéit op de Premier Juncker ofwenzele wëllen, dee net ugeklot gëtt, an datt si just Uerder exekutéiert hätten.

Sollt et wierklech dee Prozess ginn – ça promet.