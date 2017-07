Foto aus dem tageblatt vum 24/07/2017 © tageblatt

Dee spillt jo an der Frisbee-Affär vum SREL eng zentral Roll.

D'tageblatt resüméiert op enger ganzer Zeitungssäit dem Loris Mariotto seng Joer als jonken Erwuessenen, wou hien der Police mat Oflauschtertechnik, mat Wanzen a mat Waffen opfält – ënner anerem mat engem Präzisiounsgewier mat ganz geféierlecher Munitioun a mat enger Spektiv drop. D'Police freet sech, wat esou eng zwielichteg Persoun mat esou enger Waff ufänke wollt.

De Loris Mariotto huet spéider gutt Kontakter zu Polizisten, zum Geheimdéngscht, zum Vatikan an och zur cour grand-ducale, schreift d'Zeitung. An et ass de Loris Mariotto, deen d'Gerücht an Ëmlaf bréngt, e Gespréich iwwer d'Bommeleeër tëschent dem Grand-Duc an dem Premier Juncker wier opgeholl a verschlësselt ginn. Eng Rumeur, déi jo d'ganz Frisbee-Affär un d'Rulle bréngt.

Am SREL-Prozess ass de Loris Mariotto partie civile, well hien illegal vum SREL ofgelauschtert gi war.