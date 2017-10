© Nico Graf / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Bommen-Attentater zu Lëtzebuerg an den 80er Jore ware "Stay-Behind"-Operatiounen, orchestréiert vun der NATO. An déi responsabel Lëtzebuerger Politiker wosste Bescheed, schreift a sengem neie Buch de fréiere Polizist a fréiere Geheimdéngschtsmann André Kemmer.





D'Untersuchungsriichterin an der Bommeleeër-Affair, d'Doris Woltz hat och den André Kemmer eng Kéier gehéiert a sot him emol direkt: "Kommt mer net mat Gladio".

A bé, den André Kemmer, dee kënnt eis a sengem Buch elo mat Gladio a mat "Stay-Behind" a mat geheimen Nato-Operatiounen. Et ass genee déi Theorie, déi de Marco Mille an de Frank Schneider vum SREL an eben deen André Kemmer 2006 dem Premier Juncker an dem Justizminister Luc Frieden presentéiert haten, wat déi zwee iwwregens net un d'Justiz weiderginn haten. Et ass och genee déi Theorie, déi de Marco Mille am Bommeleeër-Prozess am Mee 2014 presentéiert hat. Et ass déi Theorie, déi de Gaston Vogel ëmmer mam Wuert Yankeen resüméiert. Un den Auteur Kemmer ass et net d' Fro, wie waren d'Bommeleeër mä wat waren d'Bommeleeër.

An déi Fro geet kloer a Richtung Nato-Geheimarméien. Déi ware scho virun den 80er Jore aktiv, ma an den 80er ass et dann och zu Attentater komm. Dofir ass et fir den André Kemmer ganz kloer, datt Nato-Geheimarméien aktiv waren.



Den André Kemmer developpéiert seng Theesen, seng Hypotheesen, iwwer, dee senger Meenung no, internationale Hannergrond vun de Bommeleeër mat Dokumenter a Rapprochementer haaptsächlech iwwer Gladio, also den italienesche Volet vu Stay-Behind. Bei deem et jo drëms gaangen ass ze trainéieren, wat am Maquis ze maachen wier, wann de rouden Ennemi dat westlecht Europa iwwerrannt hätt. Et goung also ëm Guerilla am besaten Terrain.

Et si Leit kloer an der Sabotage ausgebilt ginn, déi och Attentater an Europa duerchgezunn hunn, wou an der Belsch an an Italien souguer Leit gestuerwe sinn. Zu Lëtzebuerg, esou den André Kemmer, gouf et keng Doudeger. Et war just e Simulatiounsprogramm fir Nato-Manöver. Dat géif och d'Ziler vun de Bommenattacken erklären. D'Manöver Ösling84 war dann och fir den André Kemmer d'Startsignal fir d'Attentater zu Lëtzebuerg.

D'Bommenattentater wieren also Training gewiescht a Stimmungsmache am Sënn vun der WACL, vun der world anticommunist league. An a sengem Buch behaapt den André Kemmer, dat hätten hei am Land déi responsabel Politiker alleguer gewosst:

Diverse Sprengstoff-Anschläge im Sinne einer militärischen Großübung wurden später in militärischer und präziser Geheimdienstmanier in die Tat umgesetzt - mit Wissen und Duldung von Emile Krieps. Und, 1985 und 1986, sicher auch mit dem Wissen von Staatsminister Jacques Santer und Armeeminister Marc Fischbach. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Wollten diese Politiker, als Vertreter der Regierung, nichts dovon wissen? Oder verdecken sie ihr Wissen mit einem Schweigen?



Alle Regierungen betroffen. Der ehemalige luxemburgische Premierminister Jacques Santer meinte einmal: "Bei der gesamten Bombenleger-Affäre muss man Vorsicht walten lassen. Denn alle Regierungen sind betroffen." Und tatsächlich: Im weitesten Sinne sind, direkt oder indirekt, alle Regierungen seit den 1980er-Jahren betroffen. Um es konkret zu machen: Drei CSV-Premierminsister, ein CSV-Armeeminister sowie ein DP-Armeeminister[...].

Do gëtt et natierlech Problemer. De liberalen Emile Krieps mir-näischt-dir-näischt an een ideologescht Dëppen ze geheie mat konservativsten Antikommunisten, dat klappt wuel net.

An op Nofro soten de Marc Fischbach an de Jacques Santer, si wéilten dem ex-SREL-Mann Kemmer seng Behaaptungen net kommentéieren. Déi wiere net serieux an iwwerhaapt, dee misst jo selwer deemnächst als Ugekloten am Frisbee – Prozess untrieden.