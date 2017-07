"Ech hoffen, dass mer am Hierscht méi Informatiounen dozou hunn!" Dat sot de Georges Oswald, Procureur d'Etat adjoint, e Freideg de Moien am RTL-Interview.

© RTL Archivbild

Den Dossier Bommeleeër läit den Ament jo nach ëmmer beim Untersuchungsriichter, do wou en nom Ënnerbrieche vum Prozess virun eppes méi wéi 3 Joer higaange war. Dem Georges Oswald no, gouf ganz vill dorop geschafft. Ënner anerem hätten déi zoustänneg Enquêteuren Aussoe matenee verglach, fir d'Rolle vun den eventuell zukünftege weidere 6 Ugekloten erauszeschielen.Fir de Procureur d'Etat adjoint missten déi entspriechend Rapporte souwäit finaliséiert sinn, hie weess awer net, ob den Untersuchungsriichter den Aloyse Harpes, de Charel Bourg, de Pierre Reuland, de Guy Stebens, den Armand Schockweiler an de Marcel Weydert der beschëllege wëll oder net.De Georges Oswald hofft staark, Zitat, „dass mer iwwert d'Mëtt vum Tunnel eraus sinn, och wa mer nach net ganz dobausse sinn“. Hien huet och Versteesdemech dofir, dass déi Betraffen an net-Betraffen drun interesséiert sinn ze wëssen, wéi et viru geet, an dass esou séier wéi méiglech eppes geschitt.