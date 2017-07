An der Affär ëm d’Oflauschteraktioune vum Geheimdéngscht réckelt e Prozess géint de Marco Mille, den André Kemmer an de Fränk Schneider méi no.

© RTL Archivbild

D’Chambre du Conseil vun der Cour d’appel huet e Mëttwoch nämlech d’Décisioun vun der Chambre du Conseil vum Stater Geriicht vun Enn Abrëll confirméiert, dass genuch Beweiser virleien, fir de fréiere SREL-Direkter an déi zwee fréier Mataarbechter vum Geheimdéngscht viru Geriicht ze bréngen.



Deenen 3 ginn an der sougenannter “Frisbee-Affär” ënner anerem Infraktiounen zum Schutz vum Privatliewen an zum Dateschutz virgehäit. De Marco Mille an den André Kemmer kréien donieft nach d’Ënnerschloe vun der “Frisbee”-CD reprochéiert.

Déi 3 eventuell zukünfteg Ugeklote kënnen allerdings nach géint d’Uerteel vun e Mëttwoch a Cassatioun goen.



(13.07.2017)



En date du 12 juillet 2017 la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la chambre de conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 avril 2017 en retenant qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité pour ordonner le renvoi des trois anciens collaborateurs du SREL, M. Marco Mille (ancien directeur) et de MM. André Kemmer et Frank Schneider (tous les deux anciens collaborateurs) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ces trois personnes sont renvoyées du chef d’infractions à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, à la loi modifiée du 30 mai 2005 relative à la protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

En outre la chambre du conseil de la Cour d’appel, pour ce qui est de MM. Marco Mille et André Kemmer, a confirmé le renvoi du chef de détournement sinon de recel du CD « Frisbee » et a écarté la qualification de vol.

La notion de « charges suffisantes » ne préjuge en rien à celle de la constatation de culpabilité. Il s’ensuit que, même en cas de renvoi, chaque prévenu bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une décision définitive.

Cette affaire ayant déjà donné lieu à la publication dans la presse d’extraits du dossier de l’instruction, il est rappelé que pendant toute la procédure d’instruction, les différents éléments du dossier sont couverts par le secret. La violation de ce secret ainsi que le recel d’informations obtenues suite à une telle violation sont pénalement punissables.